पूरी दुनिया हुई ₹6.85 लाख के इस भारतीय कार की दीवानी, एक्सपोर्ट में बनी नंबर-1; स्विफ्ट, बलेनो, डिजायर भी पीछे

Mar 30, 2026 11:33 am IST

भारती मार्केट में बनी कारों को विदेशों में खूब पसंद किया जाता है। अगर अप्रैल, 2025 से लेकर फरवरी, 2026 के बीच भारत से हुए कार एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें मारुति सुजुकी फ्रोंक्स ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारती मार्केट में बनी मेड इन इंडिया कारों को विदेशों में खूब पसंद किया जाता है। अगर अप्रैल, 2025 से लेकर फरवरी, 2026 के बीच भारत से हुए कार एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स ने इस दौरान कुल 82,384 यूनिट कारों का एक्सपोर्ट किया। भारतीय मार्केट में मारुति फ्रोंक्स की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.85 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 11.98 लाख रुपये तक जाती है। जबकि दूसरे नंबर पर एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी जिम्नी रही। मारुति सुजुकी जिम्नी ने इस दौरान कुल 65,471 यूनिट कारों का एक्सपोर्ट किया। आइए जानते हैं इस दौरान 10 सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की गई मेड इन इंडिया कारों के आंकड़ों के बारे में विस्तार से।

तीसरे नंबर पर रही हुंडई वरना एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हुंडई वरना रही। हुंडई वरना ने इस दौरान कुल 59,872 यूनिट कारों का एक्सपोर्ट किया। जबकि चौथे नंबरपर एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में निसान मैग्नाइट रही। निसान मैग्नाइट ने इस दौरान कुल 51,501 यूनिट कारों का एक्सपोर्ट किया। इसके अलावा, पांचवें नंबर पर एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। मारुति स्विफ्ट ने इस दौरान कुल 49,319 यूनिट कारों का एक्सपोर्ट किया। जबकि छठे नंबर पर एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में हुंडई ग्रैंड i10 रही। हुंडई ग्रैंड i10 ने इस दौरान कुल 48,108 यूनिट कारों का एक्सपोर्ट किया।