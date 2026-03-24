यज्ञोपवीत संस्कार क्यों है जरूरी, इसके बिना किसका फल नहीं मिलता
माता के गर्भ से जो जन्म होता है, उस पर जन्म-जन्मांतरों के संस्कार हावी रहते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा बुरे संस्कारों का शमन करके अच्छे संस्कारों को स्थाई बनाया जाता है। इसी को द्विज अर्थात दूसरा जन्म कहते हैं।
माता के गर्भ से जो जन्म होता है, उस पर जन्म-जन्मांतरों के संस्कार हावी रहते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा बुरे संस्कारों का शमन करके अच्छे संस्कारों को स्थाई बनाया जाता है। इसी को द्विज अर्थात दूसरा जन्म कहते हैं।
मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मौञ्जि बन्धनं।
(-मनुस्मृति 2.169)
अर्थात पहला जन्म माता के गर्भ से होता है और दूसरा यज्ञोपवीत धारण से होता है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों इसलिए द्विजाति कहे जाते हैं। मनु स्मृति के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार हुए बिना द्विज किसी कर्म का अधिकारी नहीं होता। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही बालक को धार्मिक कार्य करने का अधिकार मिलता है। व्यक्ति को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो जाना ही यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत पहनने का अर्थ है-नैतिकता एवं मानवता के पुण्य कर्तव्यों को अपने कंधों पर उत्तरदायित्व के रूप में अनुभव करते रहना और परमात्मा को प्राप्त करना। शास्त्रों में यज्ञोपवीत के लाभों का विस्तार से वर्णन मिलता है।
पद्मपुराण कौशल कांड में लिखा है कि करोड़ों जन्म के ज्ञान-अज्ञान में किए हुए पाप यज्ञोपवीत धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। पारस्कर गृह्यसूत्र 2/2/7 में लिखा है, जिस प्रकार इंद्र को बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया था, उसी तरह आयु, बल, बुद्धि और संपत्ति की वृद्धि के लिए यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करने से शुद्ध चरित्र और कठिन कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। इसके धारण करने से जीव-जन भी परम पद को पा लेते हैं यानी मनुष्यत्व से देवत्व प्राप्त करने हेतु यज्ञोपवीत सशक्त साधन है।
ब्रह्मोपनिषद् में लिखा है कि यज्ञोपवीत परम पवित्र है। प्रजापति ईश्वर ने इसे सबके लिए सहज बनाया है। यह आयुवर्धक, स्फूर्तिदायक, बंधनों से छुड़ाने वाला एवं पवित्रता, बल और तेज देता है।नारद संहिता के अनुसार, जो द्विजाति अपने बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करते, वे अपने पुरोहित के साथ निश्चित ही अधम गति को पाते हैं। इसमें आगे यह भी लिखा है कि यज्ञोपवीत रहित द्विज के हाथ का दिया हुआ चरणामृत और तुलसी पत्र भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। उसका दिया हुआ पिंडदान भी पितरों द्वारा स्वीकार नहीं होता। वेदांत रामायण में लिखा है, जो द्विजाति यज्ञोपवीत संस्कार किए बिना मंत्र जपते और पूजा-पाठादि करते हैं, उनका जप निष्फल होता है।
(साभार : ‘हिंदुओं के रीति-रिवाज तथा मान्यताएं’, पुस्तक महल, दिल्ली)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
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