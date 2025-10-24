Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़2025 Hyundai Venue bookings open at Rs 25000, check new colours and variant options
आ गया मिनी-क्रेटा का नया अवतार! ₹25,000 देकर अपनी बनाएं ये SUV, कई हाईटेक फीचर्स से लोड; बुकिंग शुरू

आ गया मिनी-क्रेटा का नया अवतार! ₹25,000 देकर अपनी बनाएं ये SUV, कई हाईटेक फीचर्स से लोड; बुकिंग शुरू

संक्षेप: हुंडई ने अपनी नई वेन्यू एसयूवी के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने इसके लिए 25,000 रुपये का बुकिंग अमाउंट रखा है, जिसे जमा कर आप इस SUV को अपनी बना सकते हैं। अबकी बार कंपनी ने इसमें कई पैसे वसूल फीचर्स जोड़े हैं, जिससे ग्राहक इसे धकाधक बुक कर रहे हैं।

Fri, 24 Oct 2025 03:46 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत के सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में धूम मचाने वाली हुंडई वेन्यू एक नए और बेहद आकर्षक अवतार में वापसी के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि नई 2025 हुंडई वेन्यू को 4 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन, इससे पहले ही हुंडई ने देशभर में इसकी बुकिंग शुरू कर दी है, जिससे ग्राहकों में उत्साह का माहौल है। अगर आप इस पॉपुलर एसयूवी को बुक करने की सोच रहे हैं, तो नीचे वो सारी जानकारी दी गई है, जो आपको लॉन्च से पहले जान लेनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:30 दिन में इस कंपनी ने बेच डालीं 1 लाख से ज्यादा कार; ये मारुति या हुंडई नहीं

25,000 में बुक करें अपनी नई वेन्यू

हुंडई ने नई जेनरेशन वेन्यू के लिए बुकिंग अमाउंट 25,000 रुपये तय किया है। आप देश भर में किसी भी अधिकृत हुंडई डीलरशिप पर जाकर या कंपनी के समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी कार बुक कर सकते हैं। वेन्यू हुंडई के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स में से एक है। त्योहारी सीजन और इस बड़े अपडेट को देखते हुए बुकिंग तेजी से होने की उम्मीद है। पहले बुकिंग करने वालों को डिलीवरी में प्राथमिकता मिलने की संभावना है।

डिजाइन और फीचर्स

नई 2025 वेन्यू को सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं, बल्कि एक बड़ा अपडेट मिला है। एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों हिस्सों में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई वेन्यू अब हुंडई की बड़ी एसयूवी क्रेटा और अल्काजार से प्रेरित लगती है। इसमें एक नया और बोल्ड फ्रंट फेशिया, नई LED DRLs (डेटाइम रनिंग लाइट्स) और एक मस्कुलर लुक दिया गया है।

इंटीरियर और टेक्नोलॉजी

यह माना जा रहा है कि कैबिन पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम होगा। इसमें डुअल 12.3-इंच का कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले (इंफोटेनमेंट और डिजिटल क्लस्टर के लिए), वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और यहां तक कि लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे हाई-टेक फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।

2025 Hyundai Venue

वैरिएंट और कलर

हुंडई ने बुकिंग के साथ ही नई वेन्यू के वैरिएंट और कलर डिटेल्स भी जारी कर दिए हैं। कुल वैरिएंट्स की बात करें तो ये एसयूवी 8 वैरिएंट्स में उपलब्ध होगी। इसमें HX 2, HX 4, HX 5, HX 6, HX 6T, HX 7, HX 8, और HX 10 वैरिएंट होंगे। वहीं, कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें कुल 8 कलर ऑप्शन मिलेंगे। इसमें 6 मोनोटोन (सिंगल-कलर) और दो डुअल-टोन (दोहरे-कलर) ऑप्शन होंगे। नए शेड्स कलर पैलेट में दो नए कलर शामिल किए गए हैं। इसमें हैज़ल ब्लू (Hazel Blue) और मिस्टिक सैफ़ायर (Mystic Sapphire) ऑप्शन है।

ये भी पढ़ें:मारुति ने अपनी विक्टोरिस से हटाया ये फीचर, कीमत में कितनी फेरबदल? यहां जानें सच

मार्केट में मुकाबला

हुंडई वेन्यू भारत में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में है। नए लुक और फीचर्स के साथ यह सीधे तौर पर टाटा नेक्सन (Tata Nexon), महिंद्रा XUV 3XO, किआ सोनेट (Kia Sonet) और मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza) जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। इस अपडेट से हुंडई को आने वाले त्योहारी महीनों में अपनी बिक्री बढ़ाने की उम्मीद है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Hyundai Venue

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।