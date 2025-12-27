माघ माह में राशि अनुसार करें ये उपाय, चमकेगा भाग्य और बनेंगे बिगड़े काम

Hindustan Hindi News
zodiac signs wise magh month remedies for luck prosperity and fix problems
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, माघ माह में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति कई राशियों के लिए शुभ योग बनाती है। अगर आप अपनी राशि के अनुसार कुछ सरल उपाय अपनाएं, तो बिगड़े काम बनेंगे, भाग्य चमकेगा, धन लाभ होगा और जीवन में सुख-शांति आएगी।

Dec 27, 2025 09:12 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
माघ माह हिंदू पंचांग का ग्यारहवां महीना है, जो बहुत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। इस महीने में सूर्य उत्तरायण होता है और माघ स्नान का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, माघ माह में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति कई राशियों के लिए शुभ योग बनाती है। अगर आप अपनी राशि के अनुसार कुछ सरल उपाय अपनाएं, तो बिगड़े काम बनेंगे, भाग्य चमकेगा, धन लाभ होगा और जीवन में सुख-शांति आएगी। ये उपाय पूजा, दान और मंत्र जप के रूप में हैं। माघ माह में किए गए उपाय का फल कई गुना बढ़ जाता है। आइए राशि अनुसार जानते हैं माघ माह के विशेष उपाय।

मेष राशि - सूर्यदेव को जल अर्घ्य और लाल चीजों का दान

मेष राशि वालों के लिए माघ माह में सूर्य की स्थिति शुभ है। रोजाना सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें। 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। माघ माह में किसी दिन लाल कपड़ा, गुड़ या लाल फल दान करें। इससे करियर में रुके काम पूरे होंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा और धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। बिगड़े काम बनेंगे और भाग्य का साथ मिलेगा।

वृषभ राशि - शुक्र देव की पूजा और सफेद दान

वृषभ राशि पर शुक्र की कृपा रहेगी। माघ माह में शुक्रवार को मां लक्ष्मी या शुक्र देव की पूजा करें। सफेद फूल, दूध या चावल दान करें। सफेद कपड़े पहनें और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' जपें। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वैभव बढ़ेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी। व्यापार में रुके काम पूरे होंगे और बिगड़े काम बनेंगे। भाग्य चमकेगा।

मिथुन राशि - बुध देव और गणेश जी की पूजा

मिथुन राशि वालों के लिए बुध शुभ है। बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और बुध मंत्र 'ॐ बुं बुधाय नमः' जपें। हरी मूंग या हरी सब्जी दान करें। इससे कम्युनिकेशन बेहतर होगा, व्यापार में लाभ मिलेगा और नए अवसर आएंगे। पढ़ाई या नौकरी में रुके काम पूरे होंगे। माघ माह में यह उपाय करने से भाग्य साथ देगा।

कर्क राशि - चंद्र देव को दूध अर्पित करें

कर्क राशि पर चंद्र की स्थिति अच्छी है। सोमवार को चंद्र देव को दूध अर्पित करें। चांदी का दान करें या सफेद कपड़े दान करें। 'ॐ सोम सोमाय नमः' जपें। इससे मन शांत रहेगा, परिवार में सुख बढ़ेगा और भावनात्मक स्थिरता आएगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बिगड़े काम बनेंगे।

सिंह राशि - सूर्यदेव की विशेष पूजा

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। माघ माह में सूर्य मंत्र जपें और लाल फूल चढ़ाएं। रविवार को गेहूं या गुड़ दान करें। इससे सम्मान बढ़ेगा, करियर में तरक्की मिलेगी और आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। रुके काम पूरे होंगे और भाग्य चमकेगा।

कन्या राशि - बुध और गणेश पूजा

कन्या राशि पर बुध की कृपा है। बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। हरी चीजें दान करें। इससे बुद्धि तेज होगी, करियर में सफलता मिलेगी और परेशानियां दूर होंगी। माघ माह में यह उपाय करने से बिगड़े काम बनेंगे।

तुला राशि - शुक्र पूजा और सफेद दान

तुला पर शुक्र ग्रह मजबूत है। शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा करें और सफेद मिठाई दान करें। इससे रिश्ते मजबूत होंगे, वैभव बढ़ेगा और धन लाभ होगा। माघ माह में इन उपायों को करने से बिगड़े काम बनेंगे।

वृश्चिक राशि - मंगल और हनुमान जी की पूजा

वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। लाल चीजें दान करें। इससे साहस बढ़ेगा और बाधाएं दूर होंगी।

धनु राशि - गुरु पूजा और पीला दान

धनु पर गुरु की कृपा है। गुरुवार को विष्णु पूजा करें और पीली चीजें दान करें। इससे ज्ञान बढ़ेगा और भाग्य साथ देगा।

मकर राशि - शनि पूजा

मकर पर शनि प्रभाव है। शनिवार को शनि मंत्र जपें और तेल दान करें। इससे मेहनत का फल मिलेगा।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातक शनि के लिए शनि पूजा और काले तिल दान करें। इससे अप्रत्याशित लाभ मिलेगा।

मीन राशि - गुरु और विष्णु पूजा

मीन राशि के स्वामी गुरु ग्रह हैं। गुरुवार को विष्णु सहस्रनाम पढ़ें। माघ माह में ऐसा करने से आध्यात्मिक सुख मिलेगा।

माघ माह में ये उपाय अपनाएं तो भाग्य चमकेगा और बिगड़े काम बनेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

