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3 नई SUV ला रही ये कंपनी, इसमें 7-सीटर भी शामिल; एक मॉडल की तो लॉन्च से पहले ही सारी यूनिट सेल

Mar 25, 2026 01:00 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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रेनो इंडिया (Renault India) अब अपने पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाने पर काम कर रही है। उसने भारतीय बाजार में 2026 से 2030 के लिए अपनी ‘futuREady’ स्ट्रैटजी तैयार की है। इस स्ट्रैटजी के तहत कंपनी कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है।

3 नई SUV ला रही ये कंपनी, इसमें 7-सीटर भी शामिल; एक मॉडल की तो लॉन्च से पहले ही सारी यूनिट सेल

रेनो इंडिया (Renault India) अब अपने पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाने पर काम कर रही है। उसने भारतीय बाजार में 2026 से 2030 के लिए अपनी ‘futuREady’ स्ट्रैटजी तैयार की है। इस स्ट्रैटजी के तहत कंपनी कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। उसकी ऑल न्यू डस्टर (Duster) पहले ही एक अट्रैक्टिव कीमत के साथ लॉन्च हो चुकी है। इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और दूसरी मिडसाइज SUVs से होगा। अब कंपनी 3 नई SUVs पेश करने की तैयारी में है। इसमें डस्टर हाइब्रिड, 7-सीटर डस्टर और ब्रिजर शामिल है। खास बात ये है कि डस्टर हाइब्रिड की लॉन्च से पहले ही सारी यूनिट बिक चुकी हैं।

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रेना डस्टर हाइब्रिड के दीवाली 2026 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। वहीं. 7-सीटर डस्टर और ब्रिजर सबकॉम्पैक्ट SUVs के 2027 में आने की उम्मीद है। कंपनी ने पुष्टि की है कि डस्टर हाइब्रिड में 1.8-लीटर, फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसके साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.4 kWh लिथियम-आयन बैटरी होगी। यह सेटअप कुल 160PS और 172Nm की पावर देगा, जिससे यह अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल हाइब्रिड गाड़ी बन जाएगी। यही पावरट्रेन 7-सीटर रेनो डस्टर में भी दिए जाने की उम्मीद है।

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दिलचस्प बात यह है कि रेनो डस्टर हाइब्रिड 2026 के लिए अपनी ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही बिक चुकी है, जो इसकी भारी मांग को दिखाता है। लगभग 39% प्री-बुकिंग मेट्रो शहरों से आई हैं। हाइब्रिड वर्जन के लिए प्री-बुकिंग अभी बंद हैं। दीवाली के आसपास लॉन्च के समय इनके फिर से खुलने की उम्मीद है। न्यू डस्टर के लॉन्च के दौरान हिडाल्गो ने कहा, "हमें हाइब्रिड पावरट्रेन के लिए जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। अभी की बात करें तो, इस साल के लिए हमारी सारी गाड़ियां बिक चुकी हैं और हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने पर तेजी से काम कर रहे हैं।"

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7-सीटर रेनो डस्टर को हाल ही में भारत में टेस्टिंग करते हुए देखा गया था। इसका डिजाइन और स्टाइल काफी हद तक डेसिया बिगस्टर और इसके 5-सीटर मॉडल से इंस्पायर्ड होगा। जासूसी फोटोज से पता चलता है कि SUV में एक पतली रेक्टेंगुलर ग्रिल, तीर के आकार की LED लाइटिंग, रूफ रेल्स, C-पिलर पर लगे पिछले डोर के हैंडल, एक सीढ़ीदार रियर स्पॉइलर और एक बड़ा रियर क्वार्टर ग्लास होगा।

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5-सीटर डस्टर की तुलना में थ्री-रो वाली यह SUV ज्याबी लंबी होगी, ताकि इसमें सीटों की एक और लाइन लगाई जा सके। इसके ज्यादातर फीचर्स इसके 5-सीटर मॉडल जैसे ही होने की उम्मीद है, जिनमें गूगल बिल्ट-इन वाला 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मैनुअल लम्बर एडजस्टमेंट वाली 6-तरीके से एडजस्ट होने वाली आगे की सीटें, 3 ड्राइविंग मोड, हवादार आगे की सीटें, 360-डिग्री कैमरा, लेवल-2 ADAS सुइट, मल्टी एयरबैग और भी बहुत कुछ शामिल हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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