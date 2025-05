किआ कैरेंस क्लाविस का बेस वैरिएंट खरीदने लिया ₹10 लाख का लोन, तो 7 साल के लिए इतनी बनेगी मंथली EMI

किआ की न्यू कैरेंस क्लाविस भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी है। इस MPV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.50 लाख रुपए है। इसे 7 वैरिएंट HTE, HTE (O), HTK, HTK Plus, HTK Plus (O), HTX और HTX Plus में खरीद पाएंगे। कंपनी ने ग्राहकों को 8 मोनोटोन कलर ऑप्शन, ग्रेविटी ग्रे, ऑरोरा ब्लैक पर्ल, ग्लेशियर व्हाइट पर्ल, क्लियर व्हाइट, इंपीरियल ब्लू, प्यूटर ऑलिव, आइवरी सिल्वर ग्लॉस और स्पार्कलिंग सिल्वर ऑप्शन मिलेंगे। आप इस कार को छोटा सा डाउन पेमेंट देकर भी खरीद सकते हैं। हम यहां पर इसके डाउन पमेंट, लोन और मंथली EMI का कैलकुलेशन बता रहे हैं।