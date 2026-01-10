Hindustan Hindi News
Year of The Sun Rashifal 2026 bring benefits to these zodiacs Surya ka saal Horoscope Lucky Zodiacs
सूर्य का साल देगा इन 3 राशियों को लाभ ही लाभ, 2026 में मिलेगा भाग्य का साथ

संक्षेप:

Year of The Sun Rashifal 2026: अंक ज्योतिष में भाग्यांक 1 का संबंध सूर्य से माना जाता है। ऐसे में 2026 को सूर्य का साल माना जा रहा है। ऐसे में 2026 का साल कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आया है।

Jan 10, 2026 08:58 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Year of The Sun Rashifal 2026: ज्योतिष शास्त्र की तरह ही अंक विद्या से भी सेहत, करियर, फाइनेंशियल सिचुएशन, और लव लाइफ का आंकलन किया जाता है। अंक ज्योतिष में भाग्यांक 1 का संबंध सूर्य से माना जाता है। ऐसे में 2026 को सूर्य का साल माना जा रहा है। 2+0+2+6 करने पर टोटल 1 भाग्यांक आता है, जो सूर्य का अंक है। ऐसे में 2026 का साल कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आया है। इसलिए आइए जानते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार, 2026 में किन राशियों के जातकों की किस्मत चमक सकती है।

मेष राशि

सूर्य का यह साल मेष राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकता है।

करियर में प्रमोशन के योग बन रहे हैं।

आर्थिक स्थिति स्टेबल रहेगी।

दोस्तों का भरपूर साथ मिलेगा।

लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा।

सेल्फ लव पर फोकस करें।

आपके रुके हुए काम अपनी रफ्तार पकड़ेंगे।

सिंह राशि

जिन लोगों की सिंह राशि है, उनके लिए सूर्य का साल बेहद ही लाभकारी माना जा रहा है।

आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करना बेहद लाभकारी रहेगा।

व्यवसाय में खूब लाभ मिलेगा।

जॉब ढूंढ रहे लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है।

वहीं, सेहत भी अच्छी रहने वाली है।

सिंगल लोग रिलेशनशिप में आ सकते हैं।

मकर राशि

सूर्य का साल मकर राशि वालों के लिए लकी साबित हो सकता है।

इस साल आप खूब ट्रैवल करेंगे।

विदेश की यात्रा के भी योग बन रहे हैं।

आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग रहेगी।

भाग्य का साथ मिलेगा।

सेहत पर ध्यान रखने की जरूरत है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
