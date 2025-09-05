बजट रखिए तैयार, भारत में जल्द आने वाली है डुकाटी के ये दमदार मोटरसाइकिल; अब इतना कुछ नया मिलेगा
इस मोटरसाइकिल में नए डिजाइन के साथ-साथ फ्यूल टैंक से लेकर टेलगेट तक नए कलर भी शामिल किए गए हैं। इससे इसका लुक और भी शार्प हो गया है।
2025 डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4 जल्द ही भारत में लॉन्च की जाएगी। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी शेयर की है। इस एडवेंचर टूरर में कुछ शानदार अपडेट्स दिए गए हैं। इस मोटरसाइकिल में नए डिजाइन के साथ-साथ फ्यूल टैंक से लेकर टेलगेट तक नए कलर भी शामिल किए गए हैं। इससे इसका लुक और भी शार्प हो गया है। रेडिएटर कवर अब गहरे सिल्वर रंग में उपलब्ध हैं, जो बोल्ड V4 डिकल्स और स्विंगआर्म व बॉडीवर्क पर काले और ग्रे फिनिश के साथ और भी कंट्रास्ट प्रदान करते हैं।
बेहतर लाइट के लिए LED हेडलाइट्स को भी अपग्रेड किया गया है, जबकि बाइक डुकाटी रेड, थ्रिलिंग ब्लैक और आर्कटिक व्हाइट कलर्स में उपलब्ध होगी। मल्टीस्ट्राडा V4 S में डुकाटी के अपडेटेड स्काईहुक सेमी-एक्टिव सिस्टम के रूप में नया सस्पेंशन हार्डवेयर दिया गया है, जो फोर्क सेंसर और नए मोनोशॉक का उपयोग करता है। यह सेटअप डुकाटी व्हीकल ऑब्जर्वर सिस्टम के साथ मिलकर रियल समय में डैम्पिंग को ऑटोमैटिक रूप से एडजेस्ट करता है।
डुकाटी ने रियर मोनोशॉक के लिए एक ऑटो-लोअरिंग फंक्शन भी जोड़ा है, जो 10 किमी प्रति घंटे से कम की गति पर बाइक को 30mm तक नीचे गिरा देता है, जिससे ट्रैफिक में इसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। वहीं, 50 किमी प्रति घंटे से ऊपर अपनी सामान्य ऊंचाई पर वापस आ जाता है। बाइक में आगे के रडार से जुड़ा एक फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम, बेहतर स्टेबिलिटी के लिए एक उठा हुआ स्विंगआर्म पिवट और ऑप्शनल हल्के फोर्ज्ड एलॉय व्हील भी हैं। 280mm के बड़े रियर डिस्क ब्रेक के साथ ब्रेकिंग को बेहतर बनाया गया है।
इस मोटरसाइकिल में 1,158cc V4 ग्रांटुरिस्मो इंजन मिलता रहेगा, जो 10,750rpm पर 170bhp का पावर और 9,000rpm पर 124Nm पीक टॉर्क जनरेट करता है। डुकाटी ने एक स्पोर्टी एग्जॉस्ट पेश किया है और एक नया वेट राइडिंग मोड जोड़ा है, जो पावर को 115bhp तक कम करता है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स को कम करता है और ट्रैक्शन कंट्रोल सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। यह मोड मौजूदा स्पोर्ट, अर्बन, टूरिंग और एंड्यूरो ऑप्शन में शामिल हो गया है, जिनमें से प्रत्येक में कस्टमाइजेबल सस्पेंशन सेटिंग्स हैं। इन अपडेट्स से नई मल्टीस्ट्राडा V4 एक और भी बेहतर एडवेंचर टूरर बन जाएगी। इसकी कीमत मौजूदा मल्टीस्ट्राडा V4 से ज्यादा होने की उम्मीद है।
