पूजा-पाठ या अनुष्ठान में पत्नी पति के बाईं ओर ही क्यों बैठती है? जानें इसके पीछे की धार्मिक वजह

पूजा-पाठ या अनुष्ठान में पत्नी पति के बाईं ओर ही क्यों बैठती है? जानिए अर्धनारीश्वर स्वरूप, वामांगी का अर्थ, चंद्र नाड़ी प्रभाव और शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम।

शादी के मंडप से लेकर घर की पूजा-पाठ तक पत्नी को हमेशा पति के बाईं ओर बैठाया जाता है। कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हिंदू शास्त्रों में इसके पीछे गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक वजह बताई गई है। पत्नी को पति का वामांगी कहा जाता है। यही कारण है कि धार्मिक कार्यों में उसे बाईं ओर स्थान दिया जाता है। यह परंपरा समानता और एक-दूसरे के पूरक होने का प्रतीक मानी जाती है।

वामांगी कहने का मुख्य कारण हिंदू धर्म में पत्नी को पति का बायां अंग कहा जाता है। वामांगी होने के कारण पत्नी पति के बाएं अंग की अधिकारी मानी जाती है। इसलिए उसे हमेशा पति के बाईं ओर रहना होता है। यह शब्द केवल नाम नहीं बल्कि पति-पत्नी के रिश्ते में सम्मान और समानता का वैदिक प्रमाण है। दोनों मिलकर एक पूर्ण इकाई बनते हैं। पूजा या अनुष्ठान में यह व्यवस्था रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखने का माध्यम है। शास्त्रों में इसे आदर्श दांपत्य का प्रतीक माना गया है।

अर्धनारीश्वर स्वरूप से जुड़ी मान्यता भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप यह दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री मिलकर ही पूर्ण होते हैं। इस स्वरूप में भगवान शिव के बाएं हिस्से में माता पार्वती विराजमान हैं। यही कारण है कि पत्नी को वामांगी कहा जाता है। अर्धनारीश्वर की यह छवि स्त्री और पुरुष के समान महत्व को बताती है। पूजा के समय पत्नी का बाईं ओर बैठना इसी दिव्य रूप की याद दिलाता है। यह व्यवस्था आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक मानी जाती है और परिवार में सामंजस्य बढ़ाती है।

बाएं स्थान का आध्यात्मिक महत्व शास्त्रों के अनुसार, शरीर का दायां भाग पुरुष तत्व यानी बल और मजबूती का प्रतीक है। बायां भाग स्त्री तत्व यानी सौम्यता, प्रेम और करुणा का प्रतीक माना जाता है। हृदय शरीर के बाईं ओर होता है, इसलिए पत्नी को पति के हृदय के समीप स्थान दिया जाता है। यह निकटता भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाती है। पूजा-पाठ में बाईं ओर बैठने से दोनों की ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। यह व्यवस्था रिश्ते में कोमलता और समझदारी बनाए रखने में मदद करती है।

धार्मिक कार्यों में स्थान का नियम पूजा-पाठ, यज्ञ और कन्यादान जैसे शुभ कार्यों में पत्नी को पति के बाईं ओर रहना चाहिए। सिंदूरदान, विवाह और शयन के समय भी यही नियम अपनाया जाता है। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और शास्त्रों द्वारा समर्थित है। सही स्थान पर बैठने से अनुष्ठान का फल बढ़ता है। परिवार के सदस्यों में अनुशासन और श्रद्धा का भाव बना रहता है। इन नियमों का पालन करना धार्मिक कर्तव्य का हिस्सा माना जाता है।

चंद्र नाड़ी और ऊर्जा का संतुलन पुरुष के शरीर का दाहिना भाग सूर्य नाड़ी के अंतर्गत आता है और बायां भाग चंद्र नाड़ी से जुड़ा होता है। पत्नी पति के बाईं ओर बैठती है, तो दोनों की ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। सूर्य और चंद्र नाड़ी का यह मेल जीवन में स्थिरता लाता है। पूजा के दौरान यह व्यवस्था सकारात्मक प्रभाव डालती है। रिश्ते में सामंजस्य बढ़ता है और मानसिक शांति मिलती है। शास्त्रीय दृष्टि से यह संतुलन घर की सुख-समृद्धि के लिए लाभकारी माना जाता है।

पूजा-पाठ में पत्नी का पति के बाईं ओर बैठना केवल परंपरा नहीं, बल्कि गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक आधार रखता है। वामांगी की यह व्यवस्था दांपत्य जीवन में संतुलन, सम्मान और दिव्यता बनाए रखने का माध्यम है।