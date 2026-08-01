भगवान शिव को सफेद चंदन ही क्यों चढ़ाया जाता है? जानें इसके पीछे का शास्त्रीय कारण
भगवान शिव को सफेद चंदन ही क्यों चढ़ाया जाता है? जानें इसके पीछे का शास्त्रीय कारण। सफेद चंदन शांति, पवित्रता और शीतलता का प्रतीक है। शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाने का महत्व, लाभ और पूजा विधि की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।
भगवान शिव की पूजा में जल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म और चंदन का विशेष स्थान है। मंदिरों और घरों में शिवलिंग पर अक्सर सफेद चंदन का तिलक लगाया जाता है। बहुत से भक्त सोचते हैं कि लाल या पीले चंदन की जगह सिर्फ सफेद चंदन ही क्यों अर्पित किया जाता है। धर्म शास्त्रों और प्राचीन मान्यताओं में इसका गहरा आध्यात्मिक कारण बताया गया है।
शिव और सफेद रंग का संबंध
भगवान शिव का स्वभाव अत्यंत शांत, सरल और तपस्वी माना जाता है। वे वैराग्य और सादगी के प्रतीक हैं। सफेद रंग शांति, पवित्रता, सादगी और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए शिव जी को सफेद चंदन अर्पित करना शुभ माना गया है। मान्यता है कि सफेद चंदन लगाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यह रंग उनके शांत स्वरूप से मेल खाता है और पूजा में सात्विक ऊर्जा का संचार करता है।
समुद्र मंथन और शीतलता का महत्व
धर्म ग्रंथों के अनुसार, सफेद चंदन स्वभाव से शीतल होता है। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष का पान किया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। विष की गर्मी को शांत रखने के लिए जलाभिषेक के साथ सफेद चंदन अर्पित करने की परंपरा बनी। यह शीतलता शिव जी को राहत पहुंचाने का प्रतीक मानी जाती है। आज भी शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाना उसी प्राचीन परंपरा का हिस्सा है, जो भक्ति और श्रद्धा दोनों को जोड़ता है।
सफेद चंदन का आध्यात्मिक अर्थ
धार्मिक दृष्टि से सफेद चंदन कई सकारात्मक गुणों का प्रतीक है। यह मन की शांति और स्थिरता प्रदान करता है। पवित्रता और सात्विकता का भाव जगाता है। क्रोध पर नियंत्रण रखने में मदद करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। साथ ही यह भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। जब भक्त सफेद चंदन अर्पित करते हैं, तो वे अपने मन को भी शुद्ध और शांत रखने का संकल्प लेते हैं।
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क्या लाल या पीला चंदन चढ़ाया जा सकता है?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव की पूजा में सफेद चंदन को सबसे अधिक शुभ माना जाता है। हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं में पूजा की विधि थोड़ी भिन्न हो सकती है।
शिव पूजा में ध्यान रखने योग्य बातें
शिवलिंग पर हमेशा साफ और शुद्ध सफेद चंदन अर्पित करें। पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करें। बेलपत्र, जल और चंदन अर्पित करते समय मंत्रों का जाप अवश्य करें। दिखावे से अधिक भक्ति पर ध्यान दें। मंदिर की परंपराओं का सम्मान करें। धर्म शास्त्रों के अनुसार, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बाहरी आडंबर से ज्यादा सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति का महत्व है।
सफेद चंदन अर्पित करना शिव पूजा की एक प्राचीन परंपरा है, जो शीतलता, पवित्रता और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक मानी जाती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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