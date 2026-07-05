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Yogini Ekadashi: योगिनी एकादशी कब, जानें दिन, समय और पूजा की विधि

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Yogini Ekadashi Date 2026 kab hai Ekadashi : जुलाई के महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी योगिनी एकादशी कहलाएगी। इस दिन भक्त जन उपवास रख भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाएंगे।  

Yogini Ekadashi: योगिनी एकादशी कब, जानें दिन, समय और पूजा की विधि

Yogini Ekadashi Date 2026 kab hai Ekadashi: सनातन धर्म में योगिनी एकादशी का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जुलाई के महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी योगिनी एकादशी कहलाएगी। इस दिन भक्त जन उपवास रख भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाएंगे। इस साल शुक्रवार के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन विधि-विधान के साथ भगवान विष्णु की उपासना करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं जुलाई के महीने में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, मुहूर्त और पूजा की विधि-

योगिनी एकादशी कब, जानें दिन, समय और पूजा की विधि

कब है योगिनी एकादशी?

द्रिक पंचांग के अनुसार, 10 जुलाई 2026 के दिन सुबह में 08 बजकर 16 मिनट पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। 10 जुलाई के दिन योगिनी एकादशी की व्रत-पूजा की जाएगी।

योगिनी एकादशी पर कैसे करें पूजा?

स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें

भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें

प्रभु का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें

अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें

मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें

संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें

योगिनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें

पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें

प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं

अंत में क्षमा प्रार्थना करें

योगिनी एकादशी का व्रत पारण किस दिन करना चाहिए?

11 जुलाई के दिन पारण: व्रत तोड़ने का समय: दोपहर 01:34 मिनट से शाम 04:19 मिनट

पारण तिथि के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय: सुबह में 10:32 बजे तक

गौण योगिनी एकादशी शनिवार, जुलाई 11, 2026 को

12 जुलाई को, गौण एकादशी के लिए पारण (व्रत तोड़ने का) समय - 05:21 ए एम से 08:05 ए एम

पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी।

एकादशी तिथि प्रारम्भ - जुलाई 10, 2026 को सुबह 08:16 मिनट

एकादशी तिथि समाप्त - जुलाई 11, 2026 को सुबह 05:22 मिनट

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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