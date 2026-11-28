इस सेगमेंट में बजाज पल्सर सबसे ज्यादा पंसद की जाने वाली मोटरसाइकिल है। हम यहां जिन 15 मोटरसाइकिल की लिस्ट बता रहे हैं उसकी अक्टूबर 2026 में 2,40,506 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इनकी 2,16,831 यूनिट बिकी थीं।

भारतीय बाजार में टू-व्हीलर के अंदर मोटरसाइकिल काफी अहम सेगमेंट है। इसमें भी अलग-अलग इंजन के हिसाब से कई मॉडल आते हैं। इसमें कई लोग 150cc से 200cc इंजन वाले सेगमेंट की मोटरसाइकिल जमकर पसंद करते हैं। इस सेगमेंट में बजाज पल्सर सबसे ज्यादा पंसद की जाने वाली मोटरसाइकिल है। हम यहां जिन 15 मोटरसाइकिल की लिस्ट बता रहे हैं उसकी अक्टूबर 2026 में 2,40,506 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इनकी 2,16,831 यूनिट बिकी थीं। यानी 23,675 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 10.92% की ग्रोथ मिली। चलिए अब सेगमेंट के बेस्ट सेलिंग मॉडल को देखते हैं।

150cc से 200cc मोटरसाइकिल सेल्स अक्टूबर 2026 नं मॉडल अक्टूबर 2026 अक्टूबर 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 बजाज पल्सर 65,292 56,585 8,707 15.39 27.15 2 टीवीएस अपाचे 63,411 61,619 1,792 2.91 26.37 3 होंडा यूनिकॉर्न 43,868 38,825 5,043 12.99 18.24 4 यामाहा FZ 18,370 16,250 2,120 13.05 7.64 5 यामाहा MT 15 16,227 13,173 3,054 23.18 6.75 6 यामाहा R15 14,835 7,949 6,886 86.63 6.17 7 यामाहा XSR 5,218 0 5,218 - 2.17 8 हीरो एक्सपल्स 200 5,025 4,161 864 20.76 2.09 9 KTM 160/200 3,553 4,278 -725 -16.95 1.48 10 हीरो एक्सट्रीम 160 1,785 2,670 -885 -33.15 0.74 11 होंडा SP 160 1,104 5,756 -4,652 -80.82 0.46 12 सुजुकी जिक्सर 859 1,161 -302 -26.01 0.36 13 होंडा हॉर्नेट 2.0 572 1,949 -1,377 -70.65 0.24 14 होंडा CB200X 387 1,053 -666 -63.25 0.16 15 बजाज एवेंजर 0 1,402 -1,402 -100 0 टोटल 2,40,506 2,16,831 23,675 10.92 100

150cc से 200cc मोटरसाइकिल सेल्स की बात करें तो बजाज पल्सर की अक्टूबर 2026 में 65,292 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 56,585 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,707 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 15.39% की ग्रोथ मिली। टीवीएस अपाचे की अक्टूबर 2026 में 63,411 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 61,619 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,792 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 2.91% की ग्रोथ मिली। होंडा यूनिकॉर्न की अक्टूबर 2026 में 43,868 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 38,825 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,043 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 12.99% की ग्रोथ मिली।

यामाहा FZ की अक्टूबर 2026 में 18,370 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 16,250 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,120 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 13.05% की ग्रोथ मिली। यामाहा MT 15 की अक्टूबर 2026 में 16,227 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 13,173 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,054 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 23.18% की ग्रोथ मिली। यामाहा R15 की अक्टूबर 2026 में 14,835 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 7,949 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,886 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 86.63% की ग्रोथ मिली।

यामाहा XSR की अक्टूबर 2026 में 5,218 यूनिट बिकीं। हीरो एक्सपल्स 200 की अक्टूबर 2026 में 5,025 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 4,161 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 864 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.76% की ग्रोथ मिली। KTM 160/200 की अक्टूबर 2026 में 3,553 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 4,278 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 725 यूनिट कम बिकीं और इसे 16.95% की डिग्रोथ मिली।

हीरो एक्सट्रीम 160 की अक्टूबर 2026 में 1,785 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,670 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 885 यूनिट कम बिकीं और इसे 33.15% की डिग्रोथ मिली। होंडा SP 160 की अक्टूबर 2026 में 1,104 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,756 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,652 यूनिट कम बिकीं और इसे 80.82% की डिग्रोथ मिली। सुजुकी जिक्सर की अक्टूबर 2026 में 859 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,161 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 302 यूनिट कम बिकीं और इसे 26.01% की डिग्रोथ मिली।