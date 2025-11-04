इस महीने ये 2 SUV ग्राहकों का दिल जीतने आ रहीं, इसमें एक 7-सीटर भी शामिल; EVऑप्शन भी मिलेगा
संक्षेप: नवंबर 2025 का महीना इंडियन SUV मार्केट के लिए काफी बिजी रहने वाला है। दरअसल, इस महीने दो मोस्ट अवेटेड लॉन्च करीब आ रहे हैं। इसमें एक न्यू जनरेशन टाटा सिएरा और दूसरी महिंद्रा की ऑल-इलेक्ट्रिक XEV 9S शामिल है। दोनों मॉडल इस महीने अपना ग्लोबल डेब्यू करने वाले हैं।
नवंबर 2025 का महीना इंडियन SUV मार्केट के लिए काफी बिजी रहने वाला है। दरअसल, इस महीने दो मोस्ट अवेटेड लॉन्च करीब आ रहे हैं। इसमें एक न्यू जनरेशन टाटा सिएरा और दूसरी महिंद्रा की ऑल-इलेक्ट्रिक XEV 9S शामिल है। दोनों मॉडल इस महीने अपना ग्लोबल डेब्यू करने वाले हैं। वे SUV सेगमेंट में अपने-अपने ब्रांड के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। टाटा सिएरा 25 नवंबर को आधिकारिक तौर पर वापसी करेगी। एक ऐसे आइकॉनिक नाम को फिर से जिंदा करेगी जिसने दशकों पहले ब्रांड की पहचान बनाई थी।
यह SUV टाटा की लाइनअप में कर्व और हैरियर के बीच आएगी और यह इलेक्ट्रिक और इंटरनल कंबशन इंजन दोनों वर्जन में पेश की जाएगी। ICE वर्जन पहले आएगा और EV बाद में आएगी। सिएरा में टाटा की नई 1.5-लीटर इंजन फैमिली होगी जिसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, एक टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल और एक डीजल यूनिट शामिल है। टर्बो पेट्रोल मोटर से लगभग 168 PS और 280 Nm टॉर्क जनरेट की उम्मीद है। इसे 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगी।
दूसरी तरफ, इलेक्ट्रिक सिएरा का प्लेटफॉर्म हैरियर EV के साथ शेयर होने की ज्यादा संभावना है। इसमें दो बैटरी ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। बड़े पैक से एक बार चार्ज करने पर 500Km से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज मिल सकती है। फास्ट-चार्जिंग कैपेबिलिटी, बिडायरेक्शनल चार्जिंग और एक मजबूत इक्विपमेंट लिस्ट इसे कई तरह के कस्टमर्स के लिए आकर्षक बनाने में मदद करेगी।
इस बीच, महिंद्रा 27 नवंबर को बेंगलुरु में अपने 'स्क्रीम इलेक्ट्रिक' इवेंट में XEV 9S को पेश करेगी। यह ब्रांड की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक, थ्री-रो SUV होगी जिसे डेडिकेटेड INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है। ICE कन्वर्जन के उलट, XEV 9S को शुरू से ही एक प्योर EV के तौर पर बनाया गया है, जिससे एक फ्लैट फ्लोर और फ्लेक्सिबल इंटीरियर लेआउट मिलता है। टीजर में फुल-विड्थ LED लाइट बार, नया ट्विन पीक्स लोगो, पैनोरमिक सनरूफ और टेलगेट पर XEV 9S लेटरिंग जैसे सिग्नेचर डिजाइन डिटेल्स दिखाए गए हैं।
इंटीरियर में ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री, एडवांस्ड ADAS और पावर्ड सीटें होने की उम्मीद है। दो बैटरी ऑप्शन दिए जाने की संभावना है, जिनकी अनुमानित रेंज 500Km से ज्यादा होगी। बता दें कि महिंद्रा XUV 9S 7-सीटर के साथ आएगी। महिंद्रा XEV 9S, 3 साल पहले दिखाए गए XUV.e8 कॉन्सेप्ट से काफी इंस्पायर्ड है। इसमें XUV 700 से भी कुछ समानताएं होंगी, जिसका फेसलिफ्ट 2026 की शुरुआत में आने वाला है।
