बेस ही नहीं, बल्कि बेसाल्ट का टॉप वैरिएंट भी बहुत सस्ता, सामने आ गईं कीमतें; इसे देखकर टाटा कर्व को हो जाएगी टेंशन!

सिट्रोन बेसाल्ट को 3 वैरिएंट You, Plus और Max में लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 7.99 लाख रुपए है। इसके कुल 6 ट्रिम आएंगे। जिसमें 1.2-लीटर नॉर्मल पेट्रोल MT, 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल MT और 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल AT शामिल हैं। इसके टॉप वैरिएंट की कीमत 13.0 लाख रुपए होगी। बेसाल्ट की डिलीवरी सितंबर में शुरू हो जाएगी। चलिए एक बार आपको भी इसकी एक्सपेक्टेड कीमतों के बारे में बताते हैं।