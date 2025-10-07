2025 hero mavrick 440 spotted testing नए अवतार में आ रही हीरो Mavrick 440, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कितनी बदल जाएगी बाइक, Auto Hindi News - Hindustan
नए अवतार में आ रही हीरो Mavrick 440, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कितनी बदल जाएगी बाइक

हीरो मोटोकॉर्प एक बार फिर अपनी दमदार बाइक Mavrick 440 को नए अंदाज में पेश करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में कंपनी ने इस मॉडल को बाजार से हटाया था। हालांकि, अब इसके अपडेटेड वर्जन की टेस्टिंग तस्वीरें सामने आई हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 03:23 PM
नए अवतार में आ रही हीरो Mavrick 440, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कितनी बदल जाएगी बाइक
Hero Mavrick 440arrow

हीरो मोटोकॉर्प एक बार फिर अपनी दमदार बाइक Mavrick 440 को नए अंदाज में पेश करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में कंपनी ने इस मॉडल को बाजार से हटाया था। हालांकि, अब इसके अपडेटेड वर्जन की टेस्टिंग तस्वीरें सामने आई हैं। इससे इसके जल्द लॉन्च होने के संकेत मिल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह बाइक Harley-Davidson X440 वाले प्लेटफॉर्म पर ही तैयार की जा रही है जिसे दोनों कंपनियों ने मिलकर डेवलप किया था। नया मॉडल डिजाइन, फीचर्स और परफॉर्मेंस, तीनों मामलों में पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और एडवांस्ड नजर आ रहा है।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन

स्पॉट हुई टेस्ट बाइक में पिछले मॉडल की तरह ही डिजाइन और सिलुएट दिखाई दी है। हालांकि, इसमें कुछ अहम बदलाव भी देखने को मिले हैं। नया मॉडल अब USD फ्रंट फोर्क्स के साथ आएगा जो EICMA 2024 में दिखाई गई बाइक से मेल खाते हैं। इसके अलावा, इंजन कवर को ब्रॉन्ज फिनिश दिया गया है जो पुराने मॉडल में ब्लैक कलर का था। इन अपडेट्स से बाइक का लुक और भी प्रीमियम दिखाई देता है।

नहीं बदलेगा पावरट्रेन

फीचर्स के मामले में भी हीरो मैवरिक 440 में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कंपनी इसे फुली डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ पेश कर सकती है। वहीं, इसमें पहले की तरह 440cc सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलेगा जो 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ करीब 27hp पावर और 36Nm टॉर्क जनरेट करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाइक को हाल ही में एक TVC शूट के दौरान देखा गया था जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हीरो जल्द ही इसके अपडेटेड वर्जन की लॉन्चिंग का ऐलान कर सकती है।

(फोटो क्रेडिट-rushlane)

Hero Motocorp Auto News Hindi

