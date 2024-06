हुंडई ने वरना को किया GST फ्री! इसे खरीदने पर टैक्स के 1.70 लाख रुपए बचेंगे; बस इतने में मिल रहा बेस मॉडल

वरना के EX वैरिएंट की शोरूम पर कीमत 11,00,400 रुपए है। जबकि इसे CSD से सिर्फ 9,72,600 रुपए में खरीद सकते हैं। यानी इस वैरिएंट पर ग्राहकों के टैक्स के 1,27,800 रुपए बच जाएंगे। इसी तरह वैरिएंट के हिसाब से वरना पर CSD से टैक्स के 1,69,956 रुपए बचाए जा सकते हैं। ऐसे में आप भी यहां से वरना को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको यहां इसके सभी ट्रिम की कीमतें दिखा रहे हैं।

2023 वरना EX बेस वैरिएंट के फीचर्स

हुंडई वरना को EX, S, SX और टॉप-स्पेक SX (O) जैसे 4 अलग-अलग ट्रिम में पेश किया है। बेस EX ट्रिम में साइड और कर्टेन एयरबैग्स, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, मैनुअल डिमेबल IRVM, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, हेडलाइट एस्कॉर्ट फंक्शन, ऑटो डोर लॉक और इम्पैक्ट-सेंसिंग अनलॉक, रियर डिफॉगर, डुअल हॉर्न, ISOFIX पॉइंट्स, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, व्हील कवर दिए हैं। अंदर की तरफ, ड्राइवर सीट हाइट एडजेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, मैनुअल AC, टाइप-सी पोर्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं।