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योगिनी एकादशी पर क्या दान करें, जानें मेष से लेकर मीन राशि के लिए दान उपाय

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Yogini Ekadashi par kya daan kare : योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। योगिनी एकादशी के दिन दान करने से न केवल भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर में सुख-समृद्धि की कभी कमी नहीं होती।

योगिनी एकादशी पर क्या दान करें, जानें मेष से लेकर मीन राशि के लिए दान उपाय

Yogini Ekadashi par kya daan kare, योगिनी एकादशी 2026 : धार्मिक दृष्टि से योगिनी एकादशी का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, योगिनी एकादशी के दिन व्रत, दान, स्नान, पूजन आदि शुक्रवार को, 10 जुलाई के दिन किया जाएगा। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। योगिनी एकादशी के दिन गंगा स्नान, पूजा, जप, तप और दान करने का विधान है। इस बार योगिनी एकादशी पर सुकर्मा और धृति योग के शुभ संयोग के साथ ही शुक्रवार का दिन होने से साक्षात लक्ष्मी-नारायण की कृपा का भी महायोग बन रहा है, जो अतिशुभकारी है। इस शुभ संयोग में दान करने से न केवल भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य की भी कभी कमी नहीं होती। ऐसे में आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए योगिनी एकादशी के दिन क्या दान करना शुभ रहेगा -

कब है योगिनी एकादशी 2026?

एकादशी तिथि प्रारम्भ - जुलाई 10, 2026 को सुबह 08:16 बजे

एकादशी तिथि समाप्त - जुलाई 11, 2026 को सुबह 05:22 बजे

योगिनी एकादशी पर क्या दान करें, जानें मेष से लेकर मीन राशि के लिए दान उपाय

मेष राशि- योगिनी एकादशी के दिन आपको घी और लाल रंग की वस्तु का दान करना चाहिए।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को योगिनी एकादशी के दिन कमल के फूल का दान करना चाहिए।

मिथुन राशि- आपको योगिनी एकादशी के दिन हरी मूंग की दाल और जल का दान करना चाहिए।

कर्क राशि- किसी जरूरतमंद को योगिनी एकादशी के दिन खीर का दान करें।

सिंह राशि- योगिनी एकादशी के दिन गुड़ का दान करें।

कन्या राशि- योगिनी एकादशी के दिन किसी गरीब को भोजन कराएं या अन्न का दान करें।

तुला राशि- योगिनी एकादशी के दिन आपको सफेद तिल से बने लड्डू का दान करना चाहिए।

वृश्चिक राशि- योगिनी एकादशी के दिन केसर या लाल वस्तु का दान करें।

धनु राशि- योगिनी एकादशी के दिन धनु राशि वाले धन का दान करें

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मकर राशि- मकर राशि वालों को योगिनी एकादशी के दिन काले तिल से बने लड्डू का दान करना चाहिए

कुंभ राशि- इस राशि के लोगों को योगिनी एकादशी के दिन काला तिल और कंबल दान में देना चाहिए

मीन राशि- योगिनी एकादशी के दिन काला तिल या अन्न दान कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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