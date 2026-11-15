आखिर रविवार के दिन खिचड़ी खाने की क्यों मनाही है? जानें इसके पीछे का धार्मिक कारण

सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में रविवार और गुरुवार को खिचड़ी खाना वर्जित माना गया है। जानिए सूर्य और शनि देव से जुड़ा वह खास धार्मिक कारण, जिसकी वजह से रविवार को खिचड़ी खाने की मनाही है।

हिंदू धर्म में सप्ताह के हर दिन का संबंध किसी ना किसी देवी-देवता या ग्रह से माना जाता है। इसी आधार पर खानपान और पूजा-पाठ से जुड़ी कई परंपराएं भी प्रचलित हैं। रविवार को सूर्यदेव का दिन माना जाता है और इस दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। वहीं, कुछ परिवारों में रविवार को खिचड़ी खाने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे सूर्य और शनि ग्रह से जुड़ी ज्योतिषीय मान्यता बताई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि गुरुवार को भी खिचड़ी नहीं खाने की परंपरा है। आइए जानते हैं रविवार को खिचड़ी से परहेज करने का धार्मिक कारण क्या है और इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

रविवार का दिन सूर्यदेव को क्यों समर्पित है? हिंदू धर्म में रविवार को भगवान सूर्य की उपासना के लिए विशेष माना गया है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, मान-सम्मान, तेज और नेतृत्व क्षमता का कारक ग्रह बताया गया है। मान्यता है कि रविवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा बनी रहती है। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए लाल फूल, गुड़ और गेहूं जैसी वस्तुएं अर्पित करते हैं। इसी धार्मिक महत्व के कारण रविवार को खानपान से जुड़े कुछ पारंपरिक नियम भी माने जाते हैं।

रविवार को खिचड़ी खाने की मनाही क्यों है? रविवार को खिचड़ी नहीं खाने के पीछे मुख्य रूप से शनि और सूर्य से जुड़ी ज्योतिषीय मान्यता बताई जाती है। खिचड़ी में इस्तेमाल होने वाली काली उड़द की दाल का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। वहीं, रविवार सूर्यदेव को समर्पित है। ज्योतिष में सूर्य और शनि को परस्पर विरोधी ग्रह माना गया है। इसी वजह से कुछ परंपराओं में रविवार को काली उड़द की दाल वाली खिचड़ी खाने से बचने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से सूर्यदेव की अनुकूलता प्रभावित हो सकती है। हालांकि, यह लोक विश्वास है, कोई शास्त्रीय निषेध नहीं।

सूर्य और शनि के संबंध से जुड़ी है मान्यता पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, शनि देव को सूर्यदेव का पुत्र माना जाता है। हालांकि, दोनों के बीच संबंध हमेशा सहज नहीं रहे। ज्योतिष में सूर्य को तेज, अधिकार और आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता है, जबकि शनि न्याय, कर्म और अनुशासन से जुड़े हैं। दोनों ग्रहों के स्वभाव में अंतर होने के कारण इन्हें एक-दूसरे का विरोधी माना जाता है। इसी धारणा के आधार पर रविवार को शनि से संबंधित वस्तुओं के सेवन से परहेज करने की परंपरा बनी। काली उड़द को शनि से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इससे बनी खिचड़ी को रविवार के दिन नहीं खाने की सलाह दी जाती है।

गुरुवार को भी क्यों नहीं खाते खिचड़ी? रविवार के अलावा गुरुवार को भी कुछ परिवारों में खिचड़ी खाने से परहेज किया जाता है। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, धन, धर्म और संतान का कारक ग्रह कहा गया है। पीला रंग उन्हें विशेष प्रिय माना जाता है। खिचड़ी में इस्तेमाल होने वाली पीली मूंग दाल को लेकर कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं में इस दिन परहेज करने की सलाह दी जाती है। हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में इस परंपरा का पालन अलग तरीके से होता है। इसे सभी के लिए अनिवार्य नियम नहीं माना जाना चाहिए।

रविवार को खिचड़ी की जगह क्या खाएं? धार्मिक मान्यताओं का पालन करने वाले लोग रविवार को खिचड़ी के बजाय सामान्य सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन गेहूं, चावल, हरी सब्जियां, फल और दही जैसे खाद्य पदार्थ खाए जा सकते हैं। सूर्यदेव की पूजा करने वाले श्रद्धालु सुबह तांबे के लोटे से जल अर्पित करते हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य मंत्र का पाठ करते हैं। हालांकि, भोजन का चुनाव अपनी सेहत और जरूरत के अनुसार करना चाहिए।

रविवार को खिचड़ी नहीं खाने की परंपरा धार्मिक विश्वास पर आधारित है, इसलिए इसे स्वास्थ्य या ग्रहों पर पड़ने वाले किसी प्रमाणित प्रभाव के रूप में नहीं देखना चाहिए।