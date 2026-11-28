अपाचे, यूनिकॉर्न, जिक्सर, हॉर्नेट, जिक्सर पर भारी पड़ी बजाज की यह मोटरसाइकिल; एवेंजर का नहीं खुला खाता
इस सेगमेंट में बजाज पल्सर सबसे ज्यादा पंसद की जाने वाली मोटरसाइकिल है। हम यहां जिन 15 मोटरसाइकिल की लिस्ट बता रहे हैं उसकी अक्टूबर 2026 में 2,40,506 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इनकी 2,16,831 यूनिट बिकी थीं।
भारतीय बाजार में टू-व्हीलर के अंदर मोटरसाइकिल काफी अहम सेगमेंट है। इसमें भी अलग-अलग इंजन के हिसाब से कई मॉडल आते हैं। इसमें कई लोग 150cc से 200cc इंजन वाले सेगमेंट की मोटरसाइकिल जमकर पसंद करते हैं। इस सेगमेंट में बजाज पल्सर सबसे ज्यादा पंसद की जाने वाली मोटरसाइकिल है। हम यहां जिन 15 मोटरसाइकिल की लिस्ट बता रहे हैं उसकी अक्टूबर 2026 में 2,40,506 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इनकी 2,16,831 यूनिट बिकी थीं। यानी 23,675 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 10.92% की ग्रोथ मिली। चलिए अब सेगमेंट के बेस्ट सेलिंग मॉडल को देखते हैं।
|150cc से 200cc मोटरसाइकिल सेल्स अक्टूबर 2026
|नं
|मॉडल
|अक्टूबर 2026
|अक्टूबर 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|बजाज पल्सर
|65,292
|56,585
|8,707
|15.39
|27.15
|2
|टीवीएस अपाचे
|63,411
|61,619
|1,792
|2.91
|26.37
|3
|होंडा यूनिकॉर्न
|43,868
|38,825
|5,043
|12.99
|18.24
|4
|यामाहा FZ
|18,370
|16,250
|2,120
|13.05
|7.64
|5
|यामाहा MT 15
|16,227
|13,173
|3,054
|23.18
|6.75
|6
|यामाहा R15
|14,835
|7,949
|6,886
|86.63
|6.17
|7
|यामाहा XSR
|5,218
|0
|5,218
|-
|2.17
|8
|हीरो एक्सपल्स 200
|5,025
|4,161
|864
|20.76
|2.09
|9
|KTM 160/200
|3,553
|4,278
|-725
|-16.95
|1.48
|10
|हीरो एक्सट्रीम 160
|1,785
|2,670
|-885
|-33.15
|0.74
|11
|होंडा SP 160
|1,104
|5,756
|-4,652
|-80.82
|0.46
|12
|सुजुकी जिक्सर
|859
|1,161
|-302
|-26.01
|0.36
|13
|होंडा हॉर्नेट 2.0
|572
|1,949
|-1,377
|-70.65
|0.24
|14
|होंडा CB200X
|387
|1,053
|-666
|-63.25
|0.16
|15
|बजाज एवेंजर
|0
|1,402
|-1,402
|-100
|0
|टोटल
|2,40,506
|2,16,831
|23,675
|10.92
|100
150cc से 200cc मोटरसाइकिल सेल्स की बात करें तो बजाज पल्सर की अक्टूबर 2026 में 65,292 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 56,585 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,707 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 15.39% की ग्रोथ मिली। टीवीएस अपाचे की अक्टूबर 2026 में 63,411 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 61,619 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,792 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 2.91% की ग्रोथ मिली। होंडा यूनिकॉर्न की अक्टूबर 2026 में 43,868 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 38,825 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,043 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 12.99% की ग्रोथ मिली।
यामाहा FZ की अक्टूबर 2026 में 18,370 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 16,250 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,120 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 13.05% की ग्रोथ मिली। यामाहा MT 15 की अक्टूबर 2026 में 16,227 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 13,173 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,054 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 23.18% की ग्रोथ मिली। यामाहा R15 की अक्टूबर 2026 में 14,835 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 7,949 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,886 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 86.63% की ग्रोथ मिली।
यामाहा XSR की अक्टूबर 2026 में 5,218 यूनिट बिकीं। हीरो एक्सपल्स 200 की अक्टूबर 2026 में 5,025 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 4,161 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 864 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.76% की ग्रोथ मिली। KTM 160/200 की अक्टूबर 2026 में 3,553 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 4,278 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 725 यूनिट कम बिकीं और इसे 16.95% की डिग्रोथ मिली।
हीरो एक्सट्रीम 160 की अक्टूबर 2026 में 1,785 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,670 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 885 यूनिट कम बिकीं और इसे 33.15% की डिग्रोथ मिली। होंडा SP 160 की अक्टूबर 2026 में 1,104 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,756 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,652 यूनिट कम बिकीं और इसे 80.82% की डिग्रोथ मिली। सुजुकी जिक्सर की अक्टूबर 2026 में 859 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,161 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 302 यूनिट कम बिकीं और इसे 26.01% की डिग्रोथ मिली।
होंडा हॉर्नेट 2.0 की अक्टूबर 2026 में 572 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,949 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,377 यूनिट कम बिकीं और इसे 70.65% की डिग्रोथ मिली। होंडा CB200X की अक्टूबर 2026 में 387 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,053 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 666 यूनिट कम बिकीं और इसे 63.25% की डिग्रोथ मिली। बजाज एवेंजर की अक्टूबर 2026 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,402 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,402 यूनिट कम बिकीं और इसे 100% की डिग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें