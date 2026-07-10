योगिनी एकादशी की शाम तुलसी जी के पास ऐसे जलाएं दीया, दूर हो जाएगी हर परेशानी
Yogini Ekadashi 2026: 10 जुलाई 2026 को योगिनी एकादशी पर तुलसी पूजा और दीया जलाने के आसान उपाय जानिए। भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा पाने का आसान तरीका।
योगिनी एकादशी की शाम तुलसी जी के पास ऐसे जलाएं दीया, दूर हो जाएगी हर परेशानी। 10 जुलाई 2026 को योगिनी एकादशी पर तुलसी पूजा और दीया जलाने के आसान उपाय जानिए। भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा पाने का आसान तरीका।
योगिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। योगिनी एकादशी का व्रत इस साल आज 10 जुलाई को रखा गया है। इस दिन तुलसी जी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी की शाम तुलसी जी के पास सही विधि से दीया जलाने और मंत्र जाप करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख-समृद्धि आती है। जो लोग पूर्ण व्रत नहीं रख पाते, वे भी इस सरल उपाय से भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
योगिनी एकादशी का महत्व
योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर है। धर्म पुराणों में इसे बहुत फलदायी बताया गया है। इस दिन किए गए उपाय जल्दी फल देते हैं। आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य समस्या या घरेलू कलह हो, योगिनी एकादशी पर तुलसी पूजा इन सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक होती है।
तुलसी के पास दीया जलाने की विधि
योगिनी एकादशी की शाम सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास शुद्ध घी का दीया जलाएं। दीये में एक चुटकी हल्दी डाल दें। हल्दी भगवान विष्णु और गुरु ग्रह से जुड़ी मानी जाती है। दीया जलाते समय तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर परिवार की सुख-समृद्धि और आर्थिक उन्नति की कामना करें। दीये को तुलसी के बिल्कुल पास रखें, ताकि उसकी रोशनी तुलसी पर पड़े। यह उपाय श्रद्धा से करने पर इसका असर जल्द दिखता है।
दीया जलाते समय पढ़ें ये मंत्र
दीया जलाने के बाद तुलसी की 11 या 21 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें। अगर समय हो, तो इस मंत्र का 108 बार जाप और भी बेहतर है। मंत्र जाप के साथ मन में सकारात्मक विचार रखें। इस विधि से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और रुकावटें धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं।
तुलसी पर जल ना चढ़ाएं
योगिनी एकादशी पर तुलसी माता पर जल चढ़ाने की मनाही है। एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित करने से बचना चाहिए। इसके बजाय तुलसी के पास दीया जलाना और मंत्र जाप करना ज्यादा शुभ माना जाता है। जल चढ़ाने की जगह घी का दीया जलाकर और परिक्रमा करके ही पूजा पूरी करें।
इस उपाय से मिलने वाले फायदे
इस आसान उपाय से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, नौकरी या व्यापार में रुकावटें दूर होती हैं और परिवार में शांति बनी रहती है। जो लोग लगातार परेशानी महसूस कर रहे हैं, उन्हें इस दिन तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए।
श्रद्धा और विश्वास के साथ योगिनी एकादशी पर किया गया यह छोटा उपाय भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा दिलाता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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