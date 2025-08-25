2025 Indian Scout Range Launched in India at Price Rs. 12.99 Lakh, check details लॉन्च हुई इंडिया की सबसे स्टाइलिश क्रूजर बाइक, जानें कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट; इतनी है कीमत, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़2025 Indian Scout Range Launched in India at Price Rs. 12.99 Lakh, check details

लॉन्च हुई इंडिया की सबसे स्टाइलिश क्रूजर बाइक, जानें कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट; इतनी है कीमत

भारत में 2025 इंडियन स्काउट रेंज (2025 Indian Scout Range) लॉन्च हो गई है। इसकी कीमत 12.99 लाख रुपये से शुरू होती है। ये बाइक दमदार V-ट्विन इंजन के साथ आती है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 25 Aug 2025 05:12 PM
अगर आप प्रीमियम क्रूजर बाइक्स के शौकीन हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि इंडियन मोटरसाइकिल (Indian Motorcycles) ने भारत में अपनी नई 2025 स्कॉउट रेंज (2025 Scout Range) लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती कीमत 12.99 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है और इसमें दो अलग-अलग बॉडी स्टाइल्स व कई वैरिएंट्स मिलते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

कौन-कौन से मॉडल्स आए हैं?

स्काउट सिक्स्टी लाइन-अप (Scout Sixty Line-up) 999cc इंजन के साथ आती है। इस इंजन के साथ कंपनी ने कई मॉडल उतारे हैं। इसमें स्काउट सिक्सटी क्लासिक (Scout Sixty Classic), स्काउट सिक्सटी बॉबर (Scout Sixty Bobber), स्पोर्ट स्काउट सिक्सटी (Sport Scout Sixty) जैसे मॉडल शामिल हैं।

1250cc इंजन के साथ फ्लैगशिप स्काउट लाइन-अप (Flagship Scout Line-up) में स्काउड क्लासिक (Scout Classic), स्काउट बॉबर (Scout Bobber), स्पोर्ट स्काउट (Sport Scout), सुपर स्काउट (Super Scout) और 101 Scout जैसे मॉडल शामिल हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

स्काउट सिक्सटी मॉडल (Scout Sixty Models) की बात करें तो इसके साथ आने वाला 999cc स्पीडप्लस V-twin (SpeedPlus V-twin) लिक्विड-कूल्ड इंजन 85 bhp की पावर और 87 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है।

वहीं, फ्लैगशिप स्काउट मॉडल (Flagship Scout Models) के साथ आने वाला 1250cc स्पीडप्लस V-ट्विन इंजन bhp की पावर और 108 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। वहीं, इसमें 101 स्काउट वर्जन 111 bhp की पावर और 109 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। सभी इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आते हैं, जो स्मूथ और दमदार राइडिंग एक्सपीरियंस देंगे।

वैरिएंट्स और फीचर्स

ये सभी मॉडल्स तीन ट्रिम्स स्टैंडर्ड (Standard), लिमिटेड (Limited), लिमिटेड+टेक में मिलेंगे।

स्टैंडर्ड (Standard)→ इसमें एनालॉग क्लस्टर, छोटा डिजिटल डिस्प्ले, LED लाइटिंग, डुअल-चैनल ABS मिलेगा।

लिमिटेड (Limited)→ इसमें क्रूज कंट्रोल, राइड मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, USB चार्जिंग, मेटैलिक पेंट स्कीम मिलेगा।

लिमिटेड+टेक → इसमें TFT डिस्प्ले, कीलेस इग्निशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कनेक्टेड टेक फीचर्स मिलेंगे।

बाइक की वैरिएंट-वाइज कीमतें

मॉडलकीमत (एक्स-शोरूम)
Scout Sixty Bobber 12.99 लाख
Sport Scout Sixty13.28 लाख
Scout Sixty Limited13.42 लाख
Scout Bobber13.99 लाख
Scout Classic14.02 लाख
Sport Scout14.09 लाख
101 Scout15.99 लाख
Super Scout16.15 लाख

मुकाबला किससे होगा?

नई स्काउट रेंज (Scout Range) का सीधा मुकाबला भारत में हार्ले डेविडसन नाइटस्टर (Harley-Davidson Nightster), हार्ले-डेविडसन स्पोर्टस्टर S (Harley-Davidson Sportster S), ट्रॉयम्फ बोनविल बॉबर (Triumph Bonneville Bobber) और BMW R18 जैसी प्रीमियम क्रूजर बाइक्स से होगा।

अगर आप स्टाइल, पावर और लग्जरी का कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, तो 2025 इंडियन स्काउट रेंज (2025 Indian Scout Range) आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है।

