सिर्फ 3.2 सेकेंड में 100kmph की रफ्तार! भारत में लॉन्च हुई नई रॉकेट जैसी बाइक, कीमत सुनकर दंग रह जाएंगे आप

भारत में धमाकेदार नई BMW S 1000 R स्ट्रीटफाइटर बाइक लॉन्च हो गई है। कंपनी ने इसकी कीमत 19.90 लाख रुपये रखी है। ये कई कमाल फीचर्स से लैस है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

BMW मोटार्ड (BMW )Motorrad ने भारत में अपनी लोकप्रिय स्ट्रीटफाइटर बाइक 2025 BMW S 1000 R को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी कीमत 19.90 लाख (एक्स-शोरूम, भारत) रखी है। इसके साथ ही इसमें डिजाइन और मैकेनिकल दोनों लेवल पर बड़े अपडेट दिए गए हैं। आइए जरा विस्तार से इस बाइक के फीचर्स और इंजन की डिटेल्स जानते हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

इस न्यू S 1000 R बाइक में 999cc, लिक्विड-कूल्ड, 4-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 11,000rpm पर 170bhp की पावर और 9,250rpm पर 114Nm टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक सिर्फ 3.2 सेकेंड में 0-100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 kmph (इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड) है। नया शॉर्ट फाइनल-ड्राइव रेशियो इसे और भी ज्यादा तेज एक्सेलेरेशन देता है।

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

इसके फीचर्स और टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें हेडलाइट प्रो (Headlight Pro) के साथ डे-टाइम रनिंग लाइट्स, M क्विक एक्शन थ्रॉटल (Quick Action Throttle), मल्टीपल राइडिंग मोड्स, ABS प्रो और डायनमिक ट्रैक्शन कंट्रोल (Dynamic Traction Control), 6.5-इंच TFT डिस्प्ले (कनेक्टिविटी और नेविगेशन सपोर्ट के साथ), E-Call इमरजेंसी फीचर और सीट के नीचे USB Type-C चार्जर मिलता है।

डिजाइन और स्टाइलिंग

बाइक का लुक बेहद एग्रेसिव रखा गया है। ये बाइक शार्प टैंक एक्सटेंशन्स, एक्सपोज़्ड सबफ्रेम और मस्कुलर फ्यूल टैंक के साथ आती है। इन सबके चलते यह बाइक एक ट्रैक-रेडी और स्ट्रीट-फाइटर वाली फील देती है।

वैरिएंट्स और पैकेज

BMW ने इस बाइक को तीन पैकेज ऑप्शन के साथ उतारा है। इसमें डायनमिक पैक (Dynamic Pack), कंफर्ट पैक (Comfort Pack) और M स्पोर्ट पैक (M Sport Pack) मिलता है, जिसमें M लाइटवेट बैटरी, फोर्ज्ड व्हील्स और एडवांस परफॉर्मेंस फीचर्स मिलता है।

कलर ऑप्शंस

इस बाइक के कलर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें ब्लैकस्टॉर्म मेटालिक (Blackstorm Metallic), ब्लूफायर/Mugiallo यलो (स्टाइल स्पोर्ट), लाइटव्हाइट यूनी/M मोटोस्पोर्ट (M पैकेज) जैसे कलर ऑप्शन मिलते हैं।