150cc–200cc सेगमेंट की बादशाह हैं इस कंपनी की बाइक, ये हीरो, बजाज या होंडा नहीं

150cc–200cc सेगमेंट की बादशाह हैं इस कंपनी की बाइक, ये हीरो, बजाज या होंडा नहीं

संक्षेप:

टीवीएस की बाइक्स 150cc–200cc सेगमेंट में धूम मचा रही हैं। इस सेगमेंट में अपाचे (Apache) और पल्सर (Pulsar) का दबदबा है। आइए नवंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

Jan 04, 2026 02:59 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत में 150cc से 200cc मोटरसाइकिल सेगमेंट हमेशा से युवाओं और डेली कम्यूटर्स के बीच काफी पॉपुलर रहा है। नवंबर 2025 में इस सेगमेंट ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि, दिवाली और त्योहारों से भरे अक्टूबर के मुकाबले बिक्री में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन सालाना आधार पर ग्रोथ मजबूत रही। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कुल बिक्री का हाल

नवंबर 2025 में इस सेगमेंट में कुल 1,75,805 यूनिट्स की बिक्री हुई। नवंबर 2024 में यह आंकड़ा 1,45,968 यूनिट्स था, यानी सालाना आधार पर 20.44% की शानदार बढ़त (YoY Growth) हुई। वहीं, अक्टूबर 2025 की 2,10,831 यूनिट्स की तुलना में 16.61% की गिरावट (MoM) दर्ज की गई। यह गिरावट साफ तौर पर बताती है कि त्योहारों के बाद अब डिमांड सामान्य स्तर पर लौट रही है।

अपाचे और पल्सर बने सेगमेंट के किंग

TVS अपाचे बनी नंबर-1

TVS अपाचे ने नवंबर 2025 में भी अपना दबदबा बनाए रखा। इसकी बिक्री 48,764 यूनिट्स रही। कंपनी की YoY ग्रोथ करीब 37% रही। हालांकि, अक्टूबर के मुकाबले बिक्री में 20% से ज्यादा की गिरावट रही।

बजाज पल्सर (Bajaj Pulsar) मजबूत नंबर 2

बजाज पल्सर (Bajaj Pulsar) भी अपाचे (Apache) को कड़ी टक्कर देती नजर आई। इसकी बिक्री में 45,246 यूनिट की सेल देखी गई, जो 37% से ज्यादा की YoY ग्रोथ है। MoM आधार पर यहां भी गिरावट देखने को मिली। अपाचे (Apache) और पल्सर (Pulsar) मिलकर 150–200cc सेगमेंट की आधे से ज्यादा बिक्री अपने नाम करने में सफल रहीं, जो इन बाइकों की जबरदस्त लोकप्रियता दिखाता है।

होंडा यूनिकॉर्न (Honda Unicorn) की स्थिर रफ्तार

होंडा यूनिकॉर्न (Honda Unicorn)ने तीसरा स्थान बनाए रखा। इसकी बिक्री 32,968 यूनिट्स रही। इसकी YoY और MoM दोनों स्तर पर बिक्री स्थिर और भरोसेमंद रही। यह बाइक अब भी उन ग्राहकों की पसंद बनी हुई है, जो आराम, माइलेज और भरोसे को प्राथमिकता देते हैं।

यामाहा XSR ने शानदार एंट्री की, लेकिन FZ–R15 की बिक्री फिसल गई। यामाहा (Yamaha) की नई पेशकश XSR ने नवंबर 2025 में सबका ध्यान खींचा। इसकी बिक्री 16,359 यूनिट्स रही। यह नवंबर के सबसे स्टैंडआउट परफॉर्मर्स में से एक रही।

हालांकि, यामाहा (Yamaha) के पुराने और पॉपुलर मॉडल जैसे FZ, R15 और MT-15 को झटका लगा और इनकी बिक्री में सालाना और मासिक दोनों आधार पर गिरावट दर्ज की गई। इससे साफ है कि यामाहा (Yamaha) के भीतर ही ग्राहकों की पसंद बदल रही है।

SP160, एक्सपल्स और हॉर्नेट का प्रदर्शन

होंडा SP160 (Honda SP160) की बिक्री 5,920 यूनिट्स रही, जो करीब 33% की YoY ग्रोथ है। वहीं, हीरो एक्सपल्स 200 (Hero Xpulse 200) की सेल 2,501 यूनिट्स रही, जो लगभग 30% की YoY ग्रोथ है।

होंडा हॉर्नेट 2.0 की बिक्री

होंडा हॉर्नेट 2.0 की बिक्री नवंबर 2024 के मुकाबले बिक्री दोगुने से ज्यादा रही। हालांकि, मासिक बढ़त सीमित रही।

KTM, हीरो, सुजुकी और कावासाकी का हाल

KTM 200 रेंज की बिक्री 2,787 यूनिट्स तक पहुंच गई। हीरो एक्सट्रीम (Hero Xtreme) 160R/200, बजाज एवेंजर (Bajaj Avenger), होंडा CB200X (Honda CB200X) और सुजुकी जिक्सर (Suzuki Gixxer) का प्रदर्शन मिला-जुला रहा।

