3 नई SUV ला रही ये कंपनी, इसमें 7-सीटर भी शामिल; एक मॉडल की तो लॉन्च से पहले ही सारी यूनिट सेल

Mar 25, 2026 01:00 pm IST

रेनो इंडिया (Renault India) अब अपने पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाने पर काम कर रही है। उसने भारतीय बाजार में 2026 से 2030 के लिए अपनी ‘futuREady’ स्ट्रैटजी तैयार की है। इस स्ट्रैटजी के तहत कंपनी कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है।

रेनो इंडिया (Renault India) अब अपने पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाने पर काम कर रही है। उसने भारतीय बाजार में 2026 से 2030 के लिए अपनी ‘futuREady’ स्ट्रैटजी तैयार की है। इस स्ट्रैटजी के तहत कंपनी कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। उसकी ऑल न्यू डस्टर (Duster) पहले ही एक अट्रैक्टिव कीमत के साथ लॉन्च हो चुकी है। इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और दूसरी मिडसाइज SUVs से होगा। अब कंपनी 3 नई SUVs पेश करने की तैयारी में है। इसमें डस्टर हाइब्रिड, 7-सीटर डस्टर और ब्रिजर शामिल है। खास बात ये है कि डस्टर हाइब्रिड की लॉन्च से पहले ही सारी यूनिट बिक चुकी हैं।

रेना डस्टर हाइब्रिड के दीवाली 2026 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। वहीं. 7-सीटर डस्टर और ब्रिजर सबकॉम्पैक्ट SUVs के 2027 में आने की उम्मीद है। कंपनी ने पुष्टि की है कि डस्टर हाइब्रिड में 1.8-लीटर, फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसके साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.4 kWh लिथियम-आयन बैटरी होगी। यह सेटअप कुल 160PS और 172Nm की पावर देगा, जिससे यह अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल हाइब्रिड गाड़ी बन जाएगी। यही पावरट्रेन 7-सीटर रेनो डस्टर में भी दिए जाने की उम्मीद है।

दिलचस्प बात यह है कि रेनो डस्टर हाइब्रिड 2026 के लिए अपनी ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही बिक चुकी है, जो इसकी भारी मांग को दिखाता है। लगभग 39% प्री-बुकिंग मेट्रो शहरों से आई हैं। हाइब्रिड वर्जन के लिए प्री-बुकिंग अभी बंद हैं। दीवाली के आसपास लॉन्च के समय इनके फिर से खुलने की उम्मीद है। न्यू डस्टर के लॉन्च के दौरान हिडाल्गो ने कहा, "हमें हाइब्रिड पावरट्रेन के लिए जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। अभी की बात करें तो, इस साल के लिए हमारी सारी गाड़ियां बिक चुकी हैं और हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने पर तेजी से काम कर रहे हैं।"

7-सीटर रेनो डस्टर को हाल ही में भारत में टेस्टिंग करते हुए देखा गया था। इसका डिजाइन और स्टाइल काफी हद तक डेसिया बिगस्टर और इसके 5-सीटर मॉडल से इंस्पायर्ड होगा। जासूसी फोटोज से पता चलता है कि SUV में एक पतली रेक्टेंगुलर ग्रिल, तीर के आकार की LED लाइटिंग, रूफ रेल्स, C-पिलर पर लगे पिछले डोर के हैंडल, एक सीढ़ीदार रियर स्पॉइलर और एक बड़ा रियर क्वार्टर ग्लास होगा।