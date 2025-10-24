आ गया मिनी-क्रेटा का नया अवतार! ₹25,000 देकर अपनी बनाएं ये SUV, कई हाईटेक फीचर्स से लोड; बुकिंग शुरू

संक्षेप: हुंडई ने अपनी नई वेन्यू एसयूवी के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने इसके लिए 25,000 रुपये का बुकिंग अमाउंट रखा है, जिसे जमा कर आप इस SUV को अपनी बना सकते हैं। अबकी बार कंपनी ने इसमें कई पैसे वसूल फीचर्स जोड़े हैं, जिससे ग्राहक इसे धकाधक बुक कर रहे हैं।

भारत के सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में धूम मचाने वाली हुंडई वेन्यू एक नए और बेहद आकर्षक अवतार में वापसी के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि नई 2025 हुंडई वेन्यू को 4 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन, इससे पहले ही हुंडई ने देशभर में इसकी बुकिंग शुरू कर दी है, जिससे ग्राहकों में उत्साह का माहौल है। अगर आप इस पॉपुलर एसयूवी को बुक करने की सोच रहे हैं, तो नीचे वो सारी जानकारी दी गई है, जो आपको लॉन्च से पहले जान लेनी चाहिए।

25,000 में बुक करें अपनी नई वेन्यू

हुंडई ने नई जेनरेशन वेन्यू के लिए बुकिंग अमाउंट 25,000 रुपये तय किया है। आप देश भर में किसी भी अधिकृत हुंडई डीलरशिप पर जाकर या कंपनी के समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी कार बुक कर सकते हैं। वेन्यू हुंडई के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स में से एक है। त्योहारी सीजन और इस बड़े अपडेट को देखते हुए बुकिंग तेजी से होने की उम्मीद है। पहले बुकिंग करने वालों को डिलीवरी में प्राथमिकता मिलने की संभावना है।

डिजाइन और फीचर्स

नई 2025 वेन्यू को सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं, बल्कि एक बड़ा अपडेट मिला है। एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों हिस्सों में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई वेन्यू अब हुंडई की बड़ी एसयूवी क्रेटा और अल्काजार से प्रेरित लगती है। इसमें एक नया और बोल्ड फ्रंट फेशिया, नई LED DRLs (डेटाइम रनिंग लाइट्स) और एक मस्कुलर लुक दिया गया है।

इंटीरियर और टेक्नोलॉजी

यह माना जा रहा है कि कैबिन पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम होगा। इसमें डुअल 12.3-इंच का कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले (इंफोटेनमेंट और डिजिटल क्लस्टर के लिए), वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और यहां तक कि लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे हाई-टेक फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।

वैरिएंट और कलर

हुंडई ने बुकिंग के साथ ही नई वेन्यू के वैरिएंट और कलर डिटेल्स भी जारी कर दिए हैं। कुल वैरिएंट्स की बात करें तो ये एसयूवी 8 वैरिएंट्स में उपलब्ध होगी। इसमें HX 2, HX 4, HX 5, HX 6, HX 6T, HX 7, HX 8, और HX 10 वैरिएंट होंगे। वहीं, कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें कुल 8 कलर ऑप्शन मिलेंगे। इसमें 6 मोनोटोन (सिंगल-कलर) और दो डुअल-टोन (दोहरे-कलर) ऑप्शन होंगे। नए शेड्स कलर पैलेट में दो नए कलर शामिल किए गए हैं। इसमें हैज़ल ब्लू (Hazel Blue) और मिस्टिक सैफ़ायर (Mystic Sapphire) ऑप्शन है।

मार्केट में मुकाबला