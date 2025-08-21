1 Out Of 3 Hyundai Creta Electric And Alcazar SUV Buyers Are Opting For Digital Key हर 3 में 1 ग्राहक हुंडई के इन 2 SUVs के लिए डिजिटल Key का ऑप्शन चुन रहे, फोन और घड़ी बन जाती है चाबी, Auto Hindi News - Hindustan
हर 3 में 1 ग्राहक हुंडई के इन 2 SUVs के लिए डिजिटल Key का ऑप्शन चुन रहे, फोन और घड़ी बन जाती है चाबी

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 02:22 PM
हुंडई मोटर इंडिया ने घोषणा की है कि क्रेटा इलेक्ट्रिक और अल्काजार के लगभग हर तीसरा ग्राहक पारंपरिक चाबियों के साथ-साथ इसकी डिजिटल चाबी (Digital Key) की सुविधा को भी चुन रहा है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि भारतीय खरीदार कितनी तेजी से ऐसी टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं जो सुविधा प्रदान करती है। साथ ही, कारों को स्मार्टफोन के साथ और भी बेहतर तरीके से इंटीग्रेटेड करती है। डिजिटल की की खास बात ये है कि कार को स्मार्टफोन की मदद से ऑफरेट करने का एक्सेस देती है।

डिजिटल की (Key) को सबसे पहले सितंबर 2024 में अल्काजार और फिर जनवरी 2025 में क्रेटा इलेक्ट्रिक में लॉन्च किया गया। हुंडई की डिजिटल की नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) पर आधारित है। हुंडई ब्लूलिंक ऐप के जरिए, यूजर अपने फोन, स्मार्टवॉच या यहां तक कि NFC कार्ड पर एक वर्चुअल चाबी बना सकते हैं। इसके बाद डोर के हैंडल पर डिवाइस को टैप करने से व्हीकल लॉक या अनलॉक हो जाता है। इसे अंदर लगे वायरलेस चार्जिंग पैड पर रखने से इंजन स्टार्ट हो जाता है।

NFC की कम दूरी की प्रीवेंट रिमोट हैकिंग के प्रयासों को रोकती है। साथ ही, इसे डेली के उपयोग के लिए सरल और विश्वसनीय भी बनाती है। इस सुविधा को डिवाइस की बैटरी कम होने पर भी काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो तकनीक पर निर्भरता से जुड़ी उपयोगकर्ताओं की सबसे आम चिंताओं में से एक का समाधान करता है। ब्लूलिंक ऐप से तुरंत एक्सेस देना और कैंसिल करना संभव बनाता है, जिससे सेफ्टी सुनिश्चित होती है। साथ ही, हैंडओवर भी आसान हो जाता है।

हुंडई के आंकड़ों से पता चलता है कि डिजिटल चाबी के 68% उपयोगकर्ता iOS डिवाइस के मालिक हैं। जबकि 32% एंड्रॉयड डिवाइस का उपयोग करते हैं। यह अंतर बताता है कि यह फीचर टेक-ऑरिएंटेड और प्रीमियम ग्राहकों को काफी पसंद आती है, जो दोनों SUV की स्थिति के अनुरूप है। खास बात यह है कि 35% उपयोगकर्ता डिजिटल एक्सेस को परिवार के सदस्यों या दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। यह फिजिकल चाबी की तुलना में एक रियल वर्ल्ड एडवांटेज को दर्शाता है। जहां एक ही घर में कई ड्राइवरों को अक्सर एक्सेस की आवश्यकता होती है।

