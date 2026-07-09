योगिनी एकादशी की तारीख को लेकर है कन्फ्यूजन? जानें किस दिन रखें व्रत
इस बार योगिनी एकादशी की तिथि 10 और 11 जुलाई दोनों दिन पड़ने से व्रत की तारीख को लेकर भ्रम बना हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्मार्त परंपरा के लोग 10 जुलाई को, जबकि वैष्णव परंपरा के अनुयायी 11 जुलाई को व्रत रखेंगे। जानें योगिनी एकादशी की सही तिथि, पूजा विधि, महत्व और पारण का समय।
आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी को लेकर इस बार लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल इसकी तारीख को लेकर है। सोशल मीडिया से लेकर गूगल सर्च तक लोग जानना चाहते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई को रखा जाए या 11 जुलाई को। इसकी वजह एकादशी तिथि का दो दिनों में पड़ना है। ऐसे में अगर आप भी भगवान विष्णु का व्रत रखने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले सही तारीख जान लेना जरूरी है।
धार्मिक पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 10 जुलाई को सुबह शुरू होगी और 11 जुलाई की सुबह तक रहेगी। तिथि के दो दिनों में रहने के कारण कई लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि, व्रत की तारीख का फैसला सिर्फ तिथि से नहीं, बल्कि उदया तिथि और परंपरा के आधार पर भी किया जाता है। यही कारण है कि अलग-अलग पंचांगों में दोनों दिन का उल्लेख मिल रहा है।
किस दिन रखा जाएगा योगिनी एकादशी का व्रत?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, स्मार्त परंपरा का पालन करने वाले श्रद्धालु 10 जुलाई, शुक्रवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे। वहीं वैष्णव परंपरा के अनुयायी 11 जुलाई, शनिवार को गौण (वैष्णव) योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे। इसलिए अगर आप किसी विशेष परंपरा का पालन करते हैं तो उसी के अनुसार व्रत रखना उचित माना जाता है।
क्या है योगिनी एकादशी का महत्व?
सनातन धर्म में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ व्रत रखने, भगवान विष्णु की पूजा करने और दान-पुण्य करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। कई धार्मिक ग्रंथों में भी योगिनी एकादशी के महत्व का उल्लेख मिलता है।
ऐसे करें पूजा
योगिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें। पूजा के दौरान ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। कई श्रद्धालु इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी करते हैं।
व्रत के दौरान रखें इन बातों का ध्यान
व्रत के दिन सात्विक भोजन करें या अपनी श्रद्धा के अनुसार निर्जला अथवा फलाहार व्रत रखें। क्रोध, झूठ और किसी का अपमान करने से बचें। जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार दान करना भी शुभ माना जाता है। पूजा के समय तुलसी दल अर्पित करना न भूलें।
पारण कब करें?
10 जुलाई को व्रत रखने वाले श्रद्धालु द्वादशी तिथि में 11 जुलाई को पारण करेंगे। वहीं 11 जुलाई को गौण (वैष्णव) एकादशी रखने वाले श्रद्धालु 12 जुलाई को पारण करेंगे। पारण का समय स्थान और पंचांग के अनुसार अलग-अलग हो सकता है, इसलिए अपने शहर के पंचांग के अनुसार समय देखना बेहतर रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि