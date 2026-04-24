Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महीने भर में ही अपाचे से छिन गया नंबर-1 का ताज, बजाज की इस बाइक ने मारी बाजी; देखें टॉप-10 में कौन-कौन

Apr 24, 2026 08:05 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

भारतीय ग्राहकों के बीच 150cc से 200cc सेगमेंट की मोटरसाइकिलों का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। बता दें कि मार्च, 2026 में हुई इस सेगमेंट की बिक्री में बजाज पल्सर (Bajaj Pulsar) ने टॉप पोजिशन हासिल कर लिया।

महीने भर में ही अपाचे से छिन गया नंबर-1 का ताज, बजाज की इस बाइक ने मारी बाजी; देखें टॉप-10 में कौन-कौन

भारतीय ग्राहकों के बीच 150cc से 200cc सेगमेंट की मोटरसाइकिलों का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। अगर बीते महीने यानी मार्च, 2026 की बात करें तो इस बार बजाज पल्सर (Bajaj Pulsar) ने टीवीएस अपाचे को पछाड़कर बिक्री में नंबर-1 पोजीशन हासिल कर ली है। पल्सर सीरीज को मार्च महीने में कुल 55,360 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर पल्सर की बिक्री में करीब 59 पर्सेंट की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी मार्च, 2025 में यह आंकड़ा 34,820 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान इस सेगमेंट के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Revolt Motors RV400
Revolt Motors RV400
₹ 1.4 लाख से शुरू
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
Okaya EV Ferrato Disruptor
Okaya EV Ferrato Disruptor
₹ 1.55 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy 450x
Ather Energy 450x
₹ 1.5 - 1.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:नए अवतार में लॉन्च हुआ 118 km रेंज वाला एम्पीयर मैग्नस नियो इलेक्ट्रिक स्कूटर

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
TVS Apache RTR 310

TVS Apache RTR 310

₹ 2.21 - 2.87 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Karizma XMR 250

Hero Karizma XMR 250

₹ 2 - 2.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Apache RTR 160

TVS Apache RTR 160

₹ 1.12 - 1.27 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Apache RTR 180

TVS Apache RTR 180

₹ 1.25 - 1.28 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Apache RTX 300

TVS Apache RTX 300

₹ 1.99 - 2.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Apache RR 310

TVS Apache RR 310

₹ 2.78 - 3.37 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

दूसरे नंबर पर खिसकी टीवीएस अपाचे

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीवीएस अपाचे रही जो पिछले महीने टॉप पर थी। अपाचे ने मार्च, 2026 के दौरान 6.48 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 47,081 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर होंडा यूनिकॉर्न का कब्जा रहा। यूनिकॉर्न ने इस दौरान 17.01 पर्सेंट की सालाना बढ़त के साथ कुल 34,358 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर यामाहा FZ सीरीज रही। इसने 48.73 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,227 यूनिट्स बेचीं।

ये भी पढ़ें:पिछले 12 महीनों में 28 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा यह स्कूटर, बिक्री में नंबर-1

यामाहा के मॉडल्स का रहा जलवा

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर यामाहा MT-15 रही। यामाहा MT-15 ने 2.96 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,343 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा R15 रही। यामाहा R15 ने 22.82 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,133 यूनिट्स की बिक्री की। दूसरी ओर सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा की ही XSR रही। यामाहा XSR6 ने इस दौरान कुल 948 यूनिट्स बाइक की बिक्री की।

ये भी पढ़ें:कंपनी के सभी मॉडलों पर भारी पड़ा यह स्कूटर, मार्च में 1.25 लाख लोगों ने खरीदा

हीरो एक्सपल्स की बिक्री में उछाल

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर एडवेंचर बाइक हीरो एक्सपल्स 200 रही। हीरो एक्सपल्स ने इस दौरान 194.86 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ कुल 3,845 यूनिट्स की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर KTM 200 सीरीज रही। बता दें कि KTM ने इस दौरान 34.95 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,471 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। जबकि दसवें नंबर पर इस लिस्ट में हीरो एक्सट्रीम 160 रही। हीरो एक्सट्रीम 160 ने इस दौरान 25.72 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,739 यूनिट्स की बिक्री की।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Bajaj Pulsar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।