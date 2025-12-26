Hindustan Hindi News
मेष, वृष, कर्क और मिथुन राशि वालों के लिए करियर, जॉब के लिहाज से कैसा रहेगा साल 2026?

Yearly Horoscope 2026: नैसर्गिक अर्थात आदि पुरुष की कुंडली के अनुसार पंचम अर्थात शिक्षा का कारक ग्रह सूर्य लग्न के कारक ग्रह के साथ नवम भाव में विद्यमान होगा। जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।

Dec 26, 2025 10:24 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिर्विद दिवाकर त्रिपाठी
नैसर्गिक अर्थात आदि पुरुष की कुंडली के अनुसार पंचम अर्थात शिक्षा का कारक ग्रह सूर्य लग्न के कारक ग्रह के साथ नवम भाव में विद्यमान होगा। जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। विश्वविद्यालय, माध्यमिक स्तर पर तथा प्राथमिक स्तर पर भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यद्यपि कि शनि और केतु की दृष्टि भी पड़ रही है। इस कारण से शिक्षा में जो परिवर्तन होगा। उसे लेकर थोड़ा विरोध अथवा विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। शिक्षा क्षेत्र में समानता की स्थिति बन सकती है । एक समान शिक्षा एवं एक बोर्ड का विचार लागू हो सकता है। सरकार आम जनमानस के लिए नई नियम कानून प्रतिपादित करके शिक्षा क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन कर सकती है।

मेष : शिक्षा के दृष्टिकोण से या डिग्री के लिए यह वर्ष शुभ एवं अनुकूल रहेगा। नए विषय के चयन के लिए उसे समय बहुत अच्छा रहेगा। टीचिंग फील्ड, रिसर्च, इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट क्षेत्र की डिग्री के लिए समय अनुकूल रहेगा। करियर की दृष्टिकोण से यह वर्ष 2026 शुभ फल प्रदायक रहेगा । अध्ययन अध्यापन, सेना या सैन्य तंत्र, मर्चेंट नेवी, पुलिस सेवा व विदेश जाकर नौकरी करना करने वाले लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से थोड़ा संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। कल क्षेत्र अथवा सिनेमा क्षेत्र में भी भाग्य आजमा सकते हैं।

वृष : शिक्षा की दृष्टिकोण से वर्ष 2026 थोड़ा तनाव पूर्ण रहेगा। फिर भी पढ़ाई के प्रति मन उत्साहित रहेगा। पढ़ाई में अवरोध अथवा अंतराल की स्थिति बनेगी। नए विषय की चयन को लेकर दुविधा उत्पन्न होगी। बीएड, बीटीसी, नेट, पीएचडी की डिग्री के लिए थोड़े संघर्ष या अवरोध के बाद सफलता मिलेगी। नौकरी तथा व्यवसाय के लिए समय अनुकूल रहेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन अथवा नए दायित्व की प्राप्ति हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़कर कार्य करने वाले लोगों के लिए समय ठीक रहेगा। टीचिंग फील्ड, वकालत, सेल्स मार्केट, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करने वाले लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा।

मिथुन : शिक्षा के लिए सामान्य रहेगा । प्रयास अधिक करना पड़ेगा और उसका फल थोड़ा प्रतिकूल मिलेगा । विषय के चुनाव में दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । फिर भी परीक्षा का परिणाम सकारात्मक आएगा। शेयर बाजार, मैनेजमेंट, मेडिकल की डिग्री के लिए ठीक। नौकरी में परिवर्तन एवं पदोन्नति की स्थिति बनेगी। व्यापार के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। सिविल सर्विसेज, सैन्य तंत्र, पुलिस सेवा, सरकारी तंत्र से जुड़कर कार्य करने वाले लोगों के लिये अच्छा वर्ष रहेगा । व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह वर्ष अच्छा वर्ष होगा। साझेदारी के नए अवसर प्राप्त होंगे।

कर्क : अध्ययन एवं शिक्षा के लिए वर्ष 2026 सामान्य से बेहतर परिणाम प्राप्त प्रदान करेगा। नए विषय के चयन में दुविधा अवश्य होगी। फिर भी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से डिग्री लेने के लिए यह वर्ष शुभ फल प्रदायक रहेगा। चयन हो जाने पर परिणाम भी अच्छे आएंगे। विदेशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए यह वर्ष ठीक रहेगा । मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मेडिकल के साथ-साथ कंपनी लॉ की डिग्री ले सकते हैं। करियर की दृष्टिकोण से यह वर्ष थोड़ा सा संघर्ष पूर्ण रहेगा परंतु सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों के लिए अच्छा रहेगा। प्रतियोगिता में विजय की स्थिति बनेगी। व्यवसाय के लिए राह थोड़ा संघर्ष पूर्ण होगा। अधिक परिश्रम का कम परिणाम प्राप्त होगा। टीचिंग क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र तथा अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़कर करियर बना सकते हैं।

यह राशिफल ज्योतिर्विद दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार है

