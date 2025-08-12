Yoga is to drive away one's bad qualities अपने दुर्गुणों को दूर भगाना ही योग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मन को निर्मल एवं निर्विकार करने तथा विकारों को निर्बीज बनाने के उपाय का नाम ही योग है। योग ही एक ऐसी सूक्ष्मतम अग्नि है, जिससे मनुष्य के विकार दग्ध होते हैं।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, ब्रह्माकुमारी चक्रधारी दीदीTue, 12 Aug 2025 06:54 AM
अपने दुर्गुणों को दूर भगाना ही योग

Discourse Today: हरेक मनुष्य अपने जीवन में स्थायी सुख और शांति चाहता है। मनुष्य के सारे पुरुषार्थ, सारे यत्न इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए ही होते हैं। परंतु इस ध्येय की प्राप्ति का साधन क्या है?

क्या मनुष्य संसार के विषयों एवं पदार्थों को प्राप्त कर लेने से संपूर्ण सुख एवं शांति की प्राप्ति कर सकता है? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि सुख पदार्थों में नहीं है, वह तो मन की एकाग्र स्थिति में है। क्या हम नहीं देखते कि यदि किसी मनुष्य के सामने समस्त रसों से युक्त पदार्थ रखे हों, परंतु यदि उसका मन किसी कारण से अशांत हो जाए, तो उस समय वे पदार्थ भी उसे नहीं भाते।

दरअसल, पदार्थों को भोगते-भोगते मनुष्य स्वयं भी भोगा जाता है और अंत में भोगने के साधन रूप इंद्रियां भी शिथिल हो जाती हैं। तन निर्बल हो जाता है। ऐंद्रिय शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। मनुष्य शारीरिक जर्जरा भी मोल ले लेता है। फिर, एक मनुष्य को एक पदार्थ प्रिय है, तो दूसरे को वह सुहाता ही नहीं। इससे पता चलता है कि सुख विषयों में नहीं समाया है, वह तो मनुष्य के अपने ही मन पर निर्भर करता है।

इसके अतिरिक्त हम यह देखते हैं कि संसार के पदार्थ तो परिवर्तनशील हैं। उनमें अवस्थांतर होता रहता है। जो स्वयं ही क्षणभंगुर हो, हर क्षण बदलता रहता हो, उससे हमें भी तो स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इस प्रकार विषयों को प्राप्त करने तथा उनका संग्रह करने में, उन्हें सेवन-योग्य बनाने और फिर उन्हें भोगने में ही मनुष्य का जीवन खप जाता है। इस पर भी यदि पूर्व कर्मों के परिणामस्वरूप वह विषय मनुष्य से छिन जाए, तो मनुष्य के लिए वह विषय एक और दुःसह दुख का कारण बन जाता है।

मन को निर्मल एवं निर्विकार करने तथा विकारों को निर्बीज बनाने के उपाय का नाम ही योग है। योग ही एक ऐसी सूक्ष्मतम अग्नि है, जिससे मनुष्य के विकर्म दग्ध होते हैं। यदि उनको दग्ध न किया जाए, तो दुखों के बीज तो रह ही जाएंगे। देखा जाए तो, योग ही संस्कारों के परिवर्तन का भी एकमात्र तरीका है, क्योंकि एक तो पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए योग रूप साधन सर्वशक्तिमान परमात्मा से आध्यात्मिक शक्ति और मनोबल मिलता है। दूसरे, परमात्मा द्वारा शांति एवं आनंद का ऐसा फव्वारा-सा मनुष्य के मन पर पड़ता है, जो उसका सारा मैल धो डालता है, शीतल कर देता है।

दरअसल ‘आनंद’ नाम वाला गुण जड़ पदार्थों में तो है नहीं। इसके अतिरिक्त मनुष्य तो सुख, शांति तथा आनंद के लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर रहा है। उनका तो क्षण-क्षण में मनोभाव भी बदलता रहता है तथा मानसिक अवस्था भी बदलती रहती है।

इसे समझें, जो स्वयं स्थिर तथा पूर्ण शांत नहीं है, उससे हम स्थायी एवं संपूर्ण आनंद की कामना कैसे कर सकते हैं? विचार करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमात्मा, जिसको ‘आनंद का सागर’ एवं सारे सुखों का दाता माना गया है, उस एक से नाता जोड़ने से तथा उसका संग लेने से ही मनुष्य को संपूर्ण आनंद की प्राप्ति हो सकती है। उस एक परमात्मा से संबंध जोड़ने का नाम ‘योग’ है।