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Yogini Ekadashi 2026: भरणी नक्षत्र में कब रखा जाएगा योगिनी एकादशी का व्रत, जुलाईकी दूसरी एकादशी कब

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Yogini Ekadashi kab hai: किस दिन रखा जाएगा योगिनी एकादशी का व्रत और इस एकादशी व्रत में आप इस दिन नक्षत्रों का क्या संयोग रहेगा। यह सब आप यहां जान सकते हैं।

Yogini Ekadashi 2026: भरणी नक्षत्र में कब रखा जाएगा योगिनी एकादशी का व्रत, जुलाईकी दूसरी एकादशी कब

आषाढ़ मास के कृष्णपक्ष में जो एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करनेवाली है। संसार सागरमें डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। इस एकादशी का संबंध शिव भक्त कुबेर से है। यह किस तारीख को मनाई जाएगी और जुलाई में कौन सी एकादशी होगी। इसके अलावा इसका महत्व क्या है और इस दिन कौन सा नक्षत्र और ग्रहों का संयोग रहेगा। यह सब आप यहां जान सकते हैं। इस व्रत के नियम भी आपको यहां बताए जाएंगे।

योगिनी एकादशी 2026 तिथि

तिथि की बात करें तो एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जुलाई को शाम 7 बजकर 46 मिनट से होगी और 10 जुलाई को शाम 4 बजकर 52 मिनट पर एकादशी तिथि का समापन हो जाएगा और द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। ऐसे में 10 जुलाई को ही योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ग्रहस्थ 10 और साधु संत 11 जुलाई को एकादशी व्रत रखेंगे। इस साल एकादशी तिथि के दिन भरणी नक्षत्र पड़ रहा है। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। यह नक्षत्र जीवन और मृत्यु के रहस्यों से गहराई से जोड़ा हुआ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन सुकृति का भी योग है।

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योगिनी एकादशी का महत्व

यह एकादशी बहुत खास माना जाता है।एकादशी बहुत खास है, इस एकादशी के व्रत से कई यज्ञों का फलआपको मिलता है। जो यह व्रत रखता है, उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति लाभ पाता है। इस व्रत को जो रखता है, उसे श्रीहरि की शरण मिलती है। इसके अलावा जुलाई में शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी है और इस एकादशी पर क्या व्रत किया जाता है, यह भी आप जान सकते हैं।

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जुलाई की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी

आषाढ़ शुक्षपक्षकी एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह एकादशी बहुत पुण्य देने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस दिन कमल-पुष्प से कमललोचन भगवान्‌ विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान का एक स्वरूप राजा बलि के यहां रहता है ओर दूसरा क्षीरसागर में शेषनाग की शय्या पर तब तक शयन करता है, जबतक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। इसलिए इस एकादशी से देवउठनी एकादशी तक व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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