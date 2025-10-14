सेफ्टी में लोहालाट निकली ये SUV, क्रैश टेस्ट में मिले पूरे नंबर; 3 साल पहले थी बिल्कुल फिसड्डी!

संक्षेप: 2025 हुंडई टुक्सन (2025 Hyundai Tucson) ने लेटिन NCAP (Latin NCAP) में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। 3 साल पहले लेटिन NCAP (Latin NCAP) सेफ्टी क्रैश टेस्ट में इसे 0 स्टार मिले थे। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

हुंडई टुक्सन (Tucson) ने अपने 2025 फेसलिफ्ट वर्जन के साथ लेटिन NCAP (New Car Assessment Programme) क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। यह खासतौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 साल पहले ही इस SUV को इसी टेस्ट में 0-स्टार रेटिंग मिली थी। इसके बाद हुंडई (Hyundai) ने वॉलंटियरी रीएसेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट की थी, जिसके बाद इसके नए मॉडल ने पूरी तरह सेफ्टी टेस्टिंग में शानदार प्रदर्शन किया है।

कितना सेफ्टी स्कोर?

बड़ों की सुरक्षा के लिए ए़़डल्ट एक्यूपेंट प्रोटेक्शन (Adult Occupant Protection) में इस एसयूवी ने 83.98% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं, बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (Child Occupant Protection) में इस एसयूवी ने 91.62% अंक हासिल किए हैं।

पैदल यात्री सुरक्षा एवं असुरक्षित सड़क यूजर्स (Pedestrian Protection & Vulnerable Road Users) की सेफ्टी के लिए इस कार को 75.08% अंक मिले हैं। वहीं, सेफ्टी असिस्ट (Safety Assist) के लिए इसको 96.28% अंक मिले हैं।

कितने सेफ्टी फीचर्स?

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स मिलते हैं। इसके अलावा ये एसयूवी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), एडवांस्ड ADAS, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (Autonomous Emergency Braking- AEB) , लेन सपोर्ट सिस्टम (Lane Support Systems -LSS), ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (Blind Spot Detection -BSD) जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

पिछले सालों की तुलना में सेफ्टी में सुधार

आपको बता दें कि 2022 में टुक्सन (Tucson) को केवल दो फ्रंट एयरबैग्स और 0-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। इसके बाद हुंडई (Hyundai) ने साइड एयरबैग्स, कर्टन एयरबैग्स और ESC स्टैंडर्ड किए, जिसके बाद इसे 3-स्टार रेटिंग मिली। इसके बाद 2025 वर्जन में ADAS फीचर्स को और बेहतर किया गया। इन अपग्रेड्स के बाद टुक्सन (Tucson) ने अब सभी सुरक्षा पैमानों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया और 5-स्टार रेटिंग हासिल की है।

हुंडई टुक्सन कितनी सुरक्षित?