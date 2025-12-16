नंबर-10 से सीधे टॉप-3 पर पहुंची ये बजट कार, कीमत मात्र ₹5.79 लाख; टॉप-15 कारों में नेक्सन नंबर-1, दूसरे पर ये सेडान

संक्षेप: नवंबर 2025 में टॉप-15 कारों की लिस्ट सामने आ चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा बिकने वाली कार टाटा की नेक्सन (Nexon) रही। वहीं, नंबर-2 पर मारुति डिजायर (Dzire) रही। लिस्ट में सबसे बड़ा उलटफेर स्विफ्ट ने किया, जिसने अक्टूबर 2025 में 10वें स्थान छलांग लगाकर नवंबर 2025 में सीधा तीसरा स्थान हासिल किया।

Dec 16, 2025 10:33 pm IST

भारतीय ऑटो बाजार के लिए नवंबर 2025 कई बड़े बदलाव लेकर आया। कुछ मॉडल्स ने ज़बरदस्त वापसी की, तो कुछ की रफ्तार धीमी पड़ गई। लेकिन, पिछले महीने टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह भारत की सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा कारों में से एक है। इस महीने की टॉप-15 लिस्ट में टाटा (Tata), मारुति (Maruti), हुंडई (Hyundai), किआ (Kia) और महिंद्रा (Mahindra) की कारें शामिल रहीं। खास बात यह रही कि मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift) ने सबसे तेज मंथ-ऑन-मंथ ग्रोथ दर्ज की। आइए बिक्री रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।

रैंक मॉडल नवंबर 2025 अक्टूबर 2025 नवंबर 2024 MoM ग्रोथ (%) YoY ग्रोथ (%) 1 टाटा नेक्सन/EV 22434 22083 15329 2 46 2 मारुति डिजायर 21082 20791 11779 1 79 3 मारुति स्विफ्ट 19733 15542 14737 27 34 4 टाटा पंच/EV 18753 16810 15435 12 21 5 हुंडई क्रेटा/EV/ N लाइन 17344 18381 15452 -6 12 6 मारुति अर्टिगा 16197 20087 15150 -19 7 7 महिंद्रा स्कॉर्पियो/N 15616 17880 12704 -13 23 8 मारुति फ्रोंक्स 15058 17003 14882 -11 1 9 मारुति वैगनआर 14619 18970 13982 -23 5 10 मारुति ब्रेजा 13947 12072 14918 16 -7 11 मारुति बलेनो 13784 16873 16293 -18 -15 12 मारुति ईको 13200 13537 10589 -2 25 13 मारुति विक्टोरिस 12300 13496 — -9 — 14 किआ सोनेट 12051 12745 9255 -5 30 15 हुंडई वेन्यू 11645 11738 9754 -1 19

टाटा नेक्सन (Tata Nexon) बनी नंबर-1 कार

टाटा नेक्सन (Tata Nexon) (ICE + EV) ने नवंबर में 22,000+ यूनिट्स की बिक्री के साथ पहला स्थान बरकरार रखा। इसकी बिक्री में MoM ग्रोथ करीब 2% और YoY ग्रोथ 46% रही। पेट्रोल, डीजल और EV ऑप्शन की वजह से नेक्सन (Nexon) हर तरह के ग्राहकों को आकर्षित कर रही है।

मारुति डिजायर इकलौती सेडान, फिर भी नंबर-2

मारुति डिजायर (Maruti Dzire) इस लिस्ट की एकमात्र सेडान रही और 20,000+ यूनिट्स के साथ दूसरे नंबर पर बनी रही। इसने YoY ग्रोथ 79% की हासिल की, जो साफ दिखाता है कि सेडान सेगमेंट में डिजायर (Dzire) की पकड़ अब भी मजबूत है।

मारुति स्विफ्ट सबसे बड़ा उलटफेर

मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift) नवंबर की सबसे बड़ी सरप्राइज रही। अक्टूबर में इसने 10वां स्थान हासिल किया था, वहीं नवंबर में इसने तीसरा स्थान हासिल किया। इसकी MoM ग्रोथ 27% रही और इसने 15,500+ यूनिट्स की बिक्री हासिल की।

टाटा पंच की मजबूत वापसी

टाटा पंच (Tata Punch/Punch EV सहित) ने 12% MoM ग्रोथ दर्ज की और अक्टूबर में 9वें स्थान से नवंबर में चौथे स्थान पर आ गई। यह माइक्रो-SUV अब Tata के लिए एक बड़ा वॉल्यूम ड्राइवर बन चुकी है।

हुंडई क्रेटा की बिक्री मजबूत

हुंडई क्रेटा (Creta EV और N Line सहित) ने 17,000+ यूनिट्स की बिक्री हासिल की। इसकी MoM सेल में 6% की गिरावट और YoY ग्रोथ में 12% की बढ़त देखी।

अर्टिगा और स्कॉर्पियो की सेल डाउन

मारुति अर्टिगा की बिक्री नवंबर में 19% घट गई और महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio + Scorpio-N) की संयुक्त बिक्री में 13% MoM गिरावट देखी गई।

फ्रोंक्स, वैगनआर और ब्रेजा की स्थिति

मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx) की 15,000+ यूनिट्स सेल हुई, लेकिन 11% की MoM सेल गिरावट देखी गई। वैगनआर (WagonR) 23% MoM की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की। इसके अलावा मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza) की शानदार वापसी हुई। इसने 16% MoM ग्रोथ के साथ 13,900+ यूनिट्स सेल की।

बलेनो, ईको और विक्टोरिस पर दबाव

बलेनो, ईको और विक्टोरिस तीनों की बिक्री नवंबर में घटी। विक्टोरिस (Victoris) के लिए आने वाले महीनों में मुकाबला और भी कठिन हो सकता है। जी हां, क्योंकि इस सेगमेंट में टाटा सिएरा (Tata Sierra) और नई किआ सेल्टोस की एंट्री हो चुकी है।

टॉप-15 में किआ सोनेट (Kia Sonet) और हुंडई वेन्यू