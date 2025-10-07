12th इंडियन बाइक वीक का दिसंंबर में होगा आगाज, KTM समेत कई कंपनियां पेश करेंगी नई बाइक्स

मोटरसाइकिल और एडवेंचर के दीवानों के लिए खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि इंडिया बाइक वीक (India Bike Week- IBW) अपने 12वीं एडिशन को वेगेटर, गोवा में आयोजित कर रहा है। ये 12 दिसंबर 2025 से 13 दिसंबर 2025 के बीच होगा।

Tue, 7 Oct 2025 09:50 PM

पिछले साल की धमाकेदार झलकियां

2024 में KTM की 390 एडवेंचर और 390 Enduro R ने दर्शकों का ध्यान पूरी तरह खींचा और स्टॉल पर भारी भीड़ लगी। इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि बाइक्स और एक्टिविटीज के नए धमाके देखने को मिलेंगे।

IBW 2025 में क्या खास होगा?

कुछ कंपनियां अपनी 2026 मॉडल-ईयर बाइक्स पहली बार पेश कर सकते हैं। हर साल की तरह इस बार भी फ्लैट ट्रैक एंड ऑब्सटैकल रेसिंग, मोटरसाइकिल शोकेस और स्टाल्स, गेयर एंड ऐपरेल की दुकानों, लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस, अनुभवी टूरिंग राइडर्स जैसे वर्कशॉप्स होंगे। इसमें गोवा के स्थानीय व्यंजनों से लेकर फास्ट फूड तक, खाने-पीने के कई ऑप्शन्स होंगे।

स्थान और टिकट

IBW 2025 का आयोजन फिर से वेगेटर, गोवा में होगा। टिकट की बिक्री इंडिया बाइक वीक (India Bike Week) की आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर जल्द शुरू होने की संभावना है।

क्यों है यह खास?

चाहे आप सोलो राइडर हों या अपनी बाइक क्रू के साथ आएं, IBW 2025 मोटरसाइकिल कैलेंडर का सबसे रंगीन और धमाकेदार समापन साबित होगा। यह सिर्फ बाइक्स देखने का मौका नहीं, बल्कि संगीत, एडवेंचर, और बाइक कल्चर का जश्न है।