Hindi Newsऑटो न्यूज़2025 Hero Glamour X details Leaked before launching at 19 august 2025

बजट रखिए तैयार! 19 अगस्त को लॉन्च होगी हीरो की ये गजब बाइक, इसके एडवांस फीचर्स आपको हैरान कर देंगे

लॉन्चिंग से पहले हीरो की नई ग्लेमर एक्स (Glamour X) की डिटेल लीक हो गई है। 19 अगस्त 2025 को इसकी लॉन्चिंग होगी। इसमें कई एडवांस फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 11:36 PM
भारत की सबसे पॉपुलर कम्यूटर बाइक्स में से एक हीरो ग्लेमर (Hero Glamour) अब और ज्यादा प्रीमियम अवतार में आने वाली है। लॉन्च से ठीक पहले 2025 हीरो ग्लेमर X (2025 Hero Glamour X) की तस्वीरें और डिटेल्स लीक हो गई हैं। खास बात ये है कि इस बार इसमें ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं, जो आमतौर पर महंगी और प्रीमियम बाइक्स में ही देखने को मिलते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ग्लेमर X में क्या-क्या नए फीचर्स?

हीरो ग्लेमर X में मिलने वाले नए फीचर्स की बात करें तो इसमें क्रूज कंट्रोल, कलर TFT डिस्प्ले, USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और नए विजुअल अपडेट्स जैसे नए फीचर्स मिलते हैं।

क्रूज कंट्रोल

अब तक यह फीचर सिर्फ महंगी स्पोर्ट्स बाइक्स में मिलता था, लेकिन पहली बार हीरो (Hero) ने अपनी 125cc बाइक में इसे जोड़ा है।

कलर TFT डिस्प्ले

नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब और हाई-टेक होगा। इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन मिलेगा।

USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट

पहली बार हीरो (Hero) किसी बाइक में यह सुविधा दे रहा है, ताकि राइडिंग के दौरान मोबाइल चार्जिंग आसान हो सके।

नए विजुअल अपडेट्स

इसमें मिलने वाली न्यू शार्प स्टाइलिंग, नए अलॉय व्हील्स, LED हेडलैंप और टेललैंप बाइक को और स्पोर्टी लुक देते हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

हीरो ग्लेमर एक्स (Hero Glamour X) में वही 124.7cc सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलेगा, जो लगभग 10.39bhp की पावर और 10.4Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम होगा। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स होगा, जो स्मूद और इकोनॉमिकल राइडिंग का भरोसा देगा।

लॉन्च और कीमत

हीरो (Hero MotoCorp) इस नई ग्लेमर एक्स (Glamour X) को कल आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेगी। उम्मीद है कि इसकी कीमत बेहद कंपटीटिव रखी जाएगी, ताकि यह अपने सेगमेंट की बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी बाइक साबित हो सके।

अगर आप 125cc बाइक खरीदने का सोच रहे हैं, तो हीरो ग्लेमर एक्स (Hero Glamour X) आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है। (bikewale)

Auto News Hindi Hero Motocorp

