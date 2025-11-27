Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़2025 Ducati Streetfighter V2 Launched in India at Rs 17.50 Lakh, check all details
भारत में लॉन्च हुई अब तक की सबसे हल्की स्ट्रीटफाइटर बाइक, कई एडवांस फीचर से लैस; कीमत जानकर चौंक जाएंगे

भारत में लॉन्च हुई अब तक की सबसे हल्की स्ट्रीटफाइटर बाइक, कई एडवांस फीचर से लैस; कीमत जानकर चौंक जाएंगे

संक्षेप:

2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V2 भारत में लॉन्च हो गई है, जिसकी कीमत 17.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। ये बाइक अब तक की सबसे हल्की स्ट्रीटफाइटर बाइक है, जो 119bhp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है।

Thu, 27 Nov 2025 04:02 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Ducati Streetfighter V2arrow

भारतीय बाइक प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि डुकाटी (Ducati) ने भारत में अपनी धमाकेदार 2025 Streetfighter V2 लॉन्च कर दी है। नई स्ट्रीटफाइटर दो वैरिएंट में आती है। इसकी स्टैंडर्ड Standard V2 की कीमत 17,50,200 रुपये और Streetfighter V2 S की कीमत 19,48,900 रुपये से शुरू होती है। ये दोनों कीमतें एक्स-शोरूम की हैं। Panigale V2 प्लेटफॉर्म पर बनी यह बाइक सुपर स्पोर्ट पावर + स्ट्रीट बाइक कम्फर्ट का एक हाई-परफॉर्मेंस कॉम्बिनेशन लेकर आती है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये डुकाटी (Ducati) की अब तक की सबसे हल्की स्ट्रीटफाइटर बनी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
EeVe Ahava
EeVe Ahava
₹ 62,499
अभी ऑफर पाएं
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 2 - 2.02 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति की इस हैचबैक पर आधे लाख से ज्यादा की छूट, 30 km का है माइलेज

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Ducati Streetfighter V2

Ducati Streetfighter V2

₹ 17.5 - 19.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ducati SuperSport 950

Ducati SuperSport 950

₹ 16.06 - 19.11 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ducati Panigale V2

Ducati Panigale V2

₹ 19.12 - 21.1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ducati Hypermotard 950

Ducati Hypermotard 950

₹ 16 - 19.05 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kawasaki Ninja ZX-10R

Kawasaki Ninja ZX-10R

₹ 20.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Triumph Speed Triple 1200

Triumph Speed Triple 1200

₹ 17.95 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

890cc का V2 इंजन

स्ट्रीटफाइटर V2 (Streetfighter V2) में 890cc, 90-डिग्री V2 इंजन मिलता है, जो 119bhp की पावर और 93.3Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। डुकाटी (Ducati) कहती है कि इसका V2 इंजन सिर्फ 54.4kg का है, यानि डुकाटी (Ducati) का अब तक का सबसे हल्का ट्विन-सिलेंडर इंजन मिलता है। सबसे खास बात यह है कि इसका 70% टॉर्क सिर्फ 3,000rpm पर उपलब्ध हो जाता है, जिससे बाइक शहर में भी उतनी ही मजेदार लगेगी, जितनी ट्रैक पर लगती है।

डुकाटी (Ducati) का रेसिंग एग्जॉस्ट लगाकर इसकी पावर को 125bhp तक बढ़ाया जा सकता है और वजन 4.5kg कम है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स और क्विकशिफ्ट 2.0 का मजा मिलता है।

डिजाइन एंड चेसिस

डिजाइन और चेसिस की बात करें तो Streetfighter V2 का वजन 178kg (Standard) है। इसका चेसिस डुकाटी (Ducati) की मॉडर्न मोनोकोक फ्रेम फिलोसॉफी पर आधारित है। इंजन ही स्ट्रेस्ड मेंबर की तरह काम करता है। इससे बाइक हल्की और ज्यादा बैलेंस्ड रहती है।

इसके रियर में डबल-साइडेड स्विंगआर्म (Panigale V4 से प्रेरित) मिलता है। V2 और V2 S दोनों में 6 स्पोक Y-शेप एलॉय मिलते हैं। इसमें Pirelli Diablo Rosso IV टायर्स (120/70 – 190/55) मिलते हैं।

4 राइडिंग मोड

इसमें 4 राइडिंग मोड्स रेस (Race), स्पोर्ट (Sport), रोड (Road) और वेट (Wet) मिलता है। इसमें 5-इंच TFT स्क्रीन पर 3 डिस्प्ले थीम रोड (Road), रोड प्रो (Road Pro) और ट्रैक (Track) मिलती है।

ये भी पढ़ें:मारुति की इस हैचबैक पर आधे लाख से ज्यादा की छूट, 30 km का है माइलेज

V2 के लिए एक्सेसरीज की लंबी लिस्ट

डुकाटी (Ducati) ने V2 के लिए एक्सेसरीज की लंबी लिस्ट भी दी है। इसमें रेसिंग एग्जॉस्ट (Racing exhaust), लैप टाइमर प्रो (Lap Timer Pro), क्रूज कंट्रोल (Cruise Control), टर्न बाय-टर्न नेविगेशन (Turn-by-turn Navigation) और USB चार्जिंग मिलती है। इसें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (Tyre Pressure Monitoring System-TPMS) मिलता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।