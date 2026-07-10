आज योगिनी एकादशी पर करें तुलसी से जुड़ा कोई 1 उपाय, लक्ष्मी-नारायण कृपा से बदलेगी किस्मत
Yogini Ekadashi Remedies: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि लक्ष्मी-नारायण कृपा पाने का खास दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी से जुड़े कुछ उपायों को करने से जीवन में सुख-शांति और वैभव आता है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी के उपाय।
Yogini Ekadashi Tulsi Upay 2026: आज 10 जुलाई 2026, शुक्रवार को योगिनी एकादशी है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पाने का खास दिन माना गया है। हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि भगवान विष्णु को तुलसी अतिप्रिय हैं। मान्यता है कि विष्णु जी की पूजा और भोग में तुलसी का प्रयोग करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और साथ ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। मां लक्ष्मी को समर्पित शुक्रवार के दिन एकादशी व्रत होने से लक्ष्मी-नारायण कृपा पाने का महायोग बन रहा है। मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ खास उपायों को करने से मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति को मनवांछित फल मिलने के साथ ही सुख-संपदा और वैभव मिलता है। आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी पर तुलसी से जुड़े क्या उपाय कर सकते हैं।
योगिनी एकादशी: तुलसी से जुड़े करें ये 5 उपाय:
तुलसी पर जलाएं दीपक और करें परिक्रमा
एकादशी की शाम को तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय ऊं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद तुलसी की 5,7, 11 या 21 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भाग्य का साथ मिलने के साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है।
विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग:
भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता रखें। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से धन-धान्य बढ़ता है। हालांकि ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही तोड़ना चाहिए। इस दिन पहले से तोड़े हुए तुलसी दल या जमीन पर पड़ी पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए।
तुलसी माता के नामों का जाप:
करियर या व्यापार में आ रही अड़चनों से मुक्ति पाने के लिए तुलसी माता के 8 नामों (वृंदा, विश्वपूजिता, पुष्पसारा, वृंदानी, विश्वपावनी, नंदिनी, कृष्णजीवनी और तुलसी) का एकादशी के दिन कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी माता के नामों का जाप करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर पर उनका वास होता है।
तुलसी माता को अर्पित करें श्रृंगार का सामान:
तुलसी माता की कृपा पाने के लिए एकादशी के दिन उन्हें लाल चुनरी और सुहाग सामग्री अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
तुलसी मंजरी से विष्णु जी का अभिषेक
एकादशी के दिन कच्चे दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी-नारायण कृपा प्राप्त होती है और सुख-संपत्ति में वृद्धि होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
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