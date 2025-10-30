150-200cc सेगमेंट में इस बाइक का एकतरफा राज; हीरो, होंडा, सुजुकी, यामाहा, TVS भी इसके सामने फेल!

संक्षेप: सरकार ने बीते महीने यानी 22 सितंबर से GST 2.0 लागू किया था। इसका पूरा फायदा इस सेगमेंट के मॉडल को मिला है। सेगमेंट में शामिल टॉप-15 मॉडल की बात की जाए तो इन्हें 4% से ज्यादा की सालाना ग्रोथ मिली है। इस इंजन सेगमेंट में जिस मॉडल का दबदबा रहा उसमें बजाज पल्सर सबसे ऊपर है।

देश के मोटरसाइकिल सेगमेंट में 150cc से 200cc इंजन वाले मॉडल की डिमांड बढ़ रही है। ये इंजन दमदार होते हैं। साथ ही, इनका माइलेज भी बेहतर होता है। सरकार ने बीते महीने यानी 22 सितंबर से GST 2.0 लागू किया था। इसका पूरा फायदा इस सेगमेंट के मॉडल को मिला है। सेगमेंट में शामिल टॉप-15 मॉडल की बात की जाए तो इन्हें 4% से ज्यादा की सालाना ग्रोथ मिली है। इस इंजन सेगमेंट में जिस मॉडल का दबदबा रहा उसमें बजाज पल्सर सबसे ऊपर है। पल्सर की 50 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। टॉप-15 की लिस्ट में सिर्फ 5 मॉडल को ही सालाना ग्रोथ मिली। चलिए एक बार सेल्स की लिस्ट देखते हैं।

मोटरसाइकिल (150cc to 200cc) मॉडल वाइज सेल्स सितंबर 2025 नं मॉडल सितंबर 2025 सितंबर 2024 अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % 1 बजाज पल्सर 54,944 51,936 3,008 5.79 28.88 2 TVS अपाचे 53,326 41,640 11,686 28.06 28.03 3 होंडा यूनिकॉर्न 32,361 31,353 1,008 3.22 17.01 4 यमााहा FZ 13,617 16,137 -2,520 -15.62 7.16 5 यमााहा MT 15 11,695 12,286 -591 -4.81 6.15 6 यमााहा R15 9,329 10,614 -1,285 -12.11 4.9 7 हीरो एक्सपल्स 200 3,884 1,993 1,891 94.88 2.04 8 KTM 200 2,956 3,058 -102 -3.34 1.55 9 होंडा SP 160 2,598 5,470 -2,872 -52.5 1.37 10 हीरो एक्सट्रीम 160R / 200 2,022 2,306 -284 -12.32 1.06 11 बजाज एवेंजर 1,960 1,489 471 31.63 1.03 12 होंडा हॉर्नेट 2.0 845 1,748 -903 -51.66 0.44 13 होंडा CB200X 517 888 -371 -41.78 0.27 14 सुजुकी जिक्सर 198 1,265 -1,067 -84.35 0.1 15 कावासाकी W175 0 106 -106 -100 0 टोटल 1,90,252 1,82,289 7,963 4.37 100

150cc से 200cc इंजन वाली मोटरसाइकिल के मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो बजाज पल्सर की सितंबर 2025 में 54,944 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 51,936 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,008 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 5.79% की सालाना ग्रोथ मिली। TVS अपाचे की सितंबर 2025 में 53,326 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 41,640 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 11,686 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 28.06% की सालाना ग्रोथ मिली। होंडा यूनिकॉर्न की सितंबर 2025 में 32,361 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 31,353 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,008 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 3.22% की सालाना ग्रोथ मिली।

यमााहा FZ की सितंबर 2025 में 13,617 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 16,137 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,520 यूनिट कम बिकीं और इसे 15.62% की सालाना डिग्रोथ मिली। यमााहा MT 15 की सितंबर 2025 में 11,695 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 12,286 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 591 यूनिट कम बिकीं और इसे 4.81% की सालाना डिग्रोथ मिली। यमााहा R15 की सितंबर 2025 में 9,329 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 10,614 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,285 यूनिट कम बिकीं और इसे 12.11% की सालाना डिग्रोथ मिली।

हीरो एक्सपल्स 200 की सितंबर 2025 में 3,884 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 1,993 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,891 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 94.88% की सालाना ग्रोथ मिली। KTM 200 की सितंबर 2025 में 2,956 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 3,058 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 102 यूनिट कम बिकीं और इसे 3.34% की सालाना डिग्रोथ मिली। होंडा SP 160 की सितंबर 2025 में 2,598 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 5,470 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,872 यूनिट कम बिकीं और इसे 52.50% की सालाना डिग्रोथ मिली।

हीरो एक्सट्रीम 160R / 200 की सितंबर 2025 में 2,022 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 2,306 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 284 यूनिट कम बिकीं और इसे 12.32% की सालाना डिग्रोथ मिली। बजाज एवेंजर की सितंबर 2025 में 1,960 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 1,489 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 471 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 31.63% की सालाना ग्रोथ मिली। होंडा हॉर्नेट 2.0 की सितंबर 2025 में 845 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 1,748 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 903 यूनिट कम बिकीं और इसे 51.66% की सालाना डिग्रोथ मिली।