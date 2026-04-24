महीने भर में ही अपाचे से छिन गया नंबर-1 का ताज, बजाज की इस बाइक ने मारी बाजी; देखें टॉप-10 में कौन-कौन

Apr 24, 2026 08:05 pm IST

भारतीय ग्राहकों के बीच 150cc से 200cc सेगमेंट की मोटरसाइकिलों का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। बता दें कि मार्च, 2026 में हुई इस सेगमेंट की बिक्री में बजाज पल्सर (Bajaj Pulsar) ने टॉप पोजिशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच 150cc से 200cc सेगमेंट की मोटरसाइकिलों का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। अगर बीते महीने यानी मार्च, 2026 की बात करें तो इस बार बजाज पल्सर (Bajaj Pulsar) ने टीवीएस अपाचे को पछाड़कर बिक्री में नंबर-1 पोजीशन हासिल कर ली है। पल्सर सीरीज को मार्च महीने में कुल 55,360 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर पल्सर की बिक्री में करीब 59 पर्सेंट की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी मार्च, 2025 में यह आंकड़ा 34,820 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान इस सेगमेंट के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर खिसकी टीवीएस अपाचे बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीवीएस अपाचे रही जो पिछले महीने टॉप पर थी। अपाचे ने मार्च, 2026 के दौरान 6.48 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 47,081 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर होंडा यूनिकॉर्न का कब्जा रहा। यूनिकॉर्न ने इस दौरान 17.01 पर्सेंट की सालाना बढ़त के साथ कुल 34,358 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर यामाहा FZ सीरीज रही। इसने 48.73 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,227 यूनिट्स बेचीं।

यामाहा के मॉडल्स का रहा जलवा बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर यामाहा MT-15 रही। यामाहा MT-15 ने 2.96 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,343 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा R15 रही। यामाहा R15 ने 22.82 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,133 यूनिट्स की बिक्री की। दूसरी ओर सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा की ही XSR रही। यामाहा XSR6 ने इस दौरान कुल 948 यूनिट्स बाइक की बिक्री की।