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योगिनी एकादशी की शाम तुलसी जी के पास ऐसे जलाएं दीया, दूर हो जाएगी हर परेशानी

By Navaneet Rathaur
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Yogini Ekadashi 2026: 10 जुलाई 2026 को योगिनी एकादशी पर तुलसी पूजा और दीया जलाने के आसान उपाय जानिए। भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा पाने का आसान तरीका।

योगिनी एकादशी की शाम तुलसी जी के पास ऐसे जलाएं दीया, दूर हो जाएगी हर परेशानी

योगिनी एकादशी की शाम तुलसी जी के पास ऐसे जलाएं दीया, दूर हो जाएगी हर परेशानी। 10 जुलाई 2026 को योगिनी एकादशी पर तुलसी पूजा और दीया जलाने के आसान उपाय जानिए। भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा पाने का आसान तरीका।

योगिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। योगिनी एकादशी का व्रत इस साल आज 10 जुलाई को रखा गया है। इस दिन तुलसी जी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी की शाम तुलसी जी के पास सही विधि से दीया जलाने और मंत्र जाप करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख-समृद्धि आती है। जो लोग पूर्ण व्रत नहीं रख पाते, वे भी इस सरल उपाय से भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।

योगिनी एकादशी का महत्व

योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर है। धर्म पुराणों में इसे बहुत फलदायी बताया गया है। इस दिन किए गए उपाय जल्दी फल देते हैं। आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य समस्या या घरेलू कलह हो, योगिनी एकादशी पर तुलसी पूजा इन सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक होती है।

तुलसी के पास दीया जलाने की विधि

योगिनी एकादशी की शाम सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास शुद्ध घी का दीया जलाएं। दीये में एक चुटकी हल्दी डाल दें। हल्दी भगवान विष्णु और गुरु ग्रह से जुड़ी मानी जाती है। दीया जलाते समय तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर परिवार की सुख-समृद्धि और आर्थिक उन्नति की कामना करें। दीये को तुलसी के बिल्कुल पास रखें, ताकि उसकी रोशनी तुलसी पर पड़े। यह उपाय श्रद्धा से करने पर इसका असर जल्द दिखता है।

दीया जलाते समय पढ़ें ये मंत्र

दीया जलाने के बाद तुलसी की 11 या 21 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें। अगर समय हो, तो इस मंत्र का 108 बार जाप और भी बेहतर है। मंत्र जाप के साथ मन में सकारात्मक विचार रखें। इस विधि से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और रुकावटें धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं।

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तुलसी पर जल ना चढ़ाएं

योगिनी एकादशी पर तुलसी माता पर जल चढ़ाने की मनाही है। एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित करने से बचना चाहिए। इसके बजाय तुलसी के पास दीया जलाना और मंत्र जाप करना ज्यादा शुभ माना जाता है। जल चढ़ाने की जगह घी का दीया जलाकर और परिक्रमा करके ही पूजा पूरी करें।

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इस उपाय से मिलने वाले फायदे

इस आसान उपाय से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, नौकरी या व्यापार में रुकावटें दूर होती हैं और परिवार में शांति बनी रहती है। जो लोग लगातार परेशानी महसूस कर रहे हैं, उन्हें इस दिन तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए।

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श्रद्धा और विश्वास के साथ योगिनी एकादशी पर किया गया यह छोटा उपाय भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा दिलाता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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