Yogini Ekadashi 2026: भरणी नक्षत्र में कब रखा जाएगा योगिनी एकादशी का व्रत, जुलाईकी दूसरी एकादशी कब
Yogini Ekadashi kab hai: किस दिन रखा जाएगा योगिनी एकादशी का व्रत और इस एकादशी व्रत में आप इस दिन नक्षत्रों का क्या संयोग रहेगा। यह सब आप यहां जान सकते हैं।
आषाढ़ मास के कृष्णपक्ष में जो एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करनेवाली है। संसार सागरमें डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। इस एकादशी का संबंध शिव भक्त कुबेर से है। यह किस तारीख को मनाई जाएगी और जुलाई में कौन सी एकादशी होगी। इसके अलावा इसका महत्व क्या है और इस दिन कौन सा नक्षत्र और ग्रहों का संयोग रहेगा। यह सब आप यहां जान सकते हैं। इस व्रत के नियम भी आपको यहां बताए जाएंगे।
योगिनी एकादशी 2026 तिथि
तिथि की बात करें तो एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जुलाई को शाम 7 बजकर 46 मिनट से होगी और 10 जुलाई को शाम 4 बजकर 52 मिनट पर एकादशी तिथि का समापन हो जाएगा और द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। ऐसे में 10 जुलाई को ही योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ग्रहस्थ 10 और साधु संत 11 जुलाई को एकादशी व्रत रखेंगे। इस साल एकादशी तिथि के दिन भरणी नक्षत्र पड़ रहा है। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। यह नक्षत्र जीवन और मृत्यु के रहस्यों से गहराई से जोड़ा हुआ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन सुकृति का भी योग है।
योगिनी एकादशी का महत्व
यह एकादशी बहुत खास माना जाता है।एकादशी बहुत खास है, इस एकादशी के व्रत से कई यज्ञों का फलआपको मिलता है। जो यह व्रत रखता है, उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति लाभ पाता है। इस व्रत को जो रखता है, उसे श्रीहरि की शरण मिलती है। इसके अलावा जुलाई में शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी है और इस एकादशी पर क्या व्रत किया जाता है, यह भी आप जान सकते हैं।
जुलाई की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी
आषाढ़ शुक्षपक्षकी एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह एकादशी बहुत पुण्य देने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस दिन कमल-पुष्प से कमललोचन भगवान् विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान का एक स्वरूप राजा बलि के यहां रहता है ओर दूसरा क्षीरसागर में शेषनाग की शय्या पर तब तक शयन करता है, जबतक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। इसलिए इस एकादशी से देवउठनी एकादशी तक व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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