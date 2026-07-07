योगिनी एकादशी पर करें ये 9 उपाय, नहीं रहेगी पैसों की प्रॉब्लम
Yogini Ekadashi 2026 Yogini Ekadashi Ke upay : योगिनी एकादशी पर पूरी भक्ति के साथ भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। योगिनी एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से करियर, सेहत, घर-परिवार और धन से जुड़ी दिक्कतों को दूर किया जा सकता है।
Yogini Ekadashi 2026 Yogini Ekadashi Ke upay, योगिनी एकादशी के उपाय : योगिनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। साल 2026 में आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही योगिनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, इस साल योगिनी एकादशी का व्रत पूजन शुक्रवार, 10 जुलाई के दिन किया जाएगा। इस दिन पूरी भक्ति के साथ भगवान विष्णु की उपासना करने से पापों से मुक्ति पायी जा सकती है। योगिनी एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से करियर, सेहत, घर-परिवार और धन से जुड़ी दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी के दिन क्या उपाय कारगर साबित हो सकते हैं -
योगिनी एकादशी पर करें ये 9 उपाय, नहीं रहेगी पैसों की प्रॉब्लम
1- योगिनी एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है।
2- योगिनी एकादशी के दिन मां तुलसी की पूजा करें। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में चल रही प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें।
3- योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके करियर में आ रही दिक्कतें दूर हो सकती हैं। काम में आ रही रुकावट भी दूर होगी।
4- सेहत से जुड़ी समस्याएं कम करने के लिए योगिनी एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं।
5- योगिनी एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है।
6- घर की बरकत बनाए रखने के लिए योगिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। पेड़ की परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ-साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है।
7- योगिनी एकादशी को पान के पत्ते में पीले चंदन से ॐ विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। इससे धन से जुड़ी तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
8- योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें। ऐसा करने से आप पर विष्णु कृपा बनी रहेगी।
9- घर में कलह-क्लेश का माहौल बना रहता है तो योगिनी एकादशी के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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