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जनेऊ पहनना जितना जरूरी, उतना ही जरूरी है इन नियमों का पालन, जानें पूरी जानकारी

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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जनेऊ पहनना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है इसके नियमों का पालन करना। यज्ञोपवीत के महत्व, धारण करने की विधि, बदलने का मंत्र और नियम जानिए। जनेऊ संस्कार, वैज्ञानिक लाभ और धार्मिक महत्व की पूरी जानकारी इस लेख में।

जनेऊ पहनना जितना जरूरी, उतना ही जरूरी है इन नियमों का पालन, जानें पूरी जानकारी

जनेऊ, जिसे यज्ञोपवीत भी कहा जाता है, हिंदू संस्कृति का एक पवित्र धागा है। इसे उपनयन संस्कार के दौरान बाएं कंधे से दाईं भुजा तक पहना जाता है। यह केवल एक धागा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संकल्प, कर्तव्य और शुद्धता का प्रतीक है। जनेऊ धारण करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन, ज्ञान और नैतिकता का पालन करने का संकल्प लेता है। आज भी परंपरागत परिवारों में जनेऊ को बहुत महत्व दिया जाता है।

जनेऊ का प्रतीकात्मक अर्थ

जनेऊ तीन सूत्रों से बना होता है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यह देवऋण, पितृऋण और ऋषिऋण का भी प्रतीक है। तीन धागे सत्व, रज और तम गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही यह गायत्री मंत्र के तीन चरणों को भी दर्शाता है। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति इन तीनों ऋणों को चुकाने और जीवन को सात्विक बनाने का संकल्प लेता है।

जनेऊ की संरचना और लंबाई

जनेऊ में नौ तार होते हैं, जो तीन-तीन करके तीन सूत्र बनाते हैं। इसमें पांच गांठें होती हैं, जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक हैं। इसकी लंबाई 96 अंगुल होती है, जिसका अर्थ है कि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह प्राचीन वैदिक परंपरा का हिस्सा है, जो व्यक्ति को पूर्ण मनुष्य बनाने में मदद करता है।

जनेऊ पहनने के महत्वपूर्ण नियम

जनेऊ को हमेशा साफ और पवित्र रखना चाहिए। मल-मूत्र विसर्जन से पहले इसे दाएं कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ धोकर ही उतारना चाहिए। जनेऊ को शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता, इसे कण्ठ में पहने रहकर साफ किया जाता है। अगर कोई तार टूट जाए या छह महीने से ज्यादा समय बीत जाए, तो इसे बदल देना चाहिए। जनेऊ पर कभी चाबी या कोई भारी वस्तु नहीं बांधनी चाहिए।

जनेऊ बदलने की विधि

पुराना जनेऊ बदलते समय विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र है - 'यज्ञोपवीतं पुराणं जरजरं कश्यपोद्भवम्। त्यजामि ब्रह्मनिर्मितं नित्यं सात्त्वगुणात्मकम्॥' इस मंत्र को बोलकर पुराना जनेऊ उतारें और नया जनेऊ धारण करें। पूर्णिमा के दिन जनेऊ बदलना शुभ माना जाता है। खंडित या गंदा जनेऊ कभी नहीं पहनना चाहिए।

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जनेऊ और स्वास्थ्य का संबंध

चिकित्सकीय दृष्टि से भी जनेऊ का अपना महत्व है। दाएं कान की नस गुप्तांगों से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय जनेऊ को दाएं कान पर लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जनेऊ धारण करने से बुरे स्वप्न कम होते हैं और पेट संबंधी समस्याओं तथा रक्तचाप में नियंत्रण रहता है।

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आधुनिक जीवन में जनेऊ का महत्व

आज के समय में भी जनेऊ सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि अनुशासन और आत्म नियंत्रण का प्रतीक है। विवाह से पहले जनेऊ संस्कार करना अभी भी कई परिवारों में अनिवार्य है। जनेऊ हमें याद दिलाता है कि बाहरी जीवन के साथ-साथ आंतरिक शुद्धता भी जरूरी है। सही नियमों के साथ जनेऊ धारण करने वाला व्यक्ति जीवन में संतुलन और सफलता दोनों प्राप्त कर सकता है।

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जनेऊ पहनना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवनशैली है। इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति अनुशासित, सात्विक और कर्तव्यनिष्ठ बनता है। सही समझ के साथ जनेऊ धारण करना व्यक्ति को आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों रूप से मजबूत बनाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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