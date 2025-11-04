Hindustan Hindi News
2025 Hyundai Venue and Venue N Line Launched at Rs 7,89,900, check all details
हुंडई ने ₹7.89 लाख में लॉन्च की नई वेन्यू, कंपनी ने क्रेटा वाले सारे पैसा वसूल फीचर्स ठूंस दिए; डिजाइन भी बदल डाली

संक्षेप: नई 2025 हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) और वेन्यू एन-लाइन (Venue N Line) लॉन्च हो गई है। इसकी कीमत 7.89 लाख से शुरू होती है। कंपनी ने क्रेटा वाले सारे पैसा वसूल फीचर्स इसमें भर दिए हैं। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

Tue, 4 Nov 2025 03:12 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत के सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में हलचल मचाने के लिए हुंडई (Hyundai) ने अपनी पॉपुलर एसयूवी वेन्यू (Venue) और इसके स्पोर्टी अवतार वेन्यू एन लाइन (Venue N Line) को एक दमदार नए रूप और ढेर सारे फीचर्स के साथ लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,89,900 रुपये रखी गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इस नई वेन्यू में क्या है खास?

नई 2025 हुंडई वेन्यू सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं है, बल्कि यह एक पूरी तरह से अपडेटेड मॉडल है, जिसमें आपको बोल्ड और आकर्षक डिजाइन देखने को मिलेगी।

बोल्ड और आकर्षक डिजाइन

अब वेन्यू पहले से ज्यादा चौड़ी और ऊंची हो गई है, जो इसे सड़क पर एक मज़बूत उपस्थिति देती है। इसके मुख्य आकर्षण की बात करें तो अब इसमें डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल, क्वाड-बीम LED हेडलाइट्स, कनेक्टेड लाइट बार के साथ स्लीक LED DRLs और Horizon LED कनेक्टेड टेललैंप्स मिलते हैं। साइड प्रोफाइल में R16 डायमंड कट अलॉय व्हील्स और मस्कुलर व्हील आर्च इसे स्पोर्टी लुक देते हैं।

प्रीमियम और बड़ा केबिन

इंटीरियर को डुअल-टोन ब्लैक और बेज अपहोल्स्ट्री के साथ एक प्लश (Plush) लुक दिया गया है। सबसे बड़ा बदलाव डुअल 12.3-इंच कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले है, जो नेविगेशन और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों का काम करता (NVIDIA द्वारा संचालित ccNC सिस्टम) है।

इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 4-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 8-स्पीकर बोस प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और 70 से ज्यादा ब्लूलिंक (Bluelink) कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं।

सुरक्षा में जबरदस्त अपग्रेड (Level-2 ADAS)

यह इस सेगमेंट में सबसे बड़े बदलावों में से एक है। नई वेन्यू में लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) तकनीक दी गई है, जिसमें 16 क्रिटिकल ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स शामिल हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC), 360° कैमरा और बहुत कुछ मिल जाता है।

इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो वेन्यू तीन भरोसेमंद इंजन विकल्पों के साथ आती है। इसमें 1.2 लीटर MPi पेट्रोल (5-स्पीड मैनुअल) और 1.0 लीटर टर्बो-पेट्रोल (6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT) ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा कंपनी ने 1.5 लीटर डीजल इंजन भी दिया है, जो अब 6-स्पीड ऑटोमैटिक (6AT) ट्रांसमिशन के विकल्प के साथ भी उपलब्ध है।

वेन्यू N लाइन: स्पोर्टी लुक का बादशाह

जो लोग अपनी कार में और ज़्यादा रोमांच चाहते हैं, उनके लिए नई Venue N Line पेश की गई है। इसके खासियत की बात करें तो इसमें ऑल-ब्लैक इंटीरियर के साथ रेड एक्सेंट और N-ब्रांडिंग मिलती है।

अतिरिक्त सुरक्षा

स्टैंडर्ड वेन्यू के 16 ADAS फीचर्स के मुकाबले N लाइन में 21 ADAS फीचर्स मिलते हैं। साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) विद ऑटो होल्ड फीचर्स भी है। यह केवल 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है।

हुंडई वेन्यू HX 2, HX 4, HX 5 जैसे नए 'HX' नाम के साथ लॉन्च की गई है। इसकी शुरुआती कीमत 7,89,900 (कप्पा 1.21 MPi पेट्रोल MT HX 2) है।

नई हुंडई वेन्यू अब अपने सेगमेंट की बड़ी गाड़ियों जैसे मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza), टाटा नेक्सन (Tata Nexon), महिंद्रा XUV3XO और स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) को जोरदार टक्कर देगी। यह सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और स्टाइल का एक शानदार कॉम्बो है।

