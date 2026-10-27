17 साल पुरानी वैगनआर को बना दिया इलेक्ट्रिक कार, खर्च हुए सिर्फ ₹2.25 लाख; 110 KM की रेंज!

भोपाल की एक वर्कशॉप ने 2009 मॉडल की मारुति सुजुकी वैगनआर को इलेक्ट्रिक कार में बदल दिया है। इस पूरे काम पर करीब 2.25 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इस कार की टॉप स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा है।

मारुति सुजुकी वैगनआर को इलेक्ट्रिक कार में बदल दिया

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Maruti Suzuki YMC

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग धीरे-धीरे बढ़ रही है। वहीं, पेट्रोल और डीजल कारों को इलेक्ट्रिक कार में बदलने का काम भी शुरू हो गया है। इससे पुरानी कार को बिना नई गाड़ी खरीदे इलेक्ट्रिक कार में बदलने का मौका मिलता है। भोपाल की एक वर्कशॉप ने 2009 मॉडल की मारुति सुजुकी वैगनआर को इलेक्ट्रिक कार में बदल दिया है। इस पूरे काम पर करीब 2.25 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इस कार की टॉप स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक बार चार्ज करने पर असल इस्तेमाल में करीब 100 से 110 किलोमीटर चल सकती है। इस कन्वर्जन का वीडियो Sriaan Electric Vehicle ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है।

इंजन से लेकर फ्यूल टैंक तक हटाया वीडियो में वर्कशॉप के लोग सबसे पहले 2009 मॉडल की पेट्रोल वैगनआर को खोलते हैं। न्यूज वेबसाइट cartoq के अनुसार, इसमें से इंजन, एग्जॉस्ट, फ्यूल टैंक, गियरबॉक्स और फ्यूल पाइप निकाल दिए जाते हैं। हालांकि, ग्राहक की मांग पर कार का पुराना AC सिस्टम और उसका कंप्रेसर बरकरार रखा गया। कार के पांच-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स को भी इंजन से अलग करके दोबारा इस्तेमाल करने के लिए रखा गया। इसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर को पुराने गियरबॉक्स से जोड़ने के लिए एक खास प्लेट बनाई गई।

इंजन की जगह लगाई इलेक्ट्रिक मोटर इसके बाद कार के इंजन वाले हिस्से में इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी का सेटअप लगाया गया। वर्कशॉप ने कार को जैक पर उठाकर हर गियर में चलाकर देखा, ताकि पता चल सके कि मोटर और गियरबॉक्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इस दौरान कंपन और दूसरी दिक्कतों की भी जांच की गई। कार के AC को चलाने के लिए अलग इंतजाम किया गया। इसके लिए ई-रिक्शा में इस्तेमाल होने वाली 1,000W की BLDC मोटर लगाई गई। यह बैटरी से बिजली लेकर कार खड़ी रहने पर भी AC कंप्रेसर चला सकती है।

एक्सेलरेटर में भी किए बदलाव कार के ब्रेक बूस्टर को चलाने के लिए महिंद्रा e2o से लिया गया इलेक्ट्रिक वैक्यूम पंप लगाया गया। वहीं, खर्च कम रखने के लिए कार का पुराना एक्सेलरेटर पेडल ही इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा, DC-to-DC कन्वर्टर और बैटरी में कितनी चार्जिंग बची है, यह बताने वाला स्मार्ट SOC मीटर भी लगाया गया। इसके बाद पूरी कार की वायरिंग की गई। चार्जिंग पोर्ट को उसी जगह लगाया गया, जहां पहले पेट्रोल भरने का ढक्कन था। इसमें 16A इंडस्ट्रियल प्लग लगाया गया, जिससे सही चार्जर और बिजली सप्लाई के जरिए कार चार्ज की जा सकती है।