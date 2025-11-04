Hindustan Hindi News
इस महीने ये 2 SUV ग्राहकों का दिल जीतने आ रहीं, इसमें एक 7-सीटर भी शामिल; EVऑप्शन भी मिलेगा

संक्षेप: नवंबर 2025 का महीना इंडियन SUV मार्केट के लिए काफी बिजी रहने वाला है। दरअसल, इस महीने दो मोस्ट अवेटेड लॉन्च करीब आ रहे हैं। इसमें एक न्यू जनरेशन टाटा सिएरा और दूसरी महिंद्रा की ऑल-इलेक्ट्रिक XEV 9S शामिल है। दोनों मॉडल इस महीने अपना ग्लोबल डेब्यू करने वाले हैं।

Tue, 4 Nov 2025 02:28 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
नवंबर 2025 का महीना इंडियन SUV मार्केट के लिए काफी बिजी रहने वाला है। दरअसल, इस महीने दो मोस्ट अवेटेड लॉन्च करीब आ रहे हैं। इसमें एक न्यू जनरेशन टाटा सिएरा और दूसरी महिंद्रा की ऑल-इलेक्ट्रिक XEV 9S शामिल है। दोनों मॉडल इस महीने अपना ग्लोबल डेब्यू करने वाले हैं। वे SUV सेगमेंट में अपने-अपने ब्रांड के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। टाटा सिएरा 25 नवंबर को आधिकारिक तौर पर वापसी करेगी। एक ऐसे आइकॉनिक नाम को फिर से जिंदा करेगी जिसने दशकों पहले ब्रांड की पहचान बनाई थी।

ये भी पढ़ें:ई-कार बेचने में ये कंपनी निकल गई बहुत आगे; MG, महिंद्रा, हुंडई आसपास भी नहीं रही

दूसरी तरफ, इलेक्ट्रिक सिएरा का प्लेटफॉर्म हैरियर EV के साथ शेयर होने की ज्यादा संभावना है। इसमें दो बैटरी ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। बड़े पैक से एक बार चार्ज करने पर 500Km से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज मिल सकती है। फास्ट-चार्जिंग कैपेबिलिटी, बिडायरेक्शनल चार्जिंग और एक मजबूत इक्विपमेंट लिस्ट इसे कई तरह के कस्टमर्स के लिए आकर्षक बनाने में मदद करेगी।

इस बीच, महिंद्रा 27 नवंबर को बेंगलुरु में अपने 'स्क्रीम इलेक्ट्रिक' इवेंट में XEV 9S को पेश करेगी। यह ब्रांड की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक, थ्री-रो SUV होगी जिसे डेडिकेटेड INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है। ICE कन्वर्जन के उलट, XEV 9S को शुरू से ही एक प्योर EV के तौर पर बनाया गया है, जिससे एक फ्लैट फ्लोर और फ्लेक्सिबल इंटीरियर लेआउट मिलता है। टीजर में फुल-विड्थ LED लाइट बार, नया ट्विन पीक्स लोगो, पैनोरमिक सनरूफ और टेलगेट पर XEV 9S लेटरिंग जैसे सिग्नेचर डिजाइन डिटेल्स दिखाए गए हैं।

ये भी पढ़ें:नई सिएरा के वीडियो टीजर में पुराने से कम्पेरिजन दिखा, कंपनी ने पूरी तरह बदल दिया

इंटीरियर में ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री, एडवांस्ड ADAS और पावर्ड सीटें होने की उम्मीद है। दो बैटरी ऑप्शन दिए जाने की संभावना है, जिनकी अनुमानित रेंज 500Km से ज्यादा होगी। बता दें कि महिंद्रा XUV 9S 7-सीटर के साथ आएगी। महिंद्रा XEV 9S, 3 साल पहले दिखाए गए XUV.e8 कॉन्सेप्ट से काफी इंस्पायर्ड है। इसमें XUV 700 से भी कुछ समानताएं होंगी, जिसका फेसलिफ्ट 2026 की शुरुआत में आने वाला है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
