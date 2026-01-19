Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़why we should cook food more than need know auspicious reason
हिंदू धर्म: जरूरत से थोड़ा ज्यादा खाना बनाना क्यों शुभ माना जाता है?

हिंदू धर्म: जरूरत से थोड़ा ज्यादा खाना बनाना क्यों शुभ माना जाता है?

संक्षेप:

रसोई घर में अन्न का सम्मान और उसकी उपलब्धता को सुख-समृद्धि, लक्ष्मी कृपा और पारिवारिक शांति से जोड़ा जाता है। इसलिए हमारे घरों में माताएं-बहनें अक्सर यही कहती हैं कि खाना हमेशा जरूरत से थोड़ा ज्यादा बनाना चाहिए।

Jan 19, 2026 03:20 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि मां अन्नपूर्णा का स्वरूप माना गया है। रसोई घर में अन्न का सम्मान और उसकी उपलब्धता को सुख-समृद्धि, लक्ष्मी कृपा और पारिवारिक शांति से जोड़ा जाता है। इसलिए हमारे घरों में माताएं-बहनें अक्सर यही कहती हैं कि खाना हमेशा जरूरत से थोड़ा ज्यादा बनाना चाहिए। यह बात सिर्फ अतिथि सत्कार या भूख मिटाने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक, वास्तु और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। जरूरत से थोड़ा ज्यादा खाना बनाना घर में बरकत लाने, नकारात्मकता दूर करने और जीवों के प्रति करुणा दिखाने का एक प्राचीन और असरदार तरीका है। आइए जानते हैं इसके पीछे का महत्व और आध्यात्मिक आधार।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अन्न की अधिकता से मां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का वास

शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर की रसोई में अन्न की कमी कभी नहीं होती, वहां मां अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है। भोजन बनाते समय यदि हम बिल्कुल नाप-तोलकर बनाते हैं और अंत में थोड़ा भी कम पड़ जाए, तो मन में संकुचित भावना या चिंता पैदा होती है। यह भावना घर की ऊर्जा को नकारात्मक बनाती है। वहीं जब थोड़ा अतिरिक्त भोजन बनता है, तो मन में 'संपन्नता' और 'बरकत' का भाव जागृत होता है। यह भावना मां लक्ष्मी को आकर्षित करती है और घर में धन-धान्य की कमी कभी नहीं होने देती। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में भी अन्न की अधिकता को समृद्धि का प्रतीक बताया गया है। अतिरिक्त भोजन बनाने से रसोई में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है।

अतिथि देवो भवः और जीवों के लिए अन्नदान की भावना

हिंदू धर्म में 'अतिथि देवो भवः' का सिद्धांत बहुत ऊंचा है। घर में थोड़ा अतिरिक्त भोजन बनाना इसी भावना का प्रतीक है कि हम अचानक आने वाले मेहमान या अतिथि के लिए भी तैयार हैं। यह परंपरा जीवों के प्रति करुणा का भी प्रतीक है। सनातन धर्म में भोजन की पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देने की प्रथा है। अगर घर में बिल्कुल बराबर खाना बनता है, तो इन जीवों के लिए हिस्सा निकालना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा ज्यादा बनाना इस बात की गारंटी देता है कि गाय, कुत्ता, कौआ, पक्षी या चींटियों के लिए भी अन्न उपलब्ध रहेगा। इस दान से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, पितरों और देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में उदारता का भाव बढ़ता है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई में अन्न की अधिकता का महत्व

वास्तु शास्त्र में रसोई घर का सीधा संबंध घर की आर्थिक स्थिति और लक्ष्मी कृपा से बताया गया है। खाली बर्तन या रात को रसोई में बिल्कुल भी अन्न नहीं बचना दरिद्रता का संकेत माना जाता है। जब रसोई में थोड़ा अतिरिक्त अन्न बचता है, तो वह घर की समृद्धि को आकर्षित करता है। वास्तु के अनुसार, रसोई में हमेशा कुछ अन्न या अनाज का स्टॉक रहना चाहिए। जरूरत से थोड़ा ज्यादा खाना बनाना इस नियम का एक व्यावहारिक रूप है। इससे रसोई में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, नकारात्मकता दूर होती है और घर में धन का प्रवाह बना रहता है। रात को रसोई में थोड़ा अन्न बचना लक्ष्मी कृपा का प्रतीक है और घर में बरकत लाता है।

हिंदू धर्म में जरूरत से थोड़ा ज्यादा खाना बनाना केवल भोजन की बात नहीं है। यह उदारता, करुणा, अतिथि सत्कार, जीवों के प्रति दया और लक्ष्मी कृपा को आमंत्रित करने का प्रतीक है। इस छोटी सी परंपरा को अपनाकर हम घर में समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और सुख-शांति ला सकते हैं। अगली बार जब रसोई में खाना बनाएं, तो थोड़ा अतिरिक्त जरूर बनाएं – क्योंकि यह छोटा सा प्रयास बड़े आशीर्वाद लाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Hindu Sanatan
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने