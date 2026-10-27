17 साल पुरानी वैगनआर को बना दिया इलेक्ट्रिक कार, खर्च हुए सिर्फ ₹2.25 लाख; 110 KM की रेंज!
भोपाल की एक वर्कशॉप ने 2009 मॉडल की मारुति सुजुकी वैगनआर को इलेक्ट्रिक कार में बदल दिया है। इस पूरे काम पर करीब 2.25 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इस कार की टॉप स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा है।
भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग धीरे-धीरे बढ़ रही है। वहीं, पेट्रोल और डीजल कारों को इलेक्ट्रिक कार में बदलने का काम भी शुरू हो गया है। इससे पुरानी कार को बिना नई गाड़ी खरीदे इलेक्ट्रिक कार में बदलने का मौका मिलता है। भोपाल की एक वर्कशॉप ने 2009 मॉडल की मारुति सुजुकी वैगनआर को इलेक्ट्रिक कार में बदल दिया है। इस पूरे काम पर करीब 2.25 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इस कार की टॉप स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक बार चार्ज करने पर असल इस्तेमाल में करीब 100 से 110 किलोमीटर चल सकती है। इस कन्वर्जन का वीडियो Sriaan Electric Vehicle ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है।
इंजन से लेकर फ्यूल टैंक तक हटाया
वीडियो में वर्कशॉप के लोग सबसे पहले 2009 मॉडल की पेट्रोल वैगनआर को खोलते हैं। न्यूज वेबसाइट cartoq के अनुसार, इसमें से इंजन, एग्जॉस्ट, फ्यूल टैंक, गियरबॉक्स और फ्यूल पाइप निकाल दिए जाते हैं। हालांकि, ग्राहक की मांग पर कार का पुराना AC सिस्टम और उसका कंप्रेसर बरकरार रखा गया। कार के पांच-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स को भी इंजन से अलग करके दोबारा इस्तेमाल करने के लिए रखा गया। इसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर को पुराने गियरबॉक्स से जोड़ने के लिए एक खास प्लेट बनाई गई।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki YMC
₹ 14 - 18 लाख
MG Windsor EV
₹ 14.7 - 19 लाख
Mahindra 3XO EV
₹ 13.89 - 15.46 लाख
Kia Syros EV
₹ 13.5 - 20 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.89 लाख
इंजन की जगह लगाई इलेक्ट्रिक मोटर
इसके बाद कार के इंजन वाले हिस्से में इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी का सेटअप लगाया गया। वर्कशॉप ने कार को जैक पर उठाकर हर गियर में चलाकर देखा, ताकि पता चल सके कि मोटर और गियरबॉक्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इस दौरान कंपन और दूसरी दिक्कतों की भी जांच की गई। कार के AC को चलाने के लिए अलग इंतजाम किया गया। इसके लिए ई-रिक्शा में इस्तेमाल होने वाली 1,000W की BLDC मोटर लगाई गई। यह बैटरी से बिजली लेकर कार खड़ी रहने पर भी AC कंप्रेसर चला सकती है।
एक्सेलरेटर में भी किए बदलाव
कार के ब्रेक बूस्टर को चलाने के लिए महिंद्रा e2o से लिया गया इलेक्ट्रिक वैक्यूम पंप लगाया गया। वहीं, खर्च कम रखने के लिए कार का पुराना एक्सेलरेटर पेडल ही इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा, DC-to-DC कन्वर्टर और बैटरी में कितनी चार्जिंग बची है, यह बताने वाला स्मार्ट SOC मीटर भी लगाया गया। इसके बाद पूरी कार की वायरिंग की गई। चार्जिंग पोर्ट को उसी जगह लगाया गया, जहां पहले पेट्रोल भरने का ढक्कन था। इसमें 16A इंडस्ट्रियल प्लग लगाया गया, जिससे सही चार्जर और बिजली सप्लाई के जरिए कार चार्ज की जा सकती है।
2.25 लाख रुपये में तैयार हुई कार
कन्वर्जन का काम पूरा होने के बाद व्लॉगर कार चलाकर भी दिखाता है। वीडियो में कार चलती हुई नजर आती है। वर्कशॉप के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया पर करीब 2.25 लाख रुपये खर्च हुए। कन्वर्जन के बाद कार की टॉप स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। वहीं, इसकी असल रेंज करीब 100 से 110 किलोमीटर है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि पुरानी पेट्रोल कार को इलेक्ट्रिक कार में बदलने से पहले उसके तकनीकी बदलाव, सुरक्षा और सड़क पर चलाने के लिए जरूरी मंजूरी से जुड़ी शर्तों की जांच करनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें