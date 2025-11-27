भारत में लॉन्च हुई अब तक की सबसे हल्की स्ट्रीटफाइटर बाइक, कई एडवांस फीचर से लैस; कीमत जानकर चौंक जाएंगे

संक्षेप: 2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V2 भारत में लॉन्च हो गई है, जिसकी कीमत 17.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। ये बाइक अब तक की सबसे हल्की स्ट्रीटफाइटर बाइक है, जो 119bhp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है।

भारतीय बाइक प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि डुकाटी (Ducati) ने भारत में अपनी धमाकेदार 2025 Streetfighter V2 लॉन्च कर दी है। नई स्ट्रीटफाइटर दो वैरिएंट में आती है। इसकी स्टैंडर्ड Standard V2 की कीमत 17,50,200 रुपये और Streetfighter V2 S की कीमत 19,48,900 रुपये से शुरू होती है। ये दोनों कीमतें एक्स-शोरूम की हैं। Panigale V2 प्लेटफॉर्म पर बनी यह बाइक सुपर स्पोर्ट पावर + स्ट्रीट बाइक कम्फर्ट का एक हाई-परफॉर्मेंस कॉम्बिनेशन लेकर आती है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये डुकाटी (Ducati) की अब तक की सबसे हल्की स्ट्रीटफाइटर बनी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

890cc का V2 इंजन

स्ट्रीटफाइटर V2 (Streetfighter V2) में 890cc, 90-डिग्री V2 इंजन मिलता है, जो 119bhp की पावर और 93.3Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। डुकाटी (Ducati) कहती है कि इसका V2 इंजन सिर्फ 54.4kg का है, यानि डुकाटी (Ducati) का अब तक का सबसे हल्का ट्विन-सिलेंडर इंजन मिलता है। सबसे खास बात यह है कि इसका 70% टॉर्क सिर्फ 3,000rpm पर उपलब्ध हो जाता है, जिससे बाइक शहर में भी उतनी ही मजेदार लगेगी, जितनी ट्रैक पर लगती है।

डुकाटी (Ducati) का रेसिंग एग्जॉस्ट लगाकर इसकी पावर को 125bhp तक बढ़ाया जा सकता है और वजन 4.5kg कम है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स और क्विकशिफ्ट 2.0 का मजा मिलता है।

डिजाइन एंड चेसिस

डिजाइन और चेसिस की बात करें तो Streetfighter V2 का वजन 178kg (Standard) है। इसका चेसिस डुकाटी (Ducati) की मॉडर्न मोनोकोक फ्रेम फिलोसॉफी पर आधारित है। इंजन ही स्ट्रेस्ड मेंबर की तरह काम करता है। इससे बाइक हल्की और ज्यादा बैलेंस्ड रहती है।

इसके रियर में डबल-साइडेड स्विंगआर्म (Panigale V4 से प्रेरित) मिलता है। V2 और V2 S दोनों में 6 स्पोक Y-शेप एलॉय मिलते हैं। इसमें Pirelli Diablo Rosso IV टायर्स (120/70 – 190/55) मिलते हैं।

4 राइडिंग मोड

इसमें 4 राइडिंग मोड्स रेस (Race), स्पोर्ट (Sport), रोड (Road) और वेट (Wet) मिलता है। इसमें 5-इंच TFT स्क्रीन पर 3 डिस्प्ले थीम रोड (Road), रोड प्रो (Road Pro) और ट्रैक (Track) मिलती है।

