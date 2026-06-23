जुलाई में किस दिन पड़ेगी योगिनी एकादशी? नोट करें मुहूर्त और आसान पूजा विधि
योगिनी एकादशी 2026 कब है? जानिए व्रत की तिथि, पूजा विधि, आसान उपाय और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के आसान तरीके के बारे में। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।
जुलाई के महीने में कई व्रत और त्योहार पड़ते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ का महीना 30 जून से शुरू होगा। इसी महीने में योगिनी और देवशयनी एकादशी पड़ती है जिसका महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। आज जानेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। ये एकादशी भगवान विष्णु की पूजा और व्रत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और विष्णु जी की पूजा करने से जिंदगी के कई कष्ट दूर होते हैं। इसी के साथ ऐसी भी मान्यता है कि व्यक्ति को हर पाप से मुक्ति भी मिलती है और सुख-समृद्धि में वृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। जानिए आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली योगिनी एकादशी की सटीक तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है?
योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त
द्रिक पंचांग के हिसाब से आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 10 जुलाई को शुरू होगी। तिथि के शुरुआत का समय सुबह 8:16 बजे होगा। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 11 जुलाई को होगा। एकादशी तिथि के समापन का समय सुबह 5:22 बजे होगा। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए योगिनी एकादशी 10 जुलाई को है।
योगिनी एकादशी का पारण
बात करें योगिनी एकादशी के पारण के समय की तो इसे द्वादशी तिथि पर किया जाएगा। ये तिथि 11 जुलाई को पड़ेगी। इस दिन पारण का समय दोपहर 1:50 बजे से लेकर शाम 4:36 के बीच में किया जा सकता है।
योगिनी एकादशी पूजा विधि
योगिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करें। इसके बाद मंदिर साफ करें। अब भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की तस्वीर या फिर फोटो को चौकी पर रखें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को गंगाजल अर्पित करें और उन्हें फूल और तुलसी दल चढ़ाएं। इस दिन व्रत रखें। पूजा के बाद भगवान विष्णु की आरती करें। भोग में केवल सात्विक वस्तुओं का ही इस्तेमाल करें और उसमें तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु से जुड़े मंत्रों का जाप और ध्यान करना भी शुभ माना जाता है।
योगिनी एकादशी पर करें आसान उपाय
इस खास दिन पर आप एक आसान उपाय करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। योगिनी एकादशी के दिन शाम को भगवान विष्णु के सामने घी का दीया जलाएं और तुलसी की परिक्रमा करें। मान्यता है कि इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और रुके हुए सारे काम पूरे होने लगते हैं।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र