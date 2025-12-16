नंबर-10 से सीधे टॉप-3 पर पहुंची ये बजट कार, कीमत मात्र ₹5.79 लाख; टॉप-15 कारों में नेक्सन नंबर-1, दूसरे पर ये सेडान
नवंबर 2025 में टॉप-15 कारों की लिस्ट सामने आ चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा बिकने वाली कार टाटा की नेक्सन (Nexon) रही। वहीं, नंबर-2 पर मारुति डिजायर (Dzire) रही। लिस्ट में सबसे बड़ा उलटफेर स्विफ्ट ने किया, जिसने अक्टूबर 2025 में 10वें स्थान छलांग लगाकर नवंबर 2025 में सीधा तीसरा स्थान हासिल किया।
भारतीय ऑटो बाजार के लिए नवंबर 2025 कई बड़े बदलाव लेकर आया। कुछ मॉडल्स ने ज़बरदस्त वापसी की, तो कुछ की रफ्तार धीमी पड़ गई। लेकिन, पिछले महीने टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह भारत की सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा कारों में से एक है। इस महीने की टॉप-15 लिस्ट में टाटा (Tata), मारुति (Maruti), हुंडई (Hyundai), किआ (Kia) और महिंद्रा (Mahindra) की कारें शामिल रहीं। खास बात यह रही कि मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift) ने सबसे तेज मंथ-ऑन-मंथ ग्रोथ दर्ज की। आइए बिक्री रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Eeco
₹ 5.21 - 6.36 लाख
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
Maruti Suzuki Dzire
₹ 6.26 - 9.32 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.1 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.8 लाख
|रैंक
|मॉडल
नवंबर
2025
अक्टूबर
2025
नवंबर
2024
MoM
ग्रोथ (%)
YoY
ग्रोथ (%)
|1
|टाटा नेक्सन/EV
|22434
|22083
|15329
|2
|46
|2
|मारुति डिजायर
|21082
|20791
|11779
|1
|79
|3
|मारुति स्विफ्ट
|19733
|15542
|14737
|27
|34
|4
|टाटा पंच/EV
|18753
|16810
|15435
|12
|21
|5
|हुंडई क्रेटा/EV/ N लाइन
|17344
|18381
|15452
|-6
|12
|6
|मारुति अर्टिगा
|16197
|20087
|15150
|-19
|7
|7
|महिंद्रा स्कॉर्पियो/N
|15616
|17880
|12704
|-13
|23
|8
|मारुति फ्रोंक्स
|15058
|17003
|14882
|-11
|1
|9
|मारुति वैगनआर
|14619
|18970
|13982
|-23
|5
|10
|मारुति ब्रेजा
|13947
|12072
|14918
|16
|-7
|11
|मारुति बलेनो
|13784
|16873
|16293
|-18
|-15
|12
|मारुति ईको
|13200
|13537
|10589
|-2
|25
|13
|मारुति विक्टोरिस
|12300
|13496
|—
|-9
|—
|14
|किआ सोनेट
|12051
|12745
|9255
|-5
|30
|15
|हुंडई वेन्यू
|11645
|11738
|9754
|-1
|19
टाटा नेक्सन (Tata Nexon) बनी नंबर-1 कार
टाटा नेक्सन (Tata Nexon) (ICE + EV) ने नवंबर में 22,000+ यूनिट्स की बिक्री के साथ पहला स्थान बरकरार रखा। इसकी बिक्री में MoM ग्रोथ करीब 2% और YoY ग्रोथ 46% रही। पेट्रोल, डीजल और EV ऑप्शन की वजह से नेक्सन (Nexon) हर तरह के ग्राहकों को आकर्षित कर रही है।
मारुति डिजायर इकलौती सेडान, फिर भी नंबर-2
मारुति डिजायर (Maruti Dzire) इस लिस्ट की एकमात्र सेडान रही और 20,000+ यूनिट्स के साथ दूसरे नंबर पर बनी रही। इसने YoY ग्रोथ 79% की हासिल की, जो साफ दिखाता है कि सेडान सेगमेंट में डिजायर (Dzire) की पकड़ अब भी मजबूत है।
मारुति स्विफ्ट सबसे बड़ा उलटफेर
मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift) नवंबर की सबसे बड़ी सरप्राइज रही। अक्टूबर में इसने 10वां स्थान हासिल किया था, वहीं नवंबर में इसने तीसरा स्थान हासिल किया। इसकी MoM ग्रोथ 27% रही और इसने 15,500+ यूनिट्स की बिक्री हासिल की।
टाटा पंच की मजबूत वापसी
टाटा पंच (Tata Punch/Punch EV सहित) ने 12% MoM ग्रोथ दर्ज की और अक्टूबर में 9वें स्थान से नवंबर में चौथे स्थान पर आ गई। यह माइक्रो-SUV अब Tata के लिए एक बड़ा वॉल्यूम ड्राइवर बन चुकी है।
हुंडई क्रेटा की बिक्री मजबूत
हुंडई क्रेटा (Creta EV और N Line सहित) ने 17,000+ यूनिट्स की बिक्री हासिल की। इसकी MoM सेल में 6% की गिरावट और YoY ग्रोथ में 12% की बढ़त देखी।
अर्टिगा और स्कॉर्पियो की सेल डाउन
मारुति अर्टिगा की बिक्री नवंबर में 19% घट गई और महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio + Scorpio-N) की संयुक्त बिक्री में 13% MoM गिरावट देखी गई।
फ्रोंक्स, वैगनआर और ब्रेजा की स्थिति
मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx) की 15,000+ यूनिट्स सेल हुई, लेकिन 11% की MoM सेल गिरावट देखी गई। वैगनआर (WagonR) 23% MoM की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की। इसके अलावा मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza) की शानदार वापसी हुई। इसने 16% MoM ग्रोथ के साथ 13,900+ यूनिट्स सेल की।
बलेनो, ईको और विक्टोरिस पर दबाव
बलेनो, ईको और विक्टोरिस तीनों की बिक्री नवंबर में घटी। विक्टोरिस (Victoris) के लिए आने वाले महीनों में मुकाबला और भी कठिन हो सकता है। जी हां, क्योंकि इस सेगमेंट में टाटा सिएरा (Tata Sierra) और नई किआ सेल्टोस की एंट्री हो चुकी है।
टॉप-15 में किआ सोनेट (Kia Sonet) और हुंडई वेन्यू
टॉप-15 में किआ सोनेट (Kia Sonet) और हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) की मौजूदगी रही। किआ सोनेट (Kia Sonet) ने 12,000+ यूनिट्स की सेल हासिल की। ये किआ (Kia) की इकलौती एंट्री थी। वहीं, हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) ने 11,000+ यूनिट्स की सेल के साथ इसमें पार्टिशिपेट किया।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।