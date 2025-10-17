Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़10 best selling compact SUVs from April to September 2025
इस SUV ने फिर हथिया ली नंबर-1 की कुर्सी, 6 महीने में 90 हजार घरों तक पहुंची; कीमत ₹7.33 लाख

इस SUV ने फिर हथिया ली नंबर-1 की कुर्सी, 6 महीने में 90 हजार घरों तक पहुंची; कीमत ₹7.33 लाख

संक्षेप: देश के SUV सेगमेंट में कॉम्पैक्ट मॉडल का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है। इस दबदबे में टाटा, मारुति, हुंडई जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं। इस साल के अप्रैल से सितंबर तक यानी 6 महीने के दौरान एक बार फिर टाटा नेक्सन ने लीडिंग पोजीशन हासिल कर ली है। पिछले कुछ महीने से नेक्सन की सेल्स में तेजी से इजाफा हुआ है।

Fri, 17 Oct 2025 10:11 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश के SUV सेगमेंट में कॉम्पैक्ट मॉडल का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है। इस दबदबे में टाटा, मारुति, हुंडई जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं। इस साल के अप्रैल से सितंबर तक यानी 6 महीने के दौरान एक बार फिर टाटा नेक्सन ने लीडिंग पोजीशन हासिल कर ली है। पिछले कुछ महीने से नेक्सन की सेल्स में तेजी से इजाफा हुआ है। वहीं, सितंबर में ये देश की नंबर-1 कार बनकर भी सामने आई। नए GST 2.0 के बाद नेक्सन की कीमतों में भारी कटौती हुई है, जिसका फायदा इसकी बिक्री में साफ नजर आ रहा है। चलिए एक बार इस सेगमेंट में पिछले 6 महीने की टॉप-10 कॉम्पैक्ट SUVs को देखते हैं।

टॉप-10 बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट SUV
अप्रैल से सितंबर 2025
मॉडलयूनिट
टाटा नेक्सन89,557
मारुति सुजुकी ब्रेजा84,902
मारुति सुजुकी फ्रोंक्स76,805
टाटा पंच73,455
हुंडई वेन्यू49,978
किआ सोनेट47,168
महिंद्रा XUV 3XO44,400
हुंडई एक्सटर32,967
स्कोडा काइलक24,383
महिंद्रा थार19,132

अप्रैल से सितंबर 2025 की टॉप-10 बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट SUVs की बात करें तो टाटा नेक्सन की 89,557 यूनिट, मारुति सुजुकी ब्रेजा की 84,902 यूनिट, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की 76,805 यूनिट, टाटा पंच की 73,455 यूनिट, हुंडई वेन्यू की 49,978 यूनिट, किआ सोनेट की 47,168 यूनिट, महिंद्रा XUV 3XO की 44,400 यूनिट, हुंडई एक्सटर की 32,967 यूनिट, स्कोडा काइलक की 24,383 यूनिट और महिंद्रा थार की 19,132 यूनिट बिकीं।

टाटा नेक्सन की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंच %
1.2L Turbo Petrol-Manual (5-speed)
SmartRs. 7,99,990Rs. 7,31,890-Rs. 68,100-8.51%
Smart +Rs. 8,89,990Rs. 7,99,990-Rs. 90,000-10.11%
Smart + SRs. 9,19,990Rs. 8,29,990-Rs. 90,000-9.78%
1.2L Turbo Petrol-Manual (6-speed)
Pure +Rs. 9,69,990Rs. 8,87,390-Rs. 82,600-8.52%
Pure + SRs. 9,99,990Rs. 9,14,890-Rs. 85,100-8.51%
CreativeRs. 10,99,990Rs. 9,99,990-Rs. 1,00,000-9.09%
Creative + SRs. 11,29,990Rs. 10,33,790-Rs. 96,200-8.51%
Creative + S DarkRs. 11,69,990Rs. 10,70,390-Rs. 99,600-8.51%
Creative + PS DTRs. 12,29,990Rs. 11,25,190-Rs. 1,04,800-8.52%
Creative + PS DarkRs. 12,69,990Rs. 11,61,790-Rs. 1,08,200-8.52%
Fearless + PS DTRs. 13,29,990Rs. 12,16,690-Rs. 1,13,300-8.52%
Fearless + PS DarkRs. 13,49,990Rs. 12,34,990-Rs. 1,15,000-8.52%
1.2L Turbo Petrol-Auto (AMT)
Smart +Rs. 9,59,990Rs. 8,78,290-Rs. 81,700-8.51%
Pure +Rs. 10,39,990Rs. 9,51,390-Rs. 88,600-8.52%
Pure + SRs. 10,69,990Rs. 9,78,890-Rs. 91,100-8.51%
CreativeRs. 11,69,990Rs. 10,70,390-Rs. 99,600-8.51%
Creative + SRs. 11,99,990Rs. 10,97,790-Rs. 1,02,200-8.52%
Creative + S DarkRs. 12,39,990Rs. 11,34,390-Rs. 1,05,600-8.52%
1.2L Turbo Petrol-Auto (DCT)
CreativeRs. 12,19,990Rs. 11,16,090-Rs. 1,03,900-8.52%
Creative + PS DTRs. 13,49,990Rs. 12,34,990-Rs. 1,15,000-8.52%
Creative + PS DarkRs. 13,89,990Rs. 12,71,590-Rs. 1,18,400-8.52%
Fearless + PS DTRs. 14,49,990Rs. 13,26,490-Rs. 1,23,500-8.52%
Fearless + PS DarkRs. 14,69,990Rs. 13,44,790-Rs. 1,25,200-8.52%
1.2L Turbo CNG-Manual
SmartRs. 8,99,990Rs. 8,23,390-Rs. 76,600-8.51%
Smart +Rs. 9,79,990Rs. 9,14,890-Rs. 65,100-6.64%
Smart + SRs. 9,99,990Rs. 9,42,290-Rs. 57,700-5.77%
Pure +Rs. 10,69,990Rs. 9,78,890-Rs. 91,100-8.51%
Pure + SRs. 10,99,990Rs. 9,99,990-Rs. 1,00,000-9.09%
CreativeRs. 11,99,990Rs. 10,97,790-Rs. 1,02,200-8.52%
Creative + SRs. 12,29,990Rs. 11,25,190-Rs. 1,04,800-8.52%
Creative + S DarkRs. 12,69,990Rs. 11,61,790-Rs. 1,08,200-8.52%
Creative + PS DTRs. 13,29,990Rs. 12,16,690-Rs. 1,13,300-8.52%
Creative + PS DarkRs. 13,69,990Rs. 12,53,290-Rs. 1,16,700-8.52%
Fearless + PS DTRs. 14,29,990Rs. 13,08,190-Rs. 1,21,800-8.52%
Fearless + PS DarkRs. 14,49,990Rs. 13,26,490-Rs. 1,23,500-8.52%
1.5L Turbo Diesel-Manual
Smart +Rs. 9,99,990Rs. 9,00,890-Rs. 99,100-9.91%
Smart + SRs. 10,29,990Rs. 9,27,890-Rs. 1,02,100-9.91%
Pure +Rs. 10,99,990Rs. 9,90,990-Rs. 1,09,000-9.91%
Pure + SRs. 11,29,990Rs. 10,17,990-Rs. 1,12,000-9.91%
CreativeRs. 12,39,990Rs. 11,17,090-Rs. 1,22,900-9.91%
Creative + SRs. 12,69,990Rs. 11,44,090-Rs. 1,25,900-9.91%
Creative + S DarkRs. 13,09,990Rs. 11,80,090-Rs. 1,29,900-9.92%
Creative + PS DTRs. 13,69,990Rs. 12,34,190-Rs. 1,35,800-9.91%
Creative + PS DarkRs. 14,09,990Rs. 12,70,190-Rs. 1,39,800-9.91%
Fearless + PS DTRs. 14,69,990Rs. 13,24,190-Rs. 1,45,800-9.92%
Fearless + PS DarkRs. 14,89,990Rs. 13,42,290-Rs. 1,47,700-9.91%
1.5L Turbo Diesel-Auto (AMT)
Pure +Rs. 11,69,990Rs. 10,53,290-Rs. 1,16,700-9.97%
CreativeRs. 13,09,990Rs. 11,80,090-Rs. 1,29,900-9.92%
Creative + SRs. 13,39,990Rs. 12,07,090-Rs. 1,32,900-9.92%
Creative + S DarkRs. 13,79,990Rs. 12,43,190-Rs. 1,36,800-9.91%
Creative + PS DTRs. 14,39,990Rs. 12,97,190-Rs. 1,42,800-9.92%
Creative + PS DarkRs. 14,79,990Rs. 13,33,290-Rs. 1,46,700-9.91%
Fearless + PS DTRs. 15,39,990Rs. 13,87,290-Rs. 1,52,700-9.92%
Fearless + PS DarkRs. 15,59,990Rs. 14,05,290-Rs. 1,54,700-9.92%


ये भी पढ़ें:कंपनी ने इस 7-सीटर कार में नया वैरिएंट जोड़ा, कम कीमत में टॉप जैसे फीचर्स दे दिए

टाटा नेक्सन के सभी वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

1. टाटा नेक्सन स्मार्ट
इसमें पेट्रोल-5MT और CNG-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ISOFIX, सेंट्रल लॉकिंग, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, मैनुअल डे/नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर, मल्टी ड्राइव मोड (ईको, सिटी, स्पोर्ट्स), LED हेडलाइट्स और DRLs, टेल-लाइट्स को जोड़ने वाली LED स्ट्रिप, 16-इंच स्टील व्हील, इलुमिनेटेड लोगो और टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्ट के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट पावर विंडो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल AC, फ्रंट में 12V चार्जिंग पोर्ट, फोल्डिंग रियर सीट्स और सभी यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट शामिल है।

2. टाटा नेक्सन स्मार्ट +
इसमें पेट्रोल-5MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT और डीजल-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट के फीचर्स के साथ रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, व्हील कवर, फॉलो-मी-होम हेडलाइट्स, आउटसाइ़ड रियर व्यू मिरर के लिए पावर एडजस्ट, 7.0-इंच टचस्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एपल कारप्ले, 2 स्पीकर, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, सभी पावर विंडो और पैडल शिफ्टर्स (केवल AMT) शामिल है।

3. टाटा नेक्सन स्मार्ट + S
इसमें पेट्रोल-5MT, CNG-6MT और डीजल-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट + के फीचर्स के साथ ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो वाइपर, सनरूफ और रूफ रेल दिए हैं।

4. टाटा नेक्सन स्मार्ट +
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट + S के फीचर्स के साथ रियर कैमरा, ऑटो-फोल्ड आउटसाइड रियर-व्यू मिरर, बॉडी-कलर डोर हैंडल, शार्क फिन एंटीना, 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 4 स्पीकर, 4-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाइट-एडजेस्टेबल ड्राइवर की सीट, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और रियर AC वेंट शामिल हैं।

5. टाटा नेक्सन स्मार्ट + S
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT और डीजल-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट + के फीचर्स के साथ ऑटो हेडलैम्प, ऑटोमैटिक वाइपर और सनरूफ शामिल है।

ये भी पढ़ें:AMT के साथ देश की सबसे सस्ती SUV का CNG वैरिएंट लॉन्च; कीमत ₹6.34 लाख

6. टाटा नेक्सन क्रिएटिव
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, पेट्रोल-7DCT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट + S के फीचर्स के साथ 360-डिग्री कैमरा, रियर वाइपर, 16-इंच एलॉय व्हील, पुश बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, कूल्ड ग्लव बॉक्स और USB टाइप A और टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिए हैं।

7. टाटा नेक्सन क्रिएटिव + S
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन क्रिएटिव के फीचर्स के साथ ऑटो हेडलैम्प, ऑटोमैटिक वाइपर और सनरूफ शामिल हैं।

8. टाटा नेक्सन क्रिएटिव + PS
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-7DCT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन क्रिएटिव + S के फीचर्स के साथ टायर प्रेशर मॉनिटर, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फ्रंट फॉग लाइट, रियर डिफॉगर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पैनोरमिक सनरूफ, बायो-LED हेडलाइट्स, LED टेल-लाइट्स, कीलेस एंट्री, 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीटें, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, वायरलेस चार्जर, 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर और रियर में USB A और C टाइप चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं।

9. टाटा नेक्सन फियरलेस + PS
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-7DCT, CNG-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन क्रिएटिव + PS के फीचर्स के साथ रियर-व्यू मिरर के अंदर ऑटो-डिमिंग, हाइट-एडजेस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, LED DRLs, वेलकम/गुडबाय टेल-लाइट्स एनीमेशन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, लेदरेट सीट और स्टीयरिंग अपहोल्स्ट्री, क्रोम इनर डोर हैंडल, एयर प्यूरीफायर, रिमोट फीचर्स के साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, नेविगेशन के साथ 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक्सप्रेस कूलिंग, वायरलेस चार्जर, 4 स्पीकर, 4 ट्वीटर और एक सबवूफर JBL सिस्टम, OTA अपडेट और इमरजेंसी और ब्रेकडाउन कॉल असिस्ट शामिल है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Tata Tata Nexon Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।