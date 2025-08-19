₹90,000 से भी कम में हीरो की नई माइलेज बाइक लॉन्च, सेगमेंट की पहली बाइक जिसमें मिलेगा ये गजब फीचर; बुकिंग शुरू

हीरो ने अपनी नई ग्लेमर X 125 (Glamour X 125) 90,000 रुपये से भी कम कीमत में लॉन्च कर दिया है। ये सेगमेंट की पहली बाइक है, जिसमें क्रूज कंट्रोल (Cruise Control) जैसा फीचर मिलेगा। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

Tue, 19 Aug 2025 10:38 PM

भारत की टू-व्हीलर दिग्गज कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने आखिरकार अपनी नई 2025 हीरो ग्लेमर X 125 (Hero Glamour X 125) को लॉन्च कर दिया है। कीमत की बात करें तो बेस ड्रम (Drum) वैरिएंट की शुरुआती कीमत 89,999 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जबकि टॉप-स्पेक डिस्क (Disc) वैरिएंट 1 लाख (एक्स-शोरूम) में आएगा। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

सबसे बड़ा हाइलाइट? इस बाइक में सेगमेंट-फर्स्ट क्रूज कंट्रोल (Cruise Control) फीचर मिलता है। ये फीचर अब तक सिर्फ KTM 390 Duke, TVS Apache RTR 310 जैसी प्रीमियम बाइक्स में मिलता था।

इसमें राइड-बाय-वायर (Ride-by-Wire) थ्रॉटल और 3 राइड मोड्स (Eco, Road, Power) मिलते हैं। इसमें राइडिंग स्टाइल और जरूरत के हिसाब से परफॉर्मेंस बदल सकते हैं।

टेक्नोलॉजी और फीचर्स नई ग्लेमर X 125 (Glamour X 125) को गजब की टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। इसमें कलर TFT डिस्प्ले (ब्लूटूथ कनेक्टिविटी + टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन), USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, फुल-LED लाइटिंग और कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) मिलता है।

इंजन और परफॉर्मेंस इसमें 124.7cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 8,250rpm पर 11.4bhp की पावर और 6,500rpm पर 10.5Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलता है। अब इसकी परफॉर्मेंस हीरो एक्स्ट्रीम 125R (Hero Xtreme 125R) के बराबर हो गई है।

वैरिएंट और कलर ऑप्शन इस बाइक के साथ दो वैरिएंट मिलते हैं। इसमें पहला ड्रम (Drum) वैरिएंट है, जिसमें मैट मैग्नेटिक सिल्वर (Matt Magnetic Silver) और कैंडी ब्लेजिंग रेड (Candy Blazing Red) जैसे कलर ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा दूसरा डिस्क वैरिएंट (Disc) है, जिसके साथ मेटालिक नेक्सस ब्लू (Metallic Nexus Blue), ब्लैक टील ब्लू (Black Teal Blue), ब्लैक पियर्ल रेड (Black Pearl Red) जैसे कलर ऑप्शन मिलते हैं।