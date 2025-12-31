Happy New Year: टॉप-10 शायरी, स्टेटस और मैसेज से दें नए साल की शुभकामनाएं

संक्षेप: Wishes 2026 Happy New Year Wishes in hindi: आपका नया साल मंगलमय हो, अपने साथ नई उम्मीदें लेकर आए। आपको खुशियां मिलें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। आइए इन खास मैसेज व शायरी के साथ अपनों का 2026 का साल स्पेशल बनाते हैं-

Follow Us on

Dec 31, 2025 08:49 pm IST

Wishes 2026 Happy New Year Wishes in hindi: कुछ ही घंटी में नया साल शुरू होने जा रहा है। आपका नया साल मंगलमय हो, अपने साथ नई उम्मीदें लेकर आए। आपको खुशियां मिलें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। आइए इन खास मैसेज व शायरी के साथ अपनों का 2026 का साल स्पेशल बनाते हैं-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

टॉप-10 शायरी, स्टेटस और मैसेज से दें नए साल की शुभकामनाएं दिन को रात से पहले,

चांद को सितारों से पहले,

दिल को धड़कन से पहले,

और आपको सबसे पहले,

नए साल 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

स्वर्णिम बने भविष्य आपका

जीवन हो सुगम-सफल

एक नया संकल्प लेकर आप

नव वर्ष को बनाए उज्जवल

नए साल 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

नए वर्ष का नया प्रभात लाए नई उमंग

जीवन में छा जाएं आनंद ही आनंद

नए साल 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

आने वाला साल आपकी

हर अधूरी ख्वाहिश पूरी करे

नया साल नई उम्मीदें,

नए सपने और नई खुशियां लेकर आए

नए साल 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

नया साल किसी किताब के नए पन्ने की तरह होता है,

इसलिए कलम को थामकर,

अपने लिए एक अद्भुत कहानी बनाएं,

नए साल 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

बीते साल की सारी,

कड़वी यादों को भूलकर,

नए साल में

नई उम्मीदों के साथ

आगे बढ़ें

आपका हर दिन मंगलमय हो

नए साल 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

यह नया साल आपके लिए

तरक्की, सफलता और सेहत लेकर आए

आपकी हर मनोकामना पूरी हो

नए साल 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

नया सवेरा आया,

नई किरण के साथ

नया दिन आया,

प्यारी मुस्कान के साथ,

आपको नया साल 2026 मुबारक हो,

मेरी ढेरों शुभकामनाओं के साथ

नए साल 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

दोस्त को दोस्ती से पहले,

प्यार को मोहब्बत से,

पहले खुशी को,

गम से पहले,

और आप को सबसे पहले

नए साल 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

पुराना साल सबसे हो रहा है दूर,

क्या करें यही है

कुदरत का दस्तूर,

बीती यादें सोच कर

उदास न हो तुम,

करो खुशियों के साथ

नए साल को मंजूर