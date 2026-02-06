Yasoda Jayanti 2026: 7 या 8 फरवरी कब है यशोदा जयंती, जानें पूजा की आसान सी विधि और शुभ मुहूर्त
फाल्गुन के महीने में यशोदा जयंती पड़ती है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जानें ये किस दिन है और इस दिन किस तरह से पूजा की जाती है।
Yasoda Jayanti 2026: हिंदू धर्म में फाल्गुन मास को विशेष रूप से पवित्र माना गया है। इस महीने में अनेक महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार आते हैं। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि भगवान श्रीकृष्ण की मां यशोदा की जयंती के रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। कृष्ण भक्तों के लिए यह दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता है। इस अवसर पर भक्तजन पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं और पूजा-अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यता की मानें तो यशोदा जयंती के दिन विधि-विधान से की गई पूजा और व्रत करने से विशेष पुण्य मिलता है। खासतौर पर जो लोग संतान सुख की कामना रखते हैं, उनके लिए तो यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है।
मान्यता है कि इस दिन मां यशोदा के साथ-साथ भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप का स्मरण और आराधना जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से संतान को उन्नति और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। साथ ही उसमें अच्छे संस्कारों का विकास भी होता है। इसके अलावा घर-परिवार में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है। नीचे विस्तार से जानें कि साल 2026 में यशोदा जयंती कब मनाई जा रही है? इस दिन पूजा कैसे की जाए और इसलिए शुभ मुहूर्त क्या है?
कब है यशोदा जयंती?
हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत कल यानी 7 फरवरी को 1 बजकर 18 मिनट पर हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 8 फरवरी को सुबह के 2 बजकर 54 मिनट पर हो रहा है। इस वजह से यशोदा जयंती 7 फरवरी को मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत रखा जाएगा और पूजा की जाएगी। शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो इस दिन पूजा के लिए अच्छा संयोग है। पंचांग के अनुसार इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बना रहा है। पूजा सुबह के 2 बजकर 28 मिनट से लेकर 7 बजकर 5 मिनट के बीच में कभी भी कर सकते है।
यशोदा जयंती पर ऐसे करें पूजा
इस खास दिन पर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना शुभ माना जाता है। इसके बाद साफ-सुथरे कपड़े पहन लें और फिर व्रत रखने का संकल्प मन ही मन लें। पूजा घर की सफाई करने के बाद जहां पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। यशोदा मां की तस्वीर या फिर मूर्ति को यहां पर रखें। मूर्ति ऐसी हो कि गोद में भगवान कृष्ण का बाल स्वरुप हो। अगर ऐसी तस्वीर या मूर्ति आपको ना मिल पाएं तो भगवान कृष्ण के सामने ही दीया जला दें। मां यशोदा के नाम पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। इसके बाद रोली, कुमकुम, धूप, फूल और तुलसी के पत्ते उन्हें अर्पित करें। इसके बाद आप माखन और केले का भोग लगा सकते हैं। इस दिन पूजा करने के बाद गोपाल मंत्र का जाप और भगवान कृष्ण की आरती करना चाहिए।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
