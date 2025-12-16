Hindustan Hindi News
नंबर-10 से सीधे टॉप-3 पर पहुंची ये बजट कार, कीमत मात्र ₹5.79 लाख; टॉप-15 कारों में नेक्सन नंबर-1, दूसरे पर ये सेडान

नंबर-10 से सीधे टॉप-3 पर पहुंची ये बजट कार, कीमत मात्र ₹5.79 लाख; टॉप-15 कारों में नेक्सन नंबर-1, दूसरे पर ये सेडान

संक्षेप:

नवंबर 2025 में टॉप-15 कारों की लिस्ट सामने आ चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा बिकने वाली कार टाटा की नेक्सन (Nexon) रही। वहीं, नंबर-2 पर मारुति डिजायर (Dzire) रही। लिस्ट में सबसे बड़ा उलटफेर स्विफ्ट ने किया, जिसने अक्टूबर 2025 में 10वें स्थान छलांग लगाकर नवंबर 2025 में सीधा तीसरा स्थान हासिल किया।

Dec 16, 2025 10:33 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय ऑटो बाजार के लिए नवंबर 2025 कई बड़े बदलाव लेकर आया। कुछ मॉडल्स ने ज़बरदस्त वापसी की, तो कुछ की रफ्तार धीमी पड़ गई। लेकिन, पिछले महीने टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह भारत की सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा कारों में से एक है। इस महीने की टॉप-15 लिस्ट में टाटा (Tata), मारुति (Maruti), हुंडई (Hyundai), किआ (Kia) और महिंद्रा (Mahindra) की कारें शामिल रहीं। खास बात यह रही कि मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift) ने सबसे तेज मंथ-ऑन-मंथ ग्रोथ दर्ज की। आइए बिक्री रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।

ये भी पढ़ें:डीजल कार बेचने में बादशाह बनी ये कंपनी, भारत में बिकने वाली हर दूसरी गाड़ी इसकी

रैंकमॉडल

नवंबर

2025

अक्टूबर

2025

नवंबर

2024

MoM

ग्रोथ (%)

YoY

ग्रोथ (%)

1टाटा नेक्सन/EV224342208315329246
2मारुति डिजायर210822079111779179
3मारुति स्विफ्ट1973315542147372734
4टाटा पंच/EV1875316810154351221
5हुंडई क्रेटा/EV/ N लाइन173441838115452-612
6मारुति अर्टिगा161972008715150-197
7महिंद्रा स्कॉर्पियो/N156161788012704-1323
8मारुति फ्रोंक्स150581700314882-111
9मारुति वैगनआर146191897013982-235
10मारुति ब्रेजा13947120721491816-7
11मारुति बलेनो 137841687316293-18-15
12मारुति ईको132001353710589-225
13मारुति विक्टोरिस1230013496-9
14किआ सोनेट12051127459255-530
15हुंडई वेन्यू11645117389754-119

टाटा नेक्सन (Tata Nexon) बनी नंबर-1 कार

टाटा नेक्सन (Tata Nexon) (ICE + EV) ने नवंबर में 22,000+ यूनिट्स की बिक्री के साथ पहला स्थान बरकरार रखा। इसकी बिक्री में MoM ग्रोथ करीब 2% और YoY ग्रोथ 46% रही। पेट्रोल, डीजल और EV ऑप्शन की वजह से नेक्सन (Nexon) हर तरह के ग्राहकों को आकर्षित कर रही है।

मारुति डिजायर इकलौती सेडान, फिर भी नंबर-2

मारुति डिजायर (Maruti Dzire) इस लिस्ट की एकमात्र सेडान रही और 20,000+ यूनिट्स के साथ दूसरे नंबर पर बनी रही। इसने YoY ग्रोथ 79% की हासिल की, जो साफ दिखाता है कि सेडान सेगमेंट में डिजायर (Dzire) की पकड़ अब भी मजबूत है।

मारुति स्विफ्ट सबसे बड़ा उलटफेर

मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift) नवंबर की सबसे बड़ी सरप्राइज रही। अक्टूबर में इसने 10वां स्थान हासिल किया था, वहीं नवंबर में इसने तीसरा स्थान हासिल किया। इसकी MoM ग्रोथ 27% रही और इसने 15,500+ यूनिट्स की बिक्री हासिल की।

टाटा पंच की मजबूत वापसी

टाटा पंच (Tata Punch/Punch EV सहित) ने 12% MoM ग्रोथ दर्ज की और अक्टूबर में 9वें स्थान से नवंबर में चौथे स्थान पर आ गई। यह माइक्रो-SUV अब Tata के लिए एक बड़ा वॉल्यूम ड्राइवर बन चुकी है।

हुंडई क्रेटा की बिक्री मजबूत

हुंडई क्रेटा (Creta EV और N Line सहित) ने 17,000+ यूनिट्स की बिक्री हासिल की। इसकी MoM सेल में 6% की गिरावट और YoY ग्रोथ में 12% की बढ़त देखी।

अर्टिगा और स्कॉर्पियो की सेल डाउन

मारुति अर्टिगा की बिक्री नवंबर में 19% घट गई और महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio + Scorpio-N) की संयुक्त बिक्री में 13% MoM गिरावट देखी गई।

फ्रोंक्स, वैगनआर और ब्रेजा की स्थिति

मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx) की 15,000+ यूनिट्स सेल हुई, लेकिन 11% की MoM सेल गिरावट देखी गई। वैगनआर (WagonR) 23% MoM की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की। इसके अलावा मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza) की शानदार वापसी हुई। इसने 16% MoM ग्रोथ के साथ 13,900+ यूनिट्स सेल की।

बलेनो, ईको और विक्टोरिस पर दबाव

बलेनो, ईको और विक्टोरिस तीनों की बिक्री नवंबर में घटी। विक्टोरिस (Victoris) के लिए आने वाले महीनों में मुकाबला और भी कठिन हो सकता है। जी हां, क्योंकि इस सेगमेंट में टाटा सिएरा (Tata Sierra) और नई किआ सेल्टोस की एंट्री हो चुकी है।

टॉप-15 में किआ सोनेट (Kia Sonet) और हुंडई वेन्यू

टॉप-15 में किआ सोनेट (Kia Sonet) और हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) की मौजूदगी रही। किआ सोनेट (Kia Sonet) ने 12,000+ यूनिट्स की सेल हासिल की। ये किआ (Kia) की इकलौती एंट्री थी। वहीं, हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) ने 11,000+ यूनिट्स की सेल के साथ इसमें पार्टिशिपेट किया।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
