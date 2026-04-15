रत्न शास्त्र: पुखराज इन 6 राशियों की जिंदगी में लगाता है चार चांद, ये दो दिक्कतें तुरंत होती हैं दूर
रत्न शास्त्र की दुनिया में पुखराज की गिनती कीमती रत्नों में होती है। हालांकि ये हर किसी को सूट नहीं करता है। पुखराज सिर्फ 6 राशियों को सबसे ज्यादा सूट करता है।
रत्न और ज्योतिष शास्त्र की दुनिया में रत्नों को काफी पावरफुल माना जाता है। शास्त्र के हिसाब से हर एक रत्न का संबंध किसी ना किसी ग्रह के साथ जरूर जुड़ा होता है। माना जाता है कि अगर राशि के हिसाब से रत्न को धारण किया जाए तो इसका असर अच्छा होता है। बात की जाए पुखराज की तो रत्नों की दुनिया में इसे काफी असरदार माना जाता है। इस गुरु यानी जूपिटर से संबंधित माना जाता है। रत्न शास्त्र की दुनिया में पुखराज को ज्ञान और तरक्की से जोड़कर देखा जाता है। वैसे राशिचक्र में मौजूद कुल 6 राशियों को पुखराज बहुत सूट करता है। आइए इनके बारे में जानते हैं। साथ ही जानेंगे कि इन 6 राशियों पर पुखराज पहनने से क्या असर दिखता है?
इन 6 राशियों के लिए वरदान है पुखराज
मेष राशि
रत्न और ज्योतिष शास्त्र में मेष राशि के लिए पुखराज को सूटेबल बताते हैं। कहा जाता है कि जब मेष राशि का व्यक्ति इस रत्न को पहनता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसी के साथ इस राशि के करियर में स्टेबिलिटी आती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए सही दिशा भी मिलने लगती है। ऐसे में मेष राशि वालों को पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है।
कर्क राशि
वहीं कर्क राशि वालों के लिए भी पुखराज सही बताया जाता है। पुखराज ना सिर्फ कर्क राशि वालों को मानसिक शांति देता है बल्कि इन्हें इमोशनल तौर पर भी बैलेंस चीजें देता है। इसके अलावा कर्क राशि का कोई व्यक्ति जब पुखराज धारण करता है तो उसका फोकस भी काम में बढ़ जाता है।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए पुखराज वरदान से कम नहीं माना जाता है। इस राशि के जातकों को पुखराज पहनने के बाद एहसास होता है कि उनका कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही इनके अंदर लीडरशिप वाली चीज भी आने लगती हैं। वहीं इस रत्न की मदद से ही सिंह राशि वालों को नौकरी में सम्मान मिलता है।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए पुखराज अच्छा माना जाता है। इस रत्न को पहनते ही वृश्चिक राशि वालों की सोच में क्लैरिटी आती है। इसके अलावा इस राशि के लोगों के अंदर सही फैसला लेने वाली क्षमता भी धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। अगर किसी काम में कन्फ्यूजन है तो वृश्चिक राशि वालों को पुखराज से मदद मिलती है।
धनु राशि
धनु राशि का तो ग्रह स्वामी ही गुरु है। ऐसे में पुखराज इस राशि के जातकों के लिए तो परफेक्ट होता है। रत्न शास्त्र के अनुसार धनु राशि वालों को पुखराज की मदद से करियर में काफी लाभ मिलता है। इस रत्न की मदद से धनु राशि वालों को प्रोफेशनल लाइफ में काफी अच्छे मौके भी मिलते हैं।
मीन राशि
मीन राशि के लोगों के लिए पुखराज सही साबित होता है। इस रत्न की मदद से मीन राशि वालों की सोच पॉजिटिव होती है और हर काम में अच्छा रिजल्ट मिलता है। पुखराज की मदद से ही मीन राशि वालों का मन भी शांत होता है और इनकी जिंदगी में अच्छे बदलाव भी देखने को मिलते हैं।
पुखराज से दूर होती हैं 2 दिक्कतें
माना जाता है कि पुखराज पहनने से कन्फ्यूजन और कॉन्फिडेंस में कमी जैसी परेशानियां कम हो सकती हैं। वहीं करियर और शादी से जुड़ी परेशानी में भी पुखराज मदद करता है। पुखराज पहनते ही गुरु ग्रह मजबूत होता है और जब ये मजबूत है तो फिर शादी-करियर वाली हर एक दिक्कत धीरे-धीरे होने लगती है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
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गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
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