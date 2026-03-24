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यज्ञोपवीत संस्कार क्यों है जरूरी, इसके बिना किसका फल नहीं मिलता

Mar 24, 2026 04:00 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, प्रकाशचंद गंगरांडे
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माता के गर्भ से जो जन्म होता है, उस पर जन्म-जन्मांतरों के संस्कार हावी रहते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा बुरे संस्कारों का शमन करके अच्छे संस्कारों को स्थाई बनाया जाता है। इसी को द्विज अर्थात दूसरा जन्म कहते हैं। 

यज्ञोपवीत संस्कार क्यों है जरूरी, इसके बिना किसका फल नहीं मिलता

माता के गर्भ से जो जन्म होता है, उस पर जन्म-जन्मांतरों के संस्कार हावी रहते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा बुरे संस्कारों का शमन करके अच्छे संस्कारों को स्थाई बनाया जाता है। इसी को द्विज अर्थात दूसरा जन्म कहते हैं।

मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मौञ्जि बन्धनं।

(-मनुस्मृति 2.169)

अर्थात पहला जन्म माता के गर्भ से होता है और दूसरा यज्ञोपवीत धारण से होता है।

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों इसलिए द्विजाति कहे जाते हैं। मनु स्मृति के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार हुए बिना द्विज किसी कर्म का अधिकारी नहीं होता। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही बालक को धार्मिक कार्य करने का अधिकार मिलता है। व्यक्ति को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो जाना ही यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत पहनने का अर्थ है-नैतिकता एवं मानवता के पुण्य कर्तव्यों को अपने कंधों पर उत्तरदायित्व के रूप में अनुभव करते रहना और परमात्मा को प्राप्त करना। शास्त्रों में यज्ञोपवीत के लाभों का विस्तार से वर्णन मिलता है।

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पद्मपुराण कौशल कांड में लिखा है कि करोड़ों जन्म के ज्ञान-अज्ञान में किए हुए पाप यज्ञोपवीत धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। पारस्कर गृह्यसूत्र 2/2/7 में लिखा है, जिस प्रकार इंद्र को बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया था, उसी तरह आयु, बल, बुद्धि और संपत्ति की वृद्धि के लिए यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करने से शुद्ध चरित्र और कठिन कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। इसके धारण करने से जीव-जन भी परम पद को पा लेते हैं यानी मनुष्यत्व से देवत्व प्राप्त करने हेतु यज्ञोपवीत सशक्त साधन है।

ब्रह्मोपनिषद् में लिखा है कि यज्ञोपवीत परम पवित्र है। प्रजापति ईश्वर ने इसे सबके लिए सहज बनाया है। यह आयुवर्धक, स्फूर्तिदायक, बंधनों से छुड़ाने वाला एवं पवित्रता, बल और तेज देता है।नारद संहिता के अनुसार, जो द्विजाति अपने बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करते, वे अपने पुरोहित के साथ निश्चित ही अधम गति को पाते हैं। इसमें आगे यह भी लिखा है कि यज्ञोपवीत रहित द्विज के हाथ का दिया हुआ चरणामृत और तुलसी पत्र भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। उसका दिया हुआ पिंडदान भी पितरों द्वारा स्वीकार नहीं होता। वेदांत रामायण में लिखा है, जो द्विजाति यज्ञोपवीत संस्कार किए बिना मंत्र जपते और पूजा-पाठादि करते हैं, उनका जप निष्फल होता है।

(साभार : ‘हिंदुओं के रीति-रिवाज तथा मान्यताएं’, पुस्तक महल, दिल्ली)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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