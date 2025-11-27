200cc सेगमेंट में इस मोटरसाइकिल का दिखा एक तरफा दबदबा; पल्सर, KTM, हॉर्नेट भी इसके सामने फेल

संक्षेप: माइलेज के साथ पावरफुल मोटरसाइकिल की लिस्ट में कई कंपनियों के मॉडल शामिल हैं। इस सेगमेंट में 150 से 200cc के कई मॉडल शामिल हैं। पिछले महीने यानी अक्टूबर में इस सेगमेंट जिन कंपनियों का दबदबा देखने को मिला उसमें टीवीएस, बजाज, होंडा, यामाहा, हीरो जैसी कई कंपनियां शामिल हैं।

माइलेज के साथ पावरफुल मोटरसाइकिल की लिस्ट में कई कंपनियों के मॉडल शामिल हैं। इस सेगमेंट में 150 से 200cc के कई मॉडल शामिल हैं। पिछले महीने यानी अक्टूबर में इस सेगमेंट जिन कंपनियों का दबदबा देखने को मिला उसमें टीवीएस, बजाज, होंडा, यामाहा, हीरो जैसी कई कंपनियां शामिल हैं। पिछले महीने TVS अपाचे ने इस सेगमेंट को टॉप किया। जबकि, लिस्ट में दूसरे नंबर पर बजाज पल्सर रही। अपाचे और पल्सर ही दो ऐसे मॉडल रहे जिनकी 50 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं।

150 से 200cc मोटरसाइकिल सेल्स अक्टूबर 2025 रैंक मॉडल अक्टूबर 2025 अक्टूबर 2024 अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % 1 TVS अपाचे 61,619 50,097 11,522 23 29.23 2 बजाज पल्सर 56,585 36,336 20,249 55.73 26.84 3 होंडा यूनिकॉर्न 32,825 31,768 1,057 3.33 15.57 4 यामाहा FZ 16,250 17,874 -1,624 -9.09 7.71 5 यामाहा MT 15 13,173 13,405 -232 -1.73 6.25 6 यामाहा R15 7,949 11,449 -3,500 -30.57 3.77 7 होंडा SP 160 5,756 5,274 482 9.14 2.73 8 KTM 200 4,278 4,028 250 6.21 2.03 9 हीरो एक्सपल्स 200 4,161 1,964 2,197 111.86 1.97 10 हीरो एक्सट्रीम 160R / 200 2,670 2,326 344 14.79 1.27 11 होंडा हॉर्नेट 2.0 1,949 1,259 690 54.81 0.92 12 बजाज एवेंजर 1,402 1,361 41 3.01 0.66 13 सुजुकी जिक्सर 1,161 1,814 -653 -36 0.55 14 होंडा CB200X 1,053 987 66 6.69 0.5 15 कावासाकी W175 0 61 -61 -100 0 टोटल 2,10,831 1,80,003 30,828 17.13 100

150 से 200cc मोटरसाइकिल सेल्स की बात करें तो TVS अपाचे की अक्टूबर 2025 में 61,619 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 50,097 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 11,522 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 23% की ग्रोथ मिली। बजाज पल्सर की अक्टूबर 2025 में 56,585 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 36,336 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 20,249 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 55.73% की ग्रोथ मिली। होंडा यूनिकॉर्न की अक्टूबर 2025 में 32,825 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 31,768 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,057 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 3.33% की ग्रोथ मिली।

यामाहा FZ की अक्टूबर 2025 में 16,250 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 17,874 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,624 यूनिट कम बिकी और इसे 9.09% की डिग्रोथ मिली। यामाहा MT 15 की अक्टूबर 2025 में 13,173 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 13,405 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 232 यूनिट कम बिकी और इसे 1.73% की डिग्रोथ मिली। यामाहा R15 की अक्टूबर 2025 में 7,949 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 11,449 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,500 यूनिट कम बिकी और इसे 30.57% की डिग्रोथ मिली।

होंडा SP 160 की अक्टूबर 2025 में 5,756 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 5,274 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 482 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 9.14% की ग्रोथ मिली। KTM 200 की अक्टूबर 2025 में 4,278 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 4,028 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 250 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 6.21% की ग्रोथ मिली।% की डिग्रोथ मिली। हीरो एक्सपल्स 200 की अक्टूबर 2025 में 4,161 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,964 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,197 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 111.86% की ग्रोथ मिली।

हीरो एक्सट्रीम 160R / 200 की अक्टूबर 2025 में 2,670 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,326 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 344 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 14.79% की ग्रोथ मिली। होंडा हॉर्नेट 2.0 की अक्टूबर 2025 में 1,949 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,259 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 690 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 54.81% की ग्रोथ मिली। बजाज एवेंजर की अक्टूबर 2025 में 1,402 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,361 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 41 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 3.01% की ग्रोथ मिली।