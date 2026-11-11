हस्तरेखा शास्त्र: हाथ पर X बना है? 4 प्वाइंट में समझें इसके फायदे
X Sign Benefits in Palmistry : हस्तरेखा शास्त्र में X का निशान बहुत ही लकी माना जाता है। जानें अगर ये सही स्थिति में हो तो इसका क्या मतलब है और इससे क्या-क्या फायदे मिलते हैं?
Mystic Sign in Palmistry X ka Nishaan : हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ में बनी हर लकीर और निशान कुछ ना कुछ जरूर बयान करते हैं। मान्यता है कि हाथ में बने कुछ निशान बेहद ही खास होते हैं और ऐसा ही एक निशान X भी है जिसे बहुत ही लकी माना जाता है। शास्त्र के अनुसार X का निशान अगर क्लियर बना हो तो ये व्यक्ति को कई तरह की खूबियां और फायदे देता है।
शास्त्र में इस निशान को मिस्टिक क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि जिसके हाथ में ये निशान बना होता है वो औरों की तुलना में काफी अलग होते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं और X निशाने होने के नाते इन्हें किस तरह के लाभ मिलते हैं?
जानें हाथ में बने X निशान के फायदे-
1. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी के हाथ में X का निशान एकदम क्लियर है तो मान सकते हैं कि वो किसी भी चीज का अंदाजा सही लगाएगा। सामने वाले की नीयत को ऐसे लोग जल्दी समझते हैं। साथ ही ऐसे लोग हर किसी पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाते हैं। बहुत सोच-समझकर ही ये किसी को अपनी जिंदगी में अहमियत और जगह देते हैं। ये लोग सामने वाले के इरादों को बहुत जल्दी भांप लेते हैं।
2. शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके ही कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं। अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ दिमाग से ही सोचकर कोई फैसला नहीं लेते हैं और ना ही भावनाओं में बहकर कोई काम करते हैं। किसी भी काम के हर पहलू को समझकर ही ये आगे बढ़ते हैं। किसी भी चीज में जल्दबाजी करने की बजाय ये सब सोच-समझकर करते हैं। इनकी यही खूबी इन्हें बाकियों से अलग भी बनाती है।
3. हस्तरेखा शास्त्र में X के निशान को पैसों से भी जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि ऐसे लोग अपने काम को लेकर काफी सीरियस होते हैं और किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए खूब मेहनत भी करते हैं। नौकरी हो या फिर खुद का अपना बिजनेस ये हर चीज में सही फैसले लेते हैं और लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। X के निशान का ये भी मतलब है कि ऐसा व्यक्ति हर एक फील्ड में अच्छी ग्रोथ पा सकता है।
4. X के निशान का ये भी मतलब है कि ऐसे लोग मुश्किल समय से बिल्कुल भी घबराते नहीं है। मेंटली तौर पर ये काफी मजबूत होते हैं। अगर जिंदगी में कोई मुश्किल घड़ी आती है तो ऐसे व्यक्ति को खुद को संभाल ले जाते हैं। हर एक मुश्किल का सामना ये डटकर करते हैं। इनकी हिम्मत इन्हें खूब कॉन्फिडेंस भी देती है। दूसरों को ये अच्छी तरह से मोटिवेट भी खूब करते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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