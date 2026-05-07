स्विफ्ट, वैगनआर से अर्टिगा तक, ₹6.25 लाख के इस मॉडल ने अपनी कंपनी की सभी कारों की निकाली हेकड़ी!
एक बार फिर देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी का दबदबा देखने को मिला। दरअसल, इस लिस्ट में मारुति के 10 मॉडल शामिल रहे। टॉप-10 की लिस्ट में कंपनी के 6 मॉडल रहे। वहीं, टॉप कार की लिस्ट को टॉप करने का काम भी मारुति डिजायर ने किया।
अप्रैल में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट में एक बार फिर देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी का दबदबा देखने को मिला। दरअसल, इस लिस्ट में मारुति के 10 मॉडल शामिल रहे। टॉप-10 की लिस्ट में कंपनी के 6 मॉडल रहे। वहीं, टॉप कार की लिस्ट को टॉप करने का काम भी मारुति डिजायर ने किया। डिजायर के साथ इस लिस्ट में अर्टिगा, फ्रोंक्स, वैगनआर, बलेनो, स्विफ्ट, ब्रेजा, विक्टोरिस, ईको और ऑल्टो शामिल हैं। बता दें कि डिजायर, सेडान होने के बाद भी देश की सभी पॉपुलर कारों को डोमिनेट कर रही है। ये 33Km के माइलेज (CNG), 5-स्टार सेफ्टी और 6.25 लाख की कीमत से ग्राहकों का दिल जीतने में कामयाब हो रही है।
|टॉप-10 मॉडल वाइज सेल्स अप्रैल 2026
|नं
|मॉडल
|अप्रैल 2026
|अप्रैल 2025
|YoY ग्रोथ %
|1
|मारुति सुजुकी डिजायर
|23,580
|16,996
|39%
|2
|टाटा पंच
|19,107
|12,496
|53%
|3
|मारुति सुजुकी अर्टिगा
|19,063
|15,780
|21%
|4
|मारुति सुजुकी फ्रोंक्स
|18,829
|14,345
|31%
|5
|मारुति सुजुकी वैगनआर
|18,648
|13,413
|39%
|6
|मारुति सुजुकी बलेनो
|18,306
|13,180
|39%
|7
|टाटा नेक्सन
|18,126
|15,457
|17%
|8
|मारुति सुजुकी स्विफ्ट
|17,829
|14,592
|22%
|9
|हुंडई क्रेटा
|15,291
|17,016
|-10%
|10
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|14,719
|15,534
|-5%
|11
|मारुति सुजुकी ब्रेजा
|14,124
|16,971
|-17%
|12
|मारुति सुजुकी विक्टोरिस
|13,701
|0
|13
|मारुति सुजुकी ईको
|13,087
|11,438
|14%
|14
|हुंडई वेन्यू
|12,420
|7,953
|56%
|15
|मारुति सुजुकी ऑल्टो
|10,856
|5,606
|94%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
Tata Nexon CNG
₹ 8.23 - 13.36 लाख
Kia Syros
₹ 8.4 - 15.8 लाख
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.15 लाख
Mahindra XUV 3XO
₹ 7.37 - 14.55 लाख
Skoda Kylaq
₹ 7.59 - 12.99 लाख
अप्रैल 2026 की टॉप-15 कारों मारुति के जिन 10 मॉडल को जगह मिली उनकी सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर की अप्रैल 2026 में 23,580 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 16,996 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 39% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी अर्टिगा की अप्रैल 2026 में 19,063 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 15,780 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 21% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की अप्रैल 2026 में 18,829 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 14,345 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 31% की ग्रोथ मिली।
मारुति सुजुकी वैगनआर की अप्रैल 2026 में 18,648 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 13,413 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 39% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी बलेनो की अप्रैल 2026 में 18,306 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 13,180 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 39% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी स्विफ्ट की अप्रैल 2026 में 17,829 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 14,592 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 22% की ग्रोथ मिली।
मारुति सुजुकी ब्रेजा की अप्रैल 2026 में 14,124 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 16,971 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 17% की डिग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी विक्टोरिस की अप्रैल 2026 में 13,701 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी ईको की अप्रैल 2026 में 13,087 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 11,438 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी ऑल्टो की अप्रैल 2026 में 10,856 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 5,606 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 94% की ग्रोथ मिली।
मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। इसकी शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में खरीद सकते हैं। डिजायर 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यह यूनिट 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.73 km/kg है।
डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की रिवाइज्ड कॉम्पैक्ट सेडान में रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। इसे GNCAP और BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 6,25,600 रुपए से शुरू है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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