200cc सेगमेंट में इस मोटरसाइकिल का दिखा एक तरफा दबदबा; पल्सर, KTM, हॉर्नेट भी इसके सामने फेल

संक्षेप:

माइलेज के साथ पावरफुल मोटरसाइकिल की लिस्ट में कई कंपनियों के मॉडल शामिल हैं। इस सेगमेंट में 150 से 200cc के कई मॉडल शामिल हैं। पिछले महीने यानी अक्टूबर में इस सेगमेंट जिन कंपनियों का दबदबा देखने को मिला उसमें टीवीएस, बजाज, होंडा, यामाहा, हीरो जैसी कई कंपनियां शामिल हैं।

Thu, 27 Nov 2025 04:28 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
माइलेज के साथ पावरफुल मोटरसाइकिल की लिस्ट में कई कंपनियों के मॉडल शामिल हैं। इस सेगमेंट में 150 से 200cc के कई मॉडल शामिल हैं। पिछले महीने यानी अक्टूबर में इस सेगमेंट जिन कंपनियों का दबदबा देखने को मिला उसमें टीवीएस, बजाज, होंडा, यामाहा, हीरो जैसी कई कंपनियां शामिल हैं। पिछले महीने TVS अपाचे ने इस सेगमेंट को टॉप किया। जबकि, लिस्ट में दूसरे नंबर पर बजाज पल्सर रही। अपाचे और पल्सर ही दो ऐसे मॉडल रहे जिनकी 50 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं।

150 से 200cc मोटरसाइकिल सेल्स अक्टूबर 2025
रैंकमॉडलअक्टूबर 2025अक्टूबर 2024अंतरग्रोथ % YoYशेयर %
1TVS अपाचे61,61950,09711,5222329.23
2बजाज पल्सर56,58536,33620,24955.7326.84
3होंडा यूनिकॉर्न32,82531,7681,0573.3315.57
4यामाहा FZ16,25017,874-1,624-9.097.71
5यामाहा MT 1513,17313,405-232-1.736.25
6यामाहा R157,94911,449-3,500-30.573.77
7होंडा SP 1605,7565,2744829.142.73
8KTM 2004,2784,0282506.212.03
9हीरो एक्सपल्स 2004,1611,9642,197111.861.97
10हीरो एक्सट्रीम 160R / 2002,6702,32634414.791.27
11होंडा हॉर्नेट 2.01,9491,25969054.810.92
12बजाज एवेंजर1,4021,361413.010.66
13सुजुकी जिक्सर1,1611,814-653-360.55
14होंडा CB200X1,053987666.690.5
15कावासाकी W175061-61-1000
टोटल2,10,8311,80,00330,82817.13100

150 से 200cc मोटरसाइकिल सेल्स की बात करें तो TVS अपाचे की अक्टूबर 2025 में 61,619 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 50,097 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 11,522 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 23% की ग्रोथ मिली। बजाज पल्सर की अक्टूबर 2025 में 56,585 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 36,336 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 20,249 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 55.73% की ग्रोथ मिली। होंडा यूनिकॉर्न की अक्टूबर 2025 में 32,825 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 31,768 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,057 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 3.33% की ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:इस 7-सीटर की बिक्री ने पकड़ी गजब की रफ्तार, अब अर्टिगा और इनोवा से पीछे

यामाहा FZ की अक्टूबर 2025 में 16,250 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 17,874 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,624 यूनिट कम बिकी और इसे 9.09% की डिग्रोथ मिली। यामाहा MT 15 की अक्टूबर 2025 में 13,173 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 13,405 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 232 यूनिट कम बिकी और इसे 1.73% की डिग्रोथ मिली। यामाहा R15 की अक्टूबर 2025 में 7,949 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 11,449 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,500 यूनिट कम बिकी और इसे 30.57% की डिग्रोथ मिली।

होंडा SP 160 की अक्टूबर 2025 में 5,756 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 5,274 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 482 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 9.14% की ग्रोथ मिली। KTM 200 की अक्टूबर 2025 में 4,278 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 4,028 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 250 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 6.21% की ग्रोथ मिली।% की डिग्रोथ मिली। हीरो एक्सपल्स 200 की अक्टूबर 2025 में 4,161 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,964 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,197 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 111.86% की ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:7-सीटर MPV सेगमेंट में नहीं गल रही इस कार की दाल! 7 महीने में 254 यूनिट बिकीं

हीरो एक्सट्रीम 160R / 200 की अक्टूबर 2025 में 2,670 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,326 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 344 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 14.79% की ग्रोथ मिली। होंडा हॉर्नेट 2.0 की अक्टूबर 2025 में 1,949 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,259 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 690 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 54.81% की ग्रोथ मिली। बजाज एवेंजर की अक्टूबर 2025 में 1,402 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,361 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 41 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 3.01% की ग्रोथ मिली।

सुजुकी जिक्सर की अक्टूबर 2025 में 1,161 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,814 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 653 यूनिट कम बिकी और इसे 36% की डिग्रोथ मिली। होंडा CB200X की अक्टूबर 2025 में 1,053 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 987 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 66 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 6.69% की ग्रोथ मिली। कावासाकी W17 की अक्टूबर 2025 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 61 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 61 यूनिट कम बिकी और इसे 100% की डिग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
