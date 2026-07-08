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Yogini Ekadashi: त्रिपुष्कर योग, भरणी नक्षत्र में मनेगी योगिनी एकादशी, यहां पढ़ें व्रत की तिथि

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Yogini Ekadashi date: ऐसा कहा जाता है कि इससे श्रीहरि का आशीर्वाद मिलता है। यहां आप एकाशी की तिथि से लेकर इस व्रत का महत्व भी जान सकते हैं।

Yogini Ekadashi: त्रिपुष्कर योग, भरणी नक्षत्र में मनेगी योगिनी एकादशी, यहां पढ़ें व्रत की तिथि

ऐसे में पहले दिन यानी 10 जुलाई को एकादशी रखना शुभ होगा। इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत बहुत खास माना जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। योगिनी एकादशी के दिन व्रत करके आप समस्त पापों से मुक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। इस व्रत से आपके रोग, दरिद्रता, दुख व कलंक आदि भी दूर रहते हैं। एकादशी व्रत के दिन पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना चाहिए और इस दिन तुलसी की पूजा भी की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इससे श्रीहरि का आशीर्वाद मिलता है। यहां आप एकाशी की तिथि से लेकर इस व्रत का महत्व भी जान सकते हैं।

इस एकादशी पर त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग

इस अवसर पर ठाकुरजी का आकर्षक शृंगार, विशेष पूजन, भजन-कीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाएगा। इस बार योगिनी एकादशी पर त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा, संयम और विधि-विधान से करने पर व्यक्ति को पापों से मुक्ति, उत्तम स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत में चावल नहीं खाया जाता है। चावल से श्रीहरि की पूजा भी नहीं की जाती है। मां लक्ष्मी और विष्णु जी को शंख से स्नान करवाकर उनके मंजरी युक्त तुलसी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे श्रीहरि प्रसन्न होते हैं और आपके लिए सुख समृद्धि देते हैं।

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कितने बजे से शुरू होगी एकादशी तिथि

पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 10 जुलाई को सुबह 8.16 बजे से एकादशी तिथि का प्रवेश होगा। एकादशी तिथि 11 जुलाई को सुबह 5:00 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर गृहस्थजन 10 जुलाई को ही योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे। व्रती अगले दिन द्वादशी तिथि में विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना के बाद पारण करेंगे जबकि वैष्णव 11 को व्रत रखेंगे।

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इस व्रत की कथा किससे जुड़ी है?

अलकापुरी के राजा कुबेर के रसोइए हेममाली ने अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर रूद्र द्रव्य की चोरी की। उसके इस पाप के कारण उसे कोढ़ हो गया और वह धरती पर कष्ट झेलने लगा। नारद मुनि के कहने पर उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसे कोढ़ से मुक्ति मिली और पुनः दिव्य शरीर प्राप्त हुआ।

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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